Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент отметил внимание, которое шведское председательство в ОБСЕ уделяет вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и мирному урегулированию на востоке нашей страны."Мы второй раз в этом году встречаемся с вами в Киеве. Важной является поездка, которую вы на днях осуществили на восток Украины", - сказал глава государства.

Зеленский и Линде обсудили ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на востоке Украины требует постоянного пристального внимания со стороны ОБСЕ, - Линде

Собеседники обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для нашего государства. Также были обсуждены пути укрепления безопасности в Черноморском регионе.

Глава государства отметил, что Трехсторонняя контактная группа должна восстановить полноценную работу.

Президент подчеркнул важность осуществления СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе.

Зеленский также поблагодарил шведскую сторону за решение предоставить для временного представления в Киеве оригинала Конституции гетмана Пилипа Орлика.

"Впервые за 300 лет этот атрибут нашей государственности снова будет в Украине. Это очень дружеский жест Швеции, мы очень ценим ", - сказал Зеленский.

Также читайте: Конфликт на Донбассе - крупнейшая угроза системе евробезопасности и принципам ОБСЕ, - Линде. ФОТО

Президент Украины отметил важность участия шведской стороны в инаугурационном саммите Крымской платформы на высоком уровне.