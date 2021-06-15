Нардепы из "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" зарегистрировали в Раде законопроект о деолигархизации

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали совместный законопроект "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Авторами законопроекта являются народные депутаты Николай Княжицкий, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка, Ростислав Павленко ( "Евросолидарнисть"), Андрей Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ( "Голос"), Сергей Власенко, Александр Абдулин, Иван Крулько, Константин Бондарев ( "Батькивщина").

"Субъектом олигархии" авторы законопроекта предлагают определять физическое лицо, достигшее монопольного (доминирующего) положения на одном или нескольких рынках, и при наличии признаков существования чрезвычайно высокого риска воздействия таким лицом (как непосредственно, так и через третьих лиц) на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, или на общество через подконтрольные СМИ, с целью поддержания или усиления этого положения, получения дополнительного контроля над предприятиями, природными ресурсами, объектами недвижимости, другими объектами права собственности.

Статус владельца монопольного бизнеса предоставляется на основании решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции при наличии всех признаков, определенных законом. Решение о предоставлении лицу статуса владельца монопольного бизнеса принимается НАПК по результатам рассмотрения обращения Антимонопольного комитета Украины и проведенного расследования.

Расследование начинается НАПК на основании обращений Антимонопольного комитета Украины. Граждане, общественные организации, другие лица могут инициировать отнесение лица к владельцам монопольного бизнеса через обращение в Антимонопольный комитет Украины. Владелец монопольного бизнеса, его контакты с субъектами властных полномочий, а также условия ведения бизнеса находятся под мониторингом НАПК.

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Правовые последствия предоставления лицу статуса владельца монопольного бизнеса распространяются на все контакты ключевых лиц органов государственной власти и местного самоуправления со связанными с владельцем монопольного бизнеса лицами.

Кроме того дополнительные обязанности возложены на должностных лиц, которые ранее работали на предприятиях такого владельца и на средства массовой информации, контролируемые указанным владельцем через корпоративное управление, владение имуществом.

Также на телерадиоорганизации возложена обязанность обнародовать отчет о финансовой прозрачности, на основании которого устанавливаются признаки наличия влияния на информационную политику.

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Авторы законопроекта считают, что это позволит активизировать борьбу с коррупцией в органах власти, обеспечить прозрачные условия для принятия решений политической властью всех уровней; установить правила, по которым владельцы монопольного бизнеса будут ограничены во влиянии на принятие решений политической властью страны; усилить равенство правил в экономике для всех ее участников, в частности для малого и среднего бизнеса.

Законопроект будет способствовать интеграции Украины в ЕС через поощрение прихода иностранных инвестиций из всех стран, кроме стран-агрессора и ее сателлитов - отмечают авторы.