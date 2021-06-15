За 5 месяцев текущего года на борьбу с COVID-19 потрачено 19,5 млрд грн, - Минфин
За пять месяцев текущего года на борьбу с пандемией COVID-19 потрачено 19,5 миллиардов гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минфина.
В частности, сообщается что расходы ушли на следующие цели:
- оплату учреждениям здравоохранения за предоставленные услуги по стационарной медицинской помощи и вакцинации населения в рамках программы медицинских гарантий - 8,3 млрд грн;
- на закупку вакцин от COVID-19 - 6,7 млрд грн;
- на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 1,4 млрд грн, в том числе 1 млрд грн средств местных бюджетов;
- субвенция на обеспечение больниц кислородом - 0,4 млрд грн;
- мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина - 1,6 млрд грн;
- на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ( "больничных") - 0,4 млрд грн;
- выплату пособий по безработице 0,7 млрд гривен.
В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 33 млрд грн.
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Ой, боженьки, боженьки, А сколько из этой суммы зе-чмо отправило в Индию?
Разве могут быть сомненья...
МИНФИН,ИДИ С вовой в .ОПУ
Там же умиленье...