Руководство Швейцарии на встрече с Путиным поднимет вопрос Украины, - глава МИД Кассис

Швейцарские руководители на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планируют поднять ряд международных вопросов, в частности о ситуации в Украине.

Об этом заявил во вторник глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нас интересуют тема безопасности в Европе, события, происходящие близ границ с Россией", - сказал он на пресс-конференции в Женеве, добавив, что речь идет о проблемах Нагорного Карабаха и Украины.

Со своей стороны, президент Швейцарии Ги Пармелен напