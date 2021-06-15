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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ открывали огонь возле Новгородского и Пивденного, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-3М", - пресс-центр ОС

Наемники РФ открывали огонь возле Новгородского и Пивденного, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского БПЛА

С начала суток, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пивденное враг применил противотанковый ракетный комплекс.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Автор: 

обстрел (26942) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
https://twitter.com/i/status/1404122453765505030 https://twitter.com/i/status/1404122453765505030
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15.06.2021 18:03
+1
https://twitter.com/j4b0pKkKDsf8ktf

https://twitter.com/j4b0pKkKDsf8ktf zła bandera.Украінка Обережно-хамам грубіяню.



Бандерівська ДРГ підкинула російським ослам іграшку.
https://twitter.com/i/status/1401847935718068227 https://twitter.com/i/status/1401847935718068227
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15.06.2021 18:07
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https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
https://twitter.com/i/status/1404122453765505030 https://twitter.com/i/status/1404122453765505030
показать весь комментарий
15.06.2021 18:03 Ответить
https://twitter.com/j4b0pKkKDsf8ktf

https://twitter.com/j4b0pKkKDsf8ktf zła bandera.Украінка Обережно-хамам грубіяню.



Бандерівська ДРГ підкинула російським ослам іграшку.
https://twitter.com/i/status/1401847935718068227 https://twitter.com/i/status/1401847935718068227
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15.06.2021 18:07 Ответить
Видно , как🤖 подгебнявых колбасит от мысли , что Украина в НАТО !
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15.06.2021 18:10 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1404878963885981698 1 ч

Здравомыслящий человек,в отличие от наших,в ОПУ и МОУ/ГШ.А Президент занят мыслями о фитнесе и переоборудовании вокзалов в кинотеатры.Та лучше сразу в цирки-цыган там уже и так дох....я,на каждом,как и клоунов.А НАТО бует воевать с РФ за нас-Зе с Ермаком добазарятся.Но это неточно.
Найманці РФ відкривали вогонь біля Новгородського і Південного, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-3М", - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 13
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15.06.2021 23:56 Ответить
 
 