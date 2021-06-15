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Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

Президент отметил внимание, которое шведское председательство в ОБСЕ уделяет вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и мирному урегулированию на востоке нашей страны."Мы второй раз в этом году встречаемся с вами в Киеве. Важной является поездка, которую вы на днях осуществили на восток Украины", - сказал глава государства. 

Зеленский и Линде обсудили ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на востоке Украины требует постоянного пристального внимания со стороны ОБСЕ, - Линде

Собеседники обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для нашего государства. Также были обсуждены пути укрепления безопасности в Черноморском регионе.

Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины 01

Глава государства отметил, что Трехсторонняя контактная группа должна восстановить полноценную работу.

Президент подчеркнул важность осуществления СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе.

Зеленский также поблагодарил шведскую сторону за решение предоставить для временного представления в Киеве оригинала Конституции гетмана Пилипа Орлика.

"Впервые за 300 лет этот атрибут нашей государственности снова будет в Украине. Это очень дружеский жест Швеции, мы очень ценим ", - сказал Зеленский.

Также читайте: Конфликт на Донбассе - крупнейшая угроза системе евробезопасности и принципам ОБСЕ, - Линде. ФОТО

Президент Украины отметил важность участия шведской стороны в инаугурационном саммите Крымской платформы на высоком уровне.

Зеленский Владимир (20239) ОБСЕ (4872) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
+7
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 2834
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15.06.2021 18:56
+5
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 6302
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15.06.2021 18:56
+4
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 5524
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15.06.2021 19:00
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Сцикло хоч не нанюхане було?
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15.06.2021 18:55 Ответить
Та не, он просто как обычно пыхнул айкосика.
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15.06.2021 19:01 Ответить
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 6302
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15.06.2021 18:56 Ответить
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 2834
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15.06.2021 18:56 Ответить
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 5524
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15.06.2021 19:00 Ответить
Розкажи їй як ти залишив Журавля помирати на полі.
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15.06.2021 19:03 Ответить
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 800
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15.06.2021 19:08 Ответить
тактичной Анн Линде пришлось сгорбатиться и ссутулиться...
чтобы найсветлейший выглядел по-лучше )))
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15.06.2021 19:17 Ответить
Лінде потім довго і задумливо приймала душ, терла себе милом і тяжко зітхала. Я її розумію...
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15.06.2021 21:37 Ответить
 
 