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Новости Коронавирус и карантин
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За 5 месяцев текущего года на борьбу с COVID-19 потрачено 19,5 млрд грн, - Минфин

За 5 месяцев текущего года на борьбу с COVID-19 потрачено 19,5 млрд грн, - Минфин

За пять месяцев текущего года на борьбу с пандемией COVID-19 потрачено 19,5 миллиардов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минфина. 

В частности, сообщается что расходы ушли на следующие цели:

- оплату учреждениям здравоохранения за предоставленные услуги по стационарной медицинской помощи и вакцинации населения в рамках программы медицинских гарантий - 8,3 млрд грн;
- на закупку вакцин от COVID-19 - 6,7 млрд грн;
- на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 1,4 млрд грн, в том числе 1 млрд грн средств местных бюджетов;
- субвенция на обеспечение больниц кислородом - 0,4 млрд грн;
- мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина - 1,6 млрд грн;
- на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ( "больничных") - 0,4 млрд грн;
- выплату пособий по безработице 0,7 млрд гривен.

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В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 33 млрд грн.

карантин (16729) Минфин (1555) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Ага. И поэтому задолженность по зарплате и социалке медикам с нового года выросла на 52% и достигла 312, 103 млн. гривен? Врите хоть не так тупо.
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15.06.2021 18:29
+2
- субвенция на обеспечение больниц кислородом - 0,4 млрд грн;Источник: https://censor.net/ru/n3271642

Ой, боженьки, боженьки, А сколько из этой суммы зе-чмо отправило в Индию?
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15.06.2021 18:29
+1
6,7 млрд гривен это около 240 миллионов долларов = 24 миллиона доз вакцины если считать по 10$ За дозу. Плюс все те дозы которые подарили-предоставили-передали. Ну и где они или опять элементарно в математику не смогли. Одним словом - суки последние
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15.06.2021 19:38
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МВФ в курсе? Или МВФ уже не нужен и он может быть свободен?
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15.06.2021 18:29 Ответить
Ага. И поэтому задолженность по зарплате и социалке медикам с нового года выросла на 52% и достигла 312, 103 млн. гривен? Врите хоть не так тупо.
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15.06.2021 18:29 Ответить
Кстати, и фонд по больничным задолжал уже более 3 млрд.грн, и срок задолженности уже превысил 3 месяца.
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15.06.2021 18:31 Ответить
- субвенция на обеспечение больниц кислородом - 0,4 млрд грн;Источник: https://censor.net/ru/n3271642

Ой, боженьки, боженьки, А сколько из этой суммы зе-чмо отправило в Индию?
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15.06.2021 18:29 Ответить
А могли бы дороги в прикарпатских сёлах отремонтировать.
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15.06.2021 18:30 Ответить
В пять раз меньше, чем на "Велике Крадівництво" и ремонт дорог... на кладбища.
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15.06.2021 18:43 Ответить
А почему в перечне потраченых денег нет бабла, которое подогнали мусорам?!
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15.06.2021 18:45 Ответить
каждый день в новостяо есть инфа о продаже людьми кос. вакцины. так может скажете сколько закупиль сколько вакцинировали, сколько на складах? а мы уже сами посчитаем, сколько украли.
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15.06.2021 18:50 Ответить
гос. вакцины
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15.06.2021 18:51 Ответить
Я тебе конечно верю...
Разве могут быть сомненья...
МИНФИН,ИДИ С вовой в .ОПУ
Там же умиленье...
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15.06.2021 18:59 Ответить
6,7 млрд гривен это около 240 миллионов долларов = 24 миллиона доз вакцины если считать по 10$ За дозу. Плюс все те дозы которые подарили-предоставили-передали. Ну и где они или опять элементарно в математику не смогли. Одним словом - суки последние
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15.06.2021 19:38 Ответить
"Ковид" - всемирное ши ddовское **********.
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15.06.2021 22:41 Ответить
 
 