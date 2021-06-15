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Новости Задержание Протасевича
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Глава Ryanair О'Лири: Диспетчер сказал, что если не сядем в Минске - на борту взорвется бомба

Глава Ryanair О'Лири: Диспетчер сказал, что если не сядем в Минске - на борту взорвется бомба

Глава Ryanair Майкл О'Лири рассказал, как белорусские диспетчеры давили на пилота самолета авиакомпании, чтобы заставить его приземлиться в аэропорту Минска.

Об этом он говорил во время выступления на заседании комитета по транспорту палаты общин парламента Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

По словам О'Лири, летному экипажу Ryanair белорусские авиадиспетчеры сообщили о "реальной угрозе" и предупредили, что если он войдет в воздушное пространство Литвы, то "на борту самолета взорвется бомба".

Капитан воздушного суда, как утверждает О'Лири, неоднократно просил соединить его с операционным центром Ryanair в Варшаве, но диспетчеры ему в этом отказали. "Ему сказали: "Ryanair не отвечают на телефонные звонки", что является "полной неправдой", – сказал глава авиакомпании.

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О'Лири добавил, что лайнер мог приземлиться в Польше или других странах Прибалтики, пилота прямо не обязывали сажать самолет в Минске. Но на капитана, по его словам, оказывалось "серьезное давление", чтобы он приземлился именно в Минске. "Его не обязывали делать это [сажать самолет в Минске], однако у него не было другой альтернативы", – сказал глава авиакомпании.

Он сообщил, что после принудительной посадки пассажиров и экипаж доставили в здание минского аэропорта, а капитан остался на борту самолета, но каждый раз, когда он выходил из кабины, его сопровождал вооруженный охранник. По словам, О'Лири "это была очень враждебная атмосфера".

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Также, по словам О'Лири, после того, как самолет приземлился в Минске, "в самолет поднялось несколько неизвестных лиц" с видеокамерами. Глава авиакомпании подчеркнул, что они неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно сели в Минске. Но экипаж "отказался подтвердить это", пояснил он.

О'Лири отметил, что подобное отклонение рейса было "преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил".

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Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: 

Беларусь (7888) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+8
когда сначала в 2008- м , а после в 2014- м году кремль увидел и убедился насколько сцыклив этот сытый и продажный цивилизованный мир, которому есть что терять -
он понял, что с ним можно творить что угодно, игриво наблюдая в ответ - страх и озабоченность,
любое зло теперь - без гэбэшных террористов не обходится
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15.06.2021 20:18
+7
Летишь такой в самолёте, а в иллюминаторе истребитель мелькает. Ну совсем нет никого давления)) Лука спятил, это очевидно. Ещё больше спятили люди, которые типа верят в его версию. Или там на серьёзных щах обсуждают "исповедь, раскающегося Протасевича".
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15.06.2021 20:16
+6
"...пилота прямо не обязывали сажать самолет в Минске. Но на капитана, по его словам, оказывалось "серьезное давление", чтобы он приземлился именно в Минске."

