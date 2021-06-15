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Путин после встречи с Байденом первым даст пресс-конференцию, - журналистка CNN Коллинз

Путин после встречи с Байденом первым даст пресс-конференцию, - журналистка CNN Коллинз

После встречи в Женеве президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина российский глава первым даст пресс-конференцию.

Об этом пишет в Twitter корреспондент CNN Кейтлен Коллинз, передает Цензор.НЕТ.

Подтверждается и информация о том, что встреча продлится 4-5 часов.

Путин после встречи с Байденом первым даст пресс-конференцию, - журналистка CNN Коллинз 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет Байдена приземлился в аэропорту Женевы

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами.

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31216)


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Топ комментарии
+4
первым...и единственным )))
ибо Байден отказался от формата совместной прессконференции еще до переговоров )))
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15.06.2021 19:03
+4
И скажет: обдурили дурака на четыре кулака. Потом добавит: кто обзывается - тот так и называется.
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15.06.2021 19:04
+4
не всех! ))) на пианине... кое-кого... ему никогда не переиграть ))))
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15.06.2021 19:15
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первым...и единственным )))
ибо Байден отказался от формата совместной прессконференции еще до переговоров )))
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15.06.2021 19:03 Ответить
Замысловато формулируешь.
Байден вообще молча уедет?
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15.06.2021 19:05 Ответить
Не совсем молча. Скажет, что х-йло сп-здЕло, и уедет.
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15.06.2021 19:08 Ответить
Я у Васи спрашиваю.
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15.06.2021 19:10 Ответить
Это публичное обсуждение. Не нравится, не читай.
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15.06.2021 19:11 Ответить
Президент США Джо Байден заявил, что отказался от проведения совместной пресс-конференции с главой Кремля, поскольку не хочет, чтобы обсуждали саму пресс-конференцию, вместо результатов встречи в Женеве.
Об этом сообщает https://thehill.com/homenews/administration/558197-biden-explains-decision-to-avoid-joint-press-conference-with-putin?rl=1 The Hill. «Я всегда считал, и я не хочу сказать, что пресса не должна что-то знать, но это не соревнование в том, кто может добиться большего успеха в ответах или попробовать поставить друг друга в неловкое положение. Речь идет о том, чтобы я очень четко дал понять, найдем ли мы условия для отношений с Россией», - отметил Байден.
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15.06.2021 19:12 Ответить
Это политики . Тут сказал ДА ,а через полчаса сказал НЕТ .
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15.06.2021 19:19 Ответить
и такое может быть...
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15.06.2021 19:20 Ответить
Он в курсах,*****-в гробах)...
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15.06.2021 19:18 Ответить
эх...Ваши слова... да Богу б в уши...
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15.06.2021 19:19 Ответить
Интересный ход. Выпустить пуйло к журналистам чтобы то намело про "прогресс", а потом выступить с реальным заявлением об итогах.
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15.06.2021 19:28 Ответить
только реальное заявление не пошло б на рашаговносми...
рашабиогумус все равно б схавали только речь победуна-пердуна-*****...
(что в последние года и практикуется)
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15.06.2021 19:32 Ответить
Та в ставке путлера все малохольные. Им не объяснять надо, их лечить надо, причем долгими годами.
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15.06.2021 19:38 Ответить
а лучше током...))))
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15.06.2021 19:39 Ответить
Хлористым газом из трубы, пусть отведают реальный вкус своего "вяличия".
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15.06.2021 19:41 Ответить
Путин после встречи с Байденом первым даст пресс-конференцию, - журналистка CNN Коллинз - Цензор.НЕТ 1596
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15.06.2021 19:04 Ответить
русскіє...
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15.06.2021 19:12 Ответить
И скажет: обдурили дурака на четыре кулака. Потом добавит: кто обзывается - тот так и называется.
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15.06.2021 19:04 Ответить
🤮💩🚽💉
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15.06.2021 19:11 Ответить
Конечно, стерхи ждать не будут.
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15.06.2021 19:06 Ответить
ах, етот путєн!
он апять всєх пєрєіграл!
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15.06.2021 19:08 Ответить
не всех! ))) на пианине... кое-кого... ему никогда не переиграть ))))
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15.06.2021 19:15 Ответить
...и на видосиках слабоват в своем мигдельтоплане,не тот уровень)))
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15.06.2021 19:23 Ответить
Що взяти з вбивці? Невже розкаже як вбив дітей в літаку Боїнг МН17?
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15.06.2021 19:17 Ответить
путин передаст
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15.06.2021 19:27 Ответить
Спешить соврать и обидеться!
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15.06.2021 19:47 Ответить
чтоб ложь лжеца была и темноте видна -
сначала выпусти на сцену - пиндуна !
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15.06.2021 20:45 Ответить
Если о вас говорят без вас, значит враги уже обо всем договорились.
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15.06.2021 20:46 Ответить
 
 