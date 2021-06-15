Нардеп Горенюк о дипломировании моряков: "Все услуги должны быть оцифрованы"

Во время презентации Плана реформирования сферы дипломирования моряков было решено, что все услуги должны быть оцифрованы, лишены человеческого фактора и работать через единственное окно в "Дія".

Об этом сообщается на Facebook-странице нардепа Александра Горенюка, информирует Цензор.НЕТ.

"Основные положения Плана - убрать коррупционные риски и минимизировать человеческий фактор, обеспечить качественную работу единого окна электронных сервисов для моряков и упростить и ускорить процедуры основных сервисов: получение паспорта моряка (биометрического паспорта моряка) и подтверждение сертификата моряка. А также наладить работу учебно-тренажерных заведений.

Для реализации плана первоочередное решение - замена всего руководства и открытый конкурс на должность руководителя МорАда", - заявил Горенюк.