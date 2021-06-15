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Новости
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"Укравтодор" с 2022 года отказывается от текущего среднего ремонта в пользу капитального

Со следующего года "Укравтодор" полностью откажется от практики текущего среднего ремонта, оставив только два типа работ: капитальный и текущий ремонт.

Такое решение принято агентством по результатам анализа дорожных работ, сообщает пресс-служба.

"В начале 2022 года вступает в силу ДСТУ 8747. Согласно ему, уже со следующего года Службы автомобильных дорог во всех новых дорожных проектах откажутся от текущего среднего ремонта в пользу капитального ремонта", - заявили в "Укравтодоре".

Основная сеть дорог в Украине построена в 70-80 годах прошлого века: это 120 тыс. км дорог местного значения и около 47 тыс. км дорог государственного значения. Эти дороги не рассчитаны на современные нагрузки. Ситуацию осложняет тот факт, что восстановление дорог до последнего времени финансировалось недостаточно, а изменение строительных норм 2008 года позволило вместо капитального выполнять текущие средние ремонты, что не предусматривает обязательного укрепления основы.

Со стартом программы "Большая стройка" Укравтодор усилил контроль за выполнением дорожных ремонтов, в том числе через Секцию 5 ГосдорНИИ. 80% текущих средних ремонтов приблизились к уровню капитального ремонта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году отремонтируют более 600 км "дороги единства" в ряде областей Украины, - "Укравтодор"

Однако, как показало исследование CoSTUkraine, на некоторых введенных в эксплуатацию дорогах есть повреждения. В частности, недостатки обнаружили в Закарпатской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях. Подрядчиков обязали исправить их за свой счет.

"Подавляющее большинство объектов, где выявлены дефекты, обновлялись по старым проектам текущего среднего ремонта, где не предполагалось ни укрепления дорожного основания, ни усиления несущей способности дороги в целом. Мы благодарны инициативе CoST за проведенное обследование, ведь оно в очередной раз показало, что практика текущего среднего ремонта себя исчерпала", - констатирует "Укравтодор".

Напоминаем, в рамках программы "Большая стройка" до конца 2023 года обновят всю сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог между городами.

Читайте: На Донетчине восстановлен путепровод, разрушенный российскими агрессорами, - "Укравтодор"

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+8
все вірно - там більше можна вкрасти ...
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15.06.2021 19:31
+6
Украв Тодор
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15.06.2021 19:36
+6
Аппетиты растут во время великого крадивныцтва!
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15.06.2021 19:36
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все вірно - там більше можна вкрасти ...
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15.06.2021 19:31 Ответить
там маржа больше
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15.06.2021 20:55 Ответить
Украв Тодор
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15.06.2021 19:36 Ответить
уже не первый раз пишут о растущем контроле со стороны Секцию 5 ГосдорНИИ...
кто эту секцию возглавляет, кому расширяют полномочия, почему до этого секция 5 не справлялась со своими обязанностями и кто понесет за это ответ?
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15.06.2021 21:03 Ответить
Аппетиты растут во время великого крадивныцтва!
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15.06.2021 19:36 Ответить
Это еще со времен Римской империи было известно: хочешь украсть - строй дороги. Правда, в Римской империи крали меньше, потому некоторые их дороги стоЯт до сих пор.
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15.06.2021 19:39 Ответить
Деревья вдоль дорог сажать будут? Это к миллиарду относиться будет иди бонусом к программе крадивныцтва?
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15.06.2021 19:37 Ответить
вначале спилят те что вдоль дорог...
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15.06.2021 19:42 Ответить
и появится материал для капитального ремонта этих же дорог
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15.06.2021 19:51 Ответить
канешна...в 2022 году ковидного уже фонда не будет (очень надеюсь)))
но останется еще пенсионный )))...с откуда можно перебрасывать последние копейки на большое крадивництво
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15.06.2021 19:38 Ответить
"здесь можно хорошо прибарахлится, и внукам хватит".

Хороший слоган придумали зебилы для своей говнопартии
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15.06.2021 19:44 Ответить
значит, на текущий денег нет. Разокрали страну.
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15.06.2021 20:11 Ответить
с 2022 года
воровать будут уже капитально!!!
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15.06.2021 20:29 Ответить
"Укравтодор" з 2022 року відмовляється від поточного середнього ремонту на користь капітального - Цензор.НЕТ 1700
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16.06.2021 08:54 Ответить
 
 