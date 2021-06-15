Наемники РФ открывали огонь возле Новгородского и Пивденного, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-3М", - пресс-центр ОС
С начала суток, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пивденное враг применил противотанковый ракетный комплекс.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
https://twitter.com/i/status/1404122453765505030 https://twitter.com/i/status/1404122453765505030
https://twitter.com/j4b0pKkKDsf8ktf zła bandera.Украінка Обережно-хамам грубіяню.
Бандерівська ДРГ підкинула російським ослам іграшку.
https://twitter.com/i/status/1401847935718068227 https://twitter.com/i/status/1401847935718068227
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1404878963885981698 1 ч
Здравомыслящий человек,в отличие от наших,в ОПУ и МОУ/ГШ.А Президент занят мыслями о фитнесе и переоборудовании вокзалов в кинотеатры.Та лучше сразу в цирки-цыган там уже и так дох....я,на каждом,как и клоунов.А НАТО бует воевать с РФ за нас-Зе с Ермаком добазарятся.Но это неточно.