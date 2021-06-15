Наемники РФ открывали огонь возле Новгородского и Пивденного, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-3М", - пресс-центр ОС

С начала суток, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пивденное враг применил противотанковый ракетный комплекс.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - ОТГ "Восток"

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.