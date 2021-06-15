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Нардепы из "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" зарегистрировали в Раде законопроект о деолигархизации

Нардепы из

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали совместный законопроект "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Авторами законопроекта являются народные депутаты Николай Княжицкий, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка, Ростислав Павленко ( "Евросолидарнисть"), Андрей Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ( "Голос"), Сергей Власенко, Александр Абдулин, Иван Крулько, Константин Бондарев ( "Батькивщина").

"Субъектом олигархии" авторы законопроекта предлагают определять физическое лицо, достигшее монопольного (доминирующего) положения на одном или нескольких рынках, и при наличии признаков существования чрезвычайно высокого риска воздействия таким лицом (как непосредственно, так и через третьих лиц) на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, или на общество через подконтрольные СМИ, с целью поддержания или усиления этого положения, получения дополнительного контроля над предприятиями, природными ресурсами, объектами недвижимости, другими объектами права собственности.

Статус владельца монопольного бизнеса предоставляется на основании решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции при наличии всех признаков, определенных законом. Решение о предоставлении лицу статуса владельца монопольного бизнеса принимается НАПК по результатам рассмотрения обращения Антимонопольного комитета Украины и проведенного расследования.

Расследование начинается НАПК на основании обращений Антимонопольного комитета Украины. Граждане, общественные организации, другие лица могут инициировать отнесение лица к владельцам монопольного бизнеса через обращение в Антимонопольный комитет Украины. Владелец монопольного бизнеса, его контакты с субъектами властных полномочий, а также условия ведения бизнеса находятся под мониторингом НАПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нелюбовь Зеленского к состоятельным людям уходит в те времена, когда ему приходилось развлекать их на корпоративах", - Сюмар

Правовые последствия предоставления лицу статуса владельца монопольного бизнеса распространяются на все контакты ключевых лиц органов государственной власти и местного самоуправления со связанными с владельцем монопольного бизнеса лицами.

Кроме того дополнительные обязанности возложены на должностных лиц, которые ранее работали на предприятиях такого владельца и на средства массовой информации, контролируемые указанным владельцем через корпоративное управление, владение имуществом.

Также на телерадиоорганизации возложена обязанность обнародовать отчет о финансовой прозрачности, на основании которого устанавливаются признаки наличия влияния на информационную политику.

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Авторы законопроекта считают, что это позволит активизировать борьбу с коррупцией в органах власти, обеспечить прозрачные условия для принятия решений политической властью всех уровней; установить правила, по которым владельцы монопольного бизнеса будут ограничены во влиянии на принятие решений политической властью страны; усилить равенство правил в экономике для всех ее участников, в частности для малого и среднего бизнеса.

Законопроект будет способствовать интеграции Украины в ЕС через поощрение прихода иностранных инвестиций из всех стран, кроме стран-агрессора и ее сателлитов - отмечают авторы.

Автор: 

олигарх (1027) Батькивщина (2013) Голос партия (499) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+23
***, и тут у найвеличнишого начался кататонический ступор. Он же собрался героически бороться с порошенко и его конфетным бизнесом не трогая монополистов в энергетике каломойшу, фирташа и ахметова, а тут такой нежданчик получился.
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15.06.2021 20:39
+21
вангуется шо для бородатой бабушки с внучком, такой закон не подойдеть)
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15.06.2021 20:35
+20
"Субъектом олигархии" авторы законопроекта предлагают определять физическое лицо, достигшее монопольного (доминирующего) положения на одном или нескольких рынках, и при наличии признаков существования чрезвычайно высокого риска воздействия таким лицом (как непосредственно, так и через третьих лиц) на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, или на общество через подконтрольные СМИ, с целью поддержания или усиления этого положения, получения дополнительного контроля над предприятиями, природными ресурсами, объектами недвижимости, другими объектами права собственности."

Источник: https://censor.net/ru/n3271661

На Беню с Ахметом надумали батон крошить?!
Буратина на такое не может пойтить!
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15.06.2021 20:35
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Правила форума Совет форумчан
Дуже дивна коаліція!!!)))
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15.06.2021 20:32 Ответить
Широчка.
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15.06.2021 20:34 Ответить
Нардепы из "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" зарегистрировали в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 6742
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15.06.2021 20:37 Ответить
Схожа на "Лебедя,Рака и Щуку" !!!)))
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15.06.2021 20:37 Ответить
Широчка,від "ширятся",це до СН !!!)))
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15.06.2021 20:44 Ответить
Широчка це коли сьогодні СН разом з ОПЗЖ голосують за заборону укр.мови в кіно.
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15.06.2021 20:50 Ответить
У каждого своя широчка.
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15.06.2021 21:43 Ответить
Тут дивного нічого немає, якщо подивитись на прізвища. Цих людей, попри приналежність до різних політсил важко звинуватити у якихось корупційних, чи негідних діяннях. Їх визначення олігарха більш виважене і притомні, ніж у творіння ОПи, механізми визначення статусу олігарха бвльш-еш відповідають конституції і проводяться органами, що є уповноважені на це законодавством, а не дорожчим органом, яким є РНБО та ще й з подачі одного Зєлєнского. Тому кпини тут все ж зайві.
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15.06.2021 20:43 Ответить
Час покаже хто є ху! Гадаю що з цього роя ,на жаль,не вийде ніх..чого !!!))))
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15.06.2021 20:49 Ответить
Безумовно, Слуги це не пропустіть. В першу чергу через ревність, у другу чергу - через те, що цей законопроект робить олігархами не тих, кого потрібно самим слугам.
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15.06.2021 20:55 Ответить
Якісь недоумки налапали кнопку "спам",долбодятли недолугі!!!)))
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15.06.2021 20:53 Ответить
Этот законопроект написали компетентные люди, а не колхозная самодеятельность, изображающая сейчас из себя законотворцев, поэтому, естественно, он разумный и соответствует Конституции.
Конечно, зелёные мрази его не пропустят, ведь у них была цель выдавить из политики Порошенко, а не деолигархизировать страну.
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15.06.2021 21:21 Ответить
"компетентные люди" - кто именно?
"выдавить из политики Порошенко, а не деолигархизировать страну." - этого не может быть. Ведь Порошенко давно деолигархизировал страну, как и обещал. Или Вы будете утверждать, что Порошенко лгун?
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16.06.2021 11:11 Ответить
А чого дивна ? Всі вони знаходяться у опозиції до Слуг
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15.06.2021 22:13 Ответить
А 17 мёртвых душ тоже поучаствовали?
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15.06.2021 20:33 Ответить
Как раз фракции,в которых-нет олигархов.
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15.06.2021 20:35 Ответить
А що є ?
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15.06.2021 22:14 Ответить
вангуется шо для бородатой бабушки с внучком, такой закон не подойдеть)
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15.06.2021 20:35 Ответить
"Субъектом олигархии" авторы законопроекта предлагают определять физическое лицо, достигшее монопольного (доминирующего) положения на одном или нескольких рынках, и при наличии признаков существования чрезвычайно высокого риска воздействия таким лицом (как непосредственно, так и через третьих лиц) на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, или на общество через подконтрольные СМИ, с целью поддержания или усиления этого положения, получения дополнительного контроля над предприятиями, природными ресурсами, объектами недвижимости, другими объектами права собственности."

