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Нардеп Горенюк о дипломировании моряков: "Все услуги должны быть оцифрованы"

Нардеп Горенюк о дипломировании моряков:

Во время презентации Плана реформирования сферы дипломирования моряков было решено, что все услуги должны быть оцифрованы, лишены человеческого фактора и работать через единственное окно в "Дія".

Об этом сообщается на Facebook-странице нардепа Александра Горенюка, информирует Цензор.НЕТ.

"Основные положения Плана - убрать коррупционные риски и минимизировать человеческий фактор, обеспечить качественную работу единого окна электронных сервисов для моряков и упростить и ускорить процедуры основных сервисов: получение паспорта моряка (биометрического паспорта моряка) и подтверждение сертификата моряка. А также наладить работу учебно-тренажерных заведений.

Для реализации плана первоочередное решение - замена всего руководства и открытый конкурс на должность руководителя МорАда", - заявил Горенюк.

Автор: 

моряки (1079) диджитализация (221) Горенюк Александр (1)


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Сами значит получают денюшку в конвертах, а людям хотят запретить стричь моряков?
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15.06.2021 19:13 Ответить
А моряки чипованы. В ухо.

Нардеп Горенюк о дипломировании моряков: "Все услуги должны быть оцифрованы" - Цензор.НЕТ 4125
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15.06.2021 19:16 Ответить
Если оцифровать информацию из мозгов юзика или какого-то яременко из фракции зеленых дятлов. Там можно будет получить файл максимум в 10кб. Ведь вся мозговая активность этих приматов будет состоять из одной простой функции: пожрать-посрать-поржать-подрочить-нажать на кнопку. И все! Собственно для нажимания нужной кнопки и были посажены в раду эти имбицилы.
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15.06.2021 19:20 Ответить
Нахрен им ваши услуги за бешенные бабки не нужны,пиявки,создайте для них рабочие места,а не впаривайте им левые бумажки.
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15.06.2021 19:20 Ответить
Все "бабло" в одне вікно!
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15.06.2021 19:44 Ответить
Пока что все за взятки, и везде черный нал...
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15.06.2021 20:32 Ответить
 
 