"Укравтодор" с 2022 года отказывается от текущего среднего ремонта в пользу капитального

Со следующего года "Укравтодор" полностью откажется от практики текущего среднего ремонта, оставив только два типа работ: капитальный и текущий ремонт.

Такое решение принято агентством по результатам анализа дорожных работ, сообщает пресс-служба.

"В начале 2022 года вступает в силу ДСТУ 8747. Согласно ему, уже со следующего года Службы автомобильных дорог во всех новых дорожных проектах откажутся от текущего среднего ремонта в пользу капитального ремонта", - заявили в "Укравтодоре".

Основная сеть дорог в Украине построена в 70-80 годах прошлого века: это 120 тыс. км дорог местного значения и около 47 тыс. км дорог государственного значения. Эти дороги не рассчитаны на современные нагрузки. Ситуацию осложняет тот факт, что восстановление дорог до последнего времени финансировалось недостаточно, а изменение строительных норм 2008 года позволило вместо капитального выполнять текущие средние ремонты, что не предусматривает обязательного укрепления основы.

Со стартом программы "Большая стройка" Укравтодор усилил контроль за выполнением дорожных ремонтов, в том числе через Секцию 5 ГосдорНИИ. 80% текущих средних ремонтов приблизились к уровню капитального ремонта.

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Однако, как показало исследование CoSTUkraine, на некоторых введенных в эксплуатацию дорогах есть повреждения. В частности, недостатки обнаружили в Закарпатской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях. Подрядчиков обязали исправить их за свой счет.

"Подавляющее большинство объектов, где выявлены дефекты, обновлялись по старым проектам текущего среднего ремонта, где не предполагалось ни укрепления дорожного основания, ни усиления несущей способности дороги в целом. Мы благодарны инициативе CoST за проведенное обследование, ведь оно в очередной раз показало, что практика текущего среднего ремонта себя исчерпала", - констатирует "Укравтодор".

Напоминаем, в рамках программы "Большая стройка" до конца 2023 года обновят всю сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог между городами.

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