Путин после встречи с Байденом первым даст пресс-конференцию, - журналистка CNN Коллинз
После встречи в Женеве президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина российский глава первым даст пресс-конференцию.
Об этом пишет в Twitter корреспондент CNN Кейтлен Коллинз, передает Цензор.НЕТ.
Подтверждается и информация о том, что встреча продлится 4-5 часов.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами.
Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.
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+4 Вася Шевченко #371210
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+4 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий15.06.2021 19:15
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ибо Байден отказался от формата совместной прессконференции еще до переговоров )))
Байден вообще молча уедет?
Об этом сообщает https://thehill.com/homenews/administration/558197-biden-explains-decision-to-avoid-joint-press-conference-with-putin?rl=1 The Hill. «Я всегда считал, и я не хочу сказать, что пресса не должна что-то знать, но это не соревнование в том, кто может добиться большего успеха в ответах или попробовать поставить друг друга в неловкое положение. Речь идет о том, чтобы я очень четко дал понять, найдем ли мы условия для отношений с Россией», - отметил Байден.
рашабиогумус все равно б схавали только речь победуна-пердуна-*****...
(что в последние года и практикуется)
он апять всєх пєрєіграл!
сначала выпусти на сцену - пиндуна !