Источник: https://censor.net/ru/n3271661

На Беню с Ахметом надумали батон крошить?!
Буратина на такое не может пойтить!
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15.06.2021 20:35 Ответить
Четкое определение - олигарх тот кто влияет на власть, в частности на одного криворогого шута, для получения прибыли. Точка.
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15.06.2021 20:44 Ответить
Наявність монополії довести простіше.
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15.06.2021 20:54 Ответить
Я в законах не дуже петраю, але якщо це буде юридична особа(компанія) з декількома бенефіціарами але буде монополістом з усім що вказано в законопроєкті то що робити?
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16.06.2021 05:30 Ответить
Олегархов на нары !!!
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15.06.2021 20:36 Ответить
ПЕРСПЕКТИВ У ОЛИГАРХОВ ДВЕ- или тебя повесят-расстреляют и поделят все в ноль или оплати в казну налоги 80% и спи дальше... а в Конституции надо прописать норму все что свыше 50 млн. евро доллар фунт франк иена и так далее --корзина валют к курсу стоимости 1 грамма золота платины серебра корзина индекс облагать налогом 70-80-90 процентов...
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15.06.2021 20:45 Ответить
Що за совкова ненависть до заможних людей ?
І таке дике обкладання податком не буде діяти, тому що можна перевести свої статки у криптовалюту, яка не обкладається ніяк і нічим )
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15.06.2021 22:17 Ответить
это не состоятельные люди это людишки подокни и мрази без чести совести БАНДИТЫ ВОРЫ НЕ ПОНЕСШИМЕ НАКАЗАНИЕ ЗА УБИЙСТВА РУКИ У НИХ У ВСЕХ ПО ЛОКОТЬ В КРОВИ..
они не заработали а крали крали воровали нагло цинично за копейки или вовсе даром...даром.... крали у меня.... у вас и миллионов... и теперь они ОЛИГАРХИ
ПОРА СЛОВО ОЛИГАРХ РАВНЯТЬ к СЛОВУ- ПРЕСТУПНИК..
ЗАРАБОТАТЬ и УКРАСТЬ- это пока не слова- и не понятия как синонимы...
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15.06.2021 22:57 Ответить
и еще вопрос что эти пархатые ублюдки евреи и в основе своей умеют делать кроме как воровать и составлять схемы и отмывать бабло БУМАЖКИ в воздухе задам вопрос что будет с ними когда из криптовалюта в Интернете и бумажки деньги перестанут ходить как средство платежа например после Мировой войны или катаклизма????? кто в их сторону вообще посмотрит править миром будет кулак бита палка винтовка автомат...
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15.06.2021 23:01 Ответить
Что-то припозднились "коалициянты" с такой инициативой. Отчего бы?
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15.06.2021 20:37 Ответить
Злякалися. Тепер треба рятувати своїх.
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15.06.2021 20:38 Ответить
Если кто-то "не понимает" по каким признакам определить олигарха то приходится показать "де море"
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15.06.2021 20:39 Ответить
В кожної лялькі своя роль і час дії !!!)))
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15.06.2021 20:39 Ответить
***, и тут у найвеличнишого начался кататонический ступор. Он же собрался героически бороться с порошенко и его конфетным бизнесом не трогая монополистов в энергетике каломойшу, фирташа и ахметова, а тут такой нежданчик получился.
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15.06.2021 20:39 Ответить
Нардепы из "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" зарегистрировали в Раде законопроект о деолигархизации - Цензор.НЕТ 8310
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15.06.2021 20:43 Ответить
Похоже, что авторы нового варианта этого закона начитались Членина:
Нардепи з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" зареєстрували в Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 3818
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15.06.2021 20:51 Ответить
гомік https://censor.net/ru/user/462738 тобі ніколи не дійде, що Ульянов, попри те, що він злочинець світового масштабу - але свого часу він був одним із провідних філософів світу. Якщо не найвизначнішого з живих на початку 19століття.
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15.06.2021 21:14 Ответить
Нардепи з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" зареєстрували в Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 3157
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16.06.2021 00:19 Ответить
так ти ще сіделец, https://censor.net/ru/user/462738 ?
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16.06.2021 00:32 Ответить
А ты ещё и петух, Аня?
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16.06.2021 07:34 Ответить
так єто же ЗЕльоный БЕньямизм !
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15.06.2021 22:17 Ответить
Классный законопроект. Токо принять его- посягнуть на святое,на людей содержащих общак при охвисе президента. Кто ж руку дающую обрубать станет?
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15.06.2021 20:57 Ответить
Нардепи з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" зареєстрували в Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 508
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15.06.2021 21:05 Ответить
Недоработочка в законопректе.
Олигархами также автоматом считаются президент,глава его офиса, генпрокурор, все руководители комитетов ,министерств, таможен,депутаты и т п , а также члены семей вышеперечисленных.)
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15.06.2021 21:10 Ответить
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в воскресенье вернулся из командировки в Вашингтон.Источник: https://censor.net/ru/n3271588

==== Это вот этот будет определять олигархов и коррупцию? .... как-то РНБО больше доверия..
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15.06.2021 21:13 Ответить
Аде законопроект бєні пунчук-ахмєтової? Той би точно проскочив на УРА!!!
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15.06.2021 21:13 Ответить
Нічого, хороші законопроекти нікуди не пропадають. Ті законопроекти, які ситуативній коаліції БПП+НФ не вдалося провести в ВР ІІІVскликання; але які в поточному скликанні уроди переписали слово в слово і протягнули як свої на початку існування турбомонобільшості. Іншими словами, якщо уроби заблокують цей законопроект трьох фракцій - наступне скликання Верховної Ради безпроблемно прийме, як мінімум, за основу.
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15.06.2021 21:19 Ответить
Олигархия это проявление иудоглобализационного контроля Украины. Лечить надо причины. Одна антикоммунистическая и две антиолигархические революции привели к усилению иудоглобализаторского контроля. Потому, что были направлены на формы, а не на суть.
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15.06.2021 21:57 Ответить
Хороший закон
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15.06.2021 22:18 Ответить
Читал уже? Статус владельца монопольного бизнеса - это типа борьба с олигархами?
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16.06.2021 05:14 Ответить
Нардепи з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" зареєстрували в Раді законопроєкт про деолігархізацію - Цензор.НЕТ 1911
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15.06.2021 23:04 Ответить
Смешные, пытаются протолкнуть "Статус владельца монопольного бизнеса" вместо статуса "олигарха" со своими сми и телеканалами, владение политическими партиями, обл.энергами и т.д.

Источник: https://censor.net/ru/n3271661
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16.06.2021 05:13 Ответить
 
 