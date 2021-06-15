Путин после встречи с Байденом первым даст пресс-конференцию, - журналистка CNN Коллинз

После встречи в Женеве президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина российский глава первым даст пресс-конференцию.

Об этом пишет в Twitter корреспондент CNN Кейтлен Коллинз, передает Цензор.НЕТ.

Подтверждается и информация о том, что встреча продлится 4-5 часов.

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Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами.

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.