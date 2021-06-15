ВСУ может закупить мобильные хирургические комплексы, позволяющие оперировать раненых в полевых условиях, - Хомчак

Вооруженные силы Украины остро нуждаются в оснащении новейшими мобильными хирургическими комплексами от "Телекарт-Прибор", которые позволяющие предоставлять раненым неотложную медицинскую помощь, в том числе хирургическую - в сокращенном объеме, даже в полевых условиях.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время визита на выставку "Оружие и безопасность", которая проходит в столичном МВЦ 15-18 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"Исходя из сегодняшних потребностей, нам крайне важно иметь такие кабинеты в каждом мобильном госпитале", - заявил в комментарии журналистам Руслан Хомчак, комментируя новую разработку конструкторов одесского завода "Телекарт-Прибор" - подвижной кабинет хирургический.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности командующего медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Андрей Галушко подчеркнул, что такой медицинский комплекс работает полностью автономно и позволяет делать даже две операции одновременно.

"С учетом того, что у нас сейчас в медротах ограниченное количество хирургов, таким образом мы можем усиливать медроты бригад и, при необходимости, выдвигать их в определенные районы. Здесь есть возможность проведения искусственной вентиляции легких, есть кислород - как с центральным подключением, так и концентраторы. Наличие двух хирургических столов обеспечивает возможность проводить в полевых условиях одновременно две операции ", - подчеркнул Галушко.

Он акцентировал, что этот хирургический кабинет, в частности, выполняет функцию стабилизационного пункта, благодаря чему его использование позволит сохранить многие жизни украинских военных.

"Кроме хирургической помощи здесь, что также крайне важно, предоставляется анестезиологическая помощь. У каждого стола есть консоли анестезиологической помощи. На один и на другой стол. Столы снимаются с тормоза и двигаются. Если, скажем, будет большая операция - стол отодвигается, работают только за нем ", - врио командующего медицинских сил ВСУ.

Директор департамента сопровождения системных проектов компании Алексей Савицкий во время презентации комплекса подчеркнул, что это инициативная исследовательско-конструкторская разработка специалистов завода "Телекарт-Прибор".

"Предприятие вкладывает свои деньги. Работаем по техзаданию, которое выдало Минобороны, а именно - Командование медицинских сил. И сейчас мы выходим на этап предварительных испытаний. Мы отработали рабоче-конструкторскую документацию, подготовили опытный образец, показали его в главном военно-медицинском госпитале ВСУ. Хирурги его оценили, он им понравился: подобного комплекса в Украине еще нет. Естественно - высказали замечания, которые мы устраним к этапу испытаний, и будем выходить на предварительные, потом на государственные испытания, а затем - принимать на вооружение", - отметил Савицкий.

Напомним, в ходе выставки "Оружие и безопасность" компания "Телекарт-Прибор" (Одесса) демонстрирует свои последние разработки, среди которых в частности - передвижной пункт управления ГСЧС, система "Спешенный солдат", другое.

Для справки: "Телекарт-Прибор" выполняет комплекс работ по созданию системы связи тактического звена управления войсками. Многочисленные разработки Телекарт-Прибор изготавливаются серийно и поставляются на вооружение ВСУ. В частности, на вооружение украинских военных приняты отечественные командно-штабные машины К-1450 различных модификаций разработки и производства Одесского завода. Кроме того ВСУ использует такую ​​разработку Телекард-Прибор, как подвижной командный пункт ракетного комплекса "Нептун".