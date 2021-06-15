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Новости Агрессия России против Украины
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ВСУ может закупить мобильные хирургические комплексы, позволяющие оперировать раненых в полевых условиях, - Хомчак

ВСУ может закупить мобильные хирургические комплексы, позволяющие оперировать раненых в полевых условиях, - Хомчак

Вооруженные силы Украины остро нуждаются в оснащении новейшими мобильными хирургическими комплексами от "Телекарт-Прибор", которые позволяющие предоставлять раненым неотложную медицинскую помощь, в том числе хирургическую - в сокращенном объеме, даже в полевых условиях.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время визита на выставку "Оружие и безопасность", которая проходит в столичном МВЦ 15-18 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"Исходя из сегодняшних потребностей, нам крайне важно иметь такие кабинеты в каждом мобильном госпитале", - заявил в комментарии журналистам Руслан Хомчак, комментируя новую разработку конструкторов одесского завода "Телекарт-Прибор" - подвижной кабинет хирургический.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности командующего медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Андрей Галушко подчеркнул, что такой медицинский комплекс работает полностью автономно и позволяет делать даже две операции одновременно.

"С учетом того, что у нас сейчас в медротах ограниченное количество хирургов, таким образом мы можем усиливать медроты бригад и, при необходимости, выдвигать их в определенные районы. Здесь есть возможность проведения искусственной вентиляции легких, есть кислород - как с центральным подключением, так и концентраторы. Наличие двух хирургических столов обеспечивает возможность проводить в полевых условиях одновременно две операции ", - подчеркнул Галушко.

Он акцентировал, что этот хирургический кабинет, в частности, выполняет функцию стабилизационного пункта, благодаря чему его использование позволит сохранить многие жизни украинских военных.

"Кроме хирургической помощи здесь, что также крайне важно, предоставляется анестезиологическая помощь. У каждого стола есть консоли анестезиологической помощи. На один и на другой стол. Столы снимаются с тормоза и двигаются. Если, скажем, будет большая операция - стол отодвигается, работают только за нем ", - врио командующего медицинских сил ВСУ.

Директор департамента сопровождения системных проектов компании Алексей Савицкий во время презентации комплекса подчеркнул, что это инициативная исследовательско-конструкторская разработка специалистов завода "Телекарт-Прибор".

"Предприятие вкладывает свои деньги. Работаем по техзаданию, которое выдало Минобороны, а именно - Командование медицинских сил. И сейчас мы выходим на этап предварительных испытаний. Мы отработали рабоче-конструкторскую документацию, подготовили опытный образец, показали его в главном военно-медицинском госпитале ВСУ. Хирурги его оценили, он им понравился: подобного комплекса в Украине еще нет. Естественно - высказали замечания, которые мы устраним к этапу испытаний, и будем выходить на предварительные, потом на государственные испытания, а затем - принимать на вооружение", - отметил Савицкий.

Напомним, в ходе выставки "Оружие и безопасность" компания "Телекарт-Прибор" (Одесса) демонстрирует свои последние разработки, среди которых в частности - передвижной пункт управления ГСЧС, система "Спешенный солдат", другое.

Для справки: "Телекарт-Прибор" выполняет комплекс работ по созданию системы связи тактического звена управления войсками. Многочисленные разработки Телекарт-Прибор изготавливаются серийно и поставляются на вооружение ВСУ. В частности, на вооружение украинских военных приняты отечественные командно-штабные машины К-1450 различных модификаций разработки и производства Одесского завода. Кроме того ВСУ использует такую ​​разработку Телекард-Прибор, как подвижной командный пункт ракетного комплекса "Нептун".

