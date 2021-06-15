За 5 месяцев текущего года на борьбу с COVID-19 потрачено 19,5 млрд грн, - Минфин

За пять месяцев текущего года на борьбу с пандемией COVID-19 потрачено 19,5 миллиардов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минфина.

В частности, сообщается что расходы ушли на следующие цели:

- оплату учреждениям здравоохранения за предоставленные услуги по стационарной медицинской помощи и вакцинации населения в рамках программы медицинских гарантий - 8,3 млрд грн;

- на закупку вакцин от COVID-19 - 6,7 млрд грн;

- на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 1,4 млрд грн, в том числе 1 млрд грн средств местных бюджетов;

- субвенция на обеспечение больниц кислородом - 0,4 млрд грн;

- мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина - 1,6 млрд грн;

- на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ( "больничных") - 0,4 млрд грн;

- выплату пособий по безработице 0,7 млрд гривен.

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В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 33 млрд грн.