Глава Ryanair О'Лири: Диспетчер сказал, что если не сядем в Минске - на борту взорвется бомба
Глава Ryanair Майкл О'Лири рассказал, как белорусские диспетчеры давили на пилота самолета авиакомпании, чтобы заставить его приземлиться в аэропорту Минска.
Об этом он говорил во время выступления на заседании комитета по транспорту палаты общин парламента Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
По словам О'Лири, летному экипажу Ryanair белорусские авиадиспетчеры сообщили о "реальной угрозе" и предупредили, что если он войдет в воздушное пространство Литвы, то "на борту самолета взорвется бомба".
Капитан воздушного суда, как утверждает О'Лири, неоднократно просил соединить его с операционным центром Ryanair в Варшаве, но диспетчеры ему в этом отказали. "Ему сказали: "Ryanair не отвечают на телефонные звонки", что является "полной неправдой", – сказал глава авиакомпании.
О'Лири добавил, что лайнер мог приземлиться в Польше или других странах Прибалтики, пилота прямо не обязывали сажать самолет в Минске. Но на капитана, по его словам, оказывалось "серьезное давление", чтобы он приземлился именно в Минске. "Его не обязывали делать это [сажать самолет в Минске], однако у него не было другой альтернативы", – сказал глава авиакомпании.
Он сообщил, что после принудительной посадки пассажиров и экипаж доставили в здание минского аэропорта, а капитан остался на борту самолета, но каждый раз, когда он выходил из кабины, его сопровождал вооруженный охранник. По словам, О'Лири "это была очень враждебная атмосфера".
Также, по словам О'Лири, после того, как самолет приземлился в Минске, "в самолет поднялось несколько неизвестных лиц" с видеокамерами. Глава авиакомпании подчеркнул, что они неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно сели в Минске. Но экипаж "отказался подтвердить это", пояснил он.
О'Лири отметил, что подобное отклонение рейса было "преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил".
Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Менше пий глоду, тоді не буде марень, про які ти пишеш.
Та й білорусь давно втрачена. Нам вати понад 80%. На власні очі бачив.
Вони зараз не за свободу, а за нове корито, бо цим свиням лука став менше класти до корита.
Он ответственный и действовал согласно Правил полётов ICAO.
Вы от куда пишите???
Истребитель, готовый сбить пассажирский лайнер- это у них "серьезное давление".
Прошло 27 лет - и вдруг на людей снизошло прозрение. Ну, поздравления прозревшим, что сказать
Лукашенко, безумовно, ще той покидьок, але ірландці обісралися на рівному місці. Треба було продовжувати політ, особливо коли до Литви зовсім поруч.
Но вы же им не верите.
Як тільки почую, так одразу повірю.
На ютубе можешь посмотреть.
Ссылку дать?
Мені субтитри не треба, я чудово знаю англійську.
Я не буду дивитися годину відвертого шлаку з пасажирами та ще хер зна з ким. Чи навмисно так дав?
Мені щиро похер на думку пасажирів та недоекспертів, мені треба оригінал перемовин пілотів з Мінськом, а усе інше просто бла-бла.
До границы было 2 минуты лёта.
В момент разворота пассажирского самолёта на Минск истребитель только взлетал для сопровождения.
А как запахло жареным - тут же сменили риторику и начали отмазки лепить: я не я и хата не моя
Правда не подобається?
он понял, что с ним можно творить что угодно, игриво наблюдая в ответ - страх и озабоченность,
любое зло теперь - без гэбэшных террористов не обходится