Автор: 

медицина (2518) оборона (5199) закупки (749) ВСУ (6548) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+4
Україні конче потрібна українська державна влада !!!))))
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15.06.2021 20:26
+3
Должно быть уже закуплено, и самолёт с операционной тоже
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15.06.2021 20:22
+2
Україна спроможна на більше,але це не за сценарієм кремлівського балагана !!!)))
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15.06.2021 20:20
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почему "может" ?
должно быть "закупит"
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15.06.2021 20:19 Ответить
Должно быть уже закуплено, и самолёт с операционной тоже
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15.06.2021 20:22 Ответить
Ну,може і може закупити,але чи захоче?
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16.06.2021 00:05 Ответить
Україна спроможна на більше,але це не за сценарієм кремлівського балагана !!!)))
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15.06.2021 20:20 Ответить
А може і ні.
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15.06.2021 20:22 Ответить
ДА но нет.
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15.06.2021 20:24 Ответить
Україні конче потрібна українська державна влада !!!))))
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15.06.2021 20:26 Ответить
прозрачный намек коммерсам - все зависит от гешефта хомчака)
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15.06.2021 20:31 Ответить
а может и не закупить
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15.06.2021 20:32 Ответить
Збройні сили України (ЗСУ) гостро потребують оснащення новітніми мобільними хірургічними комплексами від "Телекарт-Прилад" - а інших нема, тільки ці ???
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15.06.2021 20:41 Ответить
Критикуя - предлагай. Маск точно сделает.
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15.06.2021 22:09 Ответить
Стаття призначена конкретному виробнику. Схоже на джинсу. Нє ?
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15.06.2021 23:58 Ответить
Можливо. Але !?!?!
З точки зору поранених бійців стаття призначена мобільному хірургічному комплексу.
З точки зору організаторів виставки "Оружие и безопасность" стаття призначена одному з участників

З точки зору censor.net стаття призначена подіям на виставці.
З точки зору главнокомандуючего ВСУ Руслана Хомчака, це його особистий піар.

Але ані Єлон Маск фні Маск 13 так і не запропонували інших виробників мобільних хірургічних комплексів.
Пропонуйте.
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16.06.2021 10:35 Ответить
У сенсі ??
Фірма "https://censor.net/ua/user/464179" поставляє ВСУ заряди 152-155 мм ??
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16.06.2021 15:58 Ответить
У сенсі ??
Фірма "https://censor.net/ua/user/464179https://censor.net/ru/user/226165" поставляє ВСУ мобільні хірургічні комплекси ??
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16.06.2021 18:53 Ответить
Ну от ... Я нічого не поставляю. Я просто читаю новину і пишу коменти.
Як що пан не знає, то є варіанти у забезпеченні медичної служби армії. Мобільні госпіталі, медичний транспорт і т.д. і т.п. від різних виробників.
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16.06.2021 19:20 Ответить
зрозуміло ... диванний критик.
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16.06.2021 21:00 Ответить
Радий за Вас - забезпечуєте ВСУ ************ і медичним устаткуванням.
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16.06.2021 21:09 Ответить
************ - ні, медичним устаткуванням -так, та ще забезпечуємо коммунікаційним обладнанням
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16.06.2021 23:33 Ответить
респект ... але є процедури тендерів ... це все що я мав на увазі ...
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17.06.2021 13:12 Ответить
Це так. Але де Тендери (або Прозоро), а де виставка та censor.net? Я гадаю, що ця стаття ще не є закупівлею, а просто нарисом з виставки.
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17.06.2021 17:42 Ответить
+5
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18.06.2021 09:09 Ответить
так закупите
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15.06.2021 20:47 Ответить
Столько олигархов, а никто не хочет со своего кармана для ВСУ закупить МХК
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15.06.2021 20:49 Ответить
их что до сих пор не было ?
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15.06.2021 21:48 Ответить
ну наверно также как и с закупками, может их и не было .....
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15.06.2021 22:07 Ответить
ВСУ может закупить мобильные хирургические комплексы, позволяющие оперировать раненых в полевых условиях, - Хомчак -


А можуть і не купити
Головне лохторату локшини навішати... Нептунів і Вільх вже дочекались.
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15.06.2021 22:07 Ответить
А когдазакажут у КБ Южного ЗРК КИЛЬЧенЬ а,.....
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16.06.2021 00:25 Ответить
А может и не закупить.
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16.06.2021 07:59 Ответить
 
 