Истребитель, готовый сбить пассажирский лайнер- это у них "серьезное давление".
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15.06.2021 20:02
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розвели, як котят !
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15.06.2021 19:52 Ответить
какой вы умный желаю вам лететь в таком самолете посмотрит кто кот а кто мышка ракету бы Лукашенко приказал бы пустить вдогонку и делов то вон Иран сбил по приказу просьбе Москвы и теперь в дебилов играет мой моя не понимает и клали они прибором на все страны вместе взятые.. тут увы иной подход Минск после всего этого надо было полностью уничтожить с воздуха бомбы ракеты.. также и Иран 3-5 суток бомбить и расстреливать ракетами Тегеран чтобы впредь неповадно было включать непонимаек.. за все должна следовать ответка... командир спасал ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.. не вина всех остальных что им подсел убогий придурок и его подстилка не их на то вина....
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15.06.2021 19:58 Ответить
Хрюкає худоба на росії типу тебе.
Менше пий глоду, тоді не буде марень, про які ти пишеш.
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15.06.2021 20:07 Ответить
кацап , тебе точно катували бо видалили весь мозок !
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15.06.2021 20:10 Ответить
як виявилось "спас життя" не всім ! з таким самим успіхом можно було просто викинути пару людей за борт ! а хто убогий придурок далі побачимо...
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15.06.2021 20:08 Ответить
ой не передёргивайте пацан агент ФСБ России вот и вся его боротьба провокатор этакий поп Гапон а причем тут самолет экипаж и иные пассажиры до этого кретина???!!!
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15.06.2021 20:12 Ответить
а що з провокував ? випадково не громадянський конфлікт ? капітан лайнера відповідає за життя всіх пасажирів за агентів і домогосподарок ! а з так можно було і в іділ прилетіти бомбу шукати !
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15.06.2021 20:20 Ответить
При том что идиоты европейцы закрыли воздушное пространство Беларуси превратив ее во внутреннюю область росийкой ********* и при этом путин не сделал ни одного выстрела . тупее баранов не встречал .
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15.06.2021 20:21 Ответить
А що треба робити? Ігнорувати?
Та й білорусь давно втрачена. Нам вати понад 80%. На власні очі бачив.
Вони зараз не за свободу, а за нове корито, бо цим свиням лука став менше класти до корита.
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15.06.2021 20:31 Ответить
Нам вати=Там вати
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15.06.2021 21:09 Ответить
даунбасовцы и лугандонцы тoже до нового корыта: Путин приди... Стало лучше им?
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15.06.2021 21:38 Ответить
Свині завжди помиляються, але мені щиро похер на проблеми свиней.
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15.06.2021 21:40 Ответить
На каком основании сбивать пассажирский лайнер не нарушивший ни одно из правил плетов ? Взяли на понт идиотов . Которые потом послушно выкинули из воздушного пространства Белавиа и поставили сотни тысяч обычных людей в условия когда им надо лететь в вонючую москву чтобы добраться до Минска .
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15.06.2021 20:24 Ответить
а зачем обычным людям добираться до вонючего минска? приключений в жизни мало, хочется еще?
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15.06.2021 20:32 Ответить
Билл вы простите в возрасте 5 лет наивный или отстаете в развитии?? а что мало примеров сбития просто так (по ошибке) гражданских лайнеров??7 Иран рейс МАУ.. Украины.. сбит по ошибке СССР сбил южнокорейский рейс Боинг а там было более 200 людей типа попал в запретную зону и делал разведку как установили СССР не ясно.... Италия во время учений ракета сбила лайнер пролетавший чуть далее района учений и так далее и так далее.. Я МОЛЧУ ПРО БОИНГ НАД ДОНБАССОМ 2014 ГОД....
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15.06.2021 20:37 Ответить
"вон Иран сбил по приказу просьбе Москвы" - а все было именно так.
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15.06.2021 21:44 Ответить
Пилот наивный, доверчивый, его обмануть легко....
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15.06.2021 19:55 Ответить
Он не наивный и доверчивый.
Он ответственный и действовал согласно Правил полётов ICAO.
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15.06.2021 20:06 Ответить
Даже заявление о сминировании школы детским голосом (контрольная), есть повод для эвакуации и поиска мины! Петя
Вы от куда пишите???
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15.06.2021 20:57 Ответить
Повод всегда есть показать свою значимость и нужность при полной бесполезности! Это не показатель...
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16.06.2021 21:58 Ответить
"...пилота прямо не обязывали сажать самолет в Минске. Но на капитана, по его словам, оказывалось "серьезное давление", чтобы он приземлился именно в Минске."

Истребитель, готовый сбить пассажирский лайнер- это у них "серьезное давление".
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15.06.2021 20:02 Ответить
Летишь такой в самолёте, а в иллюминаторе истребитель мелькает. Ну совсем нет никого давления)) Лука спятил, это очевидно. Ещё больше спятили люди, которые типа верят в его версию. Или там на серьёзных щах обсуждают "исповедь, раскающегося Протасевича".
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15.06.2021 20:16 Ответить
Да нукуда он не спячивал. Он таким всегда был и творит соизмеримую дичь с момента своего избрания в 1994 году.
Прошло 27 лет - и вдруг на людей снизошло прозрение. Ну, поздравления прозревшим, что сказать
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15.06.2021 21:03 Ответить
Я не пойму почему авиакомпания до сих пор,не раскрыла записи бортовых самописцев,одна болтовня и никаких доказательств.
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16.06.2021 04:07 Ответить
Переговоры экипажа с диспетчером были сразу раскрыты. Погуглите. Есть их текст.
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16.06.2021 07:33 Ответить
Розмови мають писатися, де запис?
Лукашенко, безумовно, ще той покидьок, але ірландці обісралися на рівному місці. Треба було продовжувати політ, особливо коли до Литви зовсім поруч.
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15.06.2021 20:06 Ответить
Всё есть.
Но вы же им не верите.
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15.06.2021 20:06 Ответить
Де?
Як тільки почую, так одразу повірю.
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15.06.2021 20:09 Ответить
Есть видео с распечаткой субтитров переговоров.
На ютубе можешь посмотреть.
Ссылку дать?
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15.06.2021 20:11 Ответить
У тих відео/аудіо, які я чув/дивився не було того, про що каже О'Лірі. Він бреше.
Мені субтитри не треба, я чудово знаю англійську.
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15.06.2021 20:18 Ответить
А посилання можеш дати.
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15.06.2021 20:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Смотри.
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15.06.2021 20:27 Ответить
На якій хвилині про це мова?
Я не буду дивитися годину відвертого шлаку з пасажирами та ще хер зна з ким. Чи навмисно так дав?
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15.06.2021 20:33 Ответить
Оно тебе и не нужно было, скажи честно.
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15.06.2021 21:48 Ответить
Подивився на прискоренні відео... ти збрехав.
Мені щиро похер на думку пасажирів та недоекспертів, мені треба оригінал перемовин пілотів з Мінськом, а усе інше просто бла-бла.
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15.06.2021 21:07 Ответить
Я ж говорил, тебе правда не понравится.
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15.06.2021 21:42 Ответить
То есть, таракан, реально, собирался сбивать самолёт с Протасевичем, и грохнуть всех, кто в нем летел, если бы пилот отказался садиться.
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15.06.2021 20:11 Ответить
Если бы пилот отказался садится, полетел бы в Вильнюс.
До границы было 2 минуты лёта.
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15.06.2021 20:14 Ответить
Как бы он отказался, если у него истребитель на хвосте маячит? Он же не Чак Норрис, в конце концов))
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15.06.2021 20:18 Ответить
Не было истребителя ни на хвосте ни на крыле.
В момент разворота пассажирского самолёта на Минск истребитель только взлетал для сопровождения.
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15.06.2021 20:32 Ответить
То есть официальные каналы Луки просто так бахвалились в первые часы после инцидента? Что инстребитель был по личному указанию Лукавого поднят для посадки лайнера?
А как запахло жареным - тут же сменили риторику и начали отмазки лепить: я не я и хата не моя
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15.06.2021 21:08 Ответить
Никто его не собирался сбивать . Взяли на понт , а ранее обещали руководству компании хаб в миском аэропорту .
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15.06.2021 20:18 Ответить
Хватит врать . Вам до Вильнюса было ближе , но вы повернули в Минск .
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15.06.2021 20:16 Ответить
Хто спамить цей комент?
Правда не подобається?
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15.06.2021 21:43 Ответить
когда сначала в 2008- м , а после в 2014- м году кремль увидел и убедился насколько сцыклив этот сытый и продажный цивилизованный мир, которому есть что терять -
он понял, что с ним можно творить что угодно, игриво наблюдая в ответ - страх и озабоченность,
любое зло теперь - без гэбэшных террористов не обходится
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15.06.2021 20:18 Ответить
Legko teper govorit neslusal letel dalse,no tocno bolsinstvo pilotov postupili takze, ucitivaja s kem imejet delo
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15.06.2021 20:25 Ответить
Картофельный шизофреник берега попутал)))))
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15.06.2021 20:51 Ответить
А вот это уже серьезно. Шо ж ты раньше молчал?
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15.06.2021 21:49 Ответить
акт государственного терроризма.
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15.06.2021 22:32 Ответить
Пилот подкуплен путиным, как и другие европейские шлюхи, шредер не даст соврать.
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16.06.2021 02:25 Ответить
Белорусь присоеденилась к клубу стран-терриростов, где председательствует Засрашка.
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16.06.2021 08:58 Ответить
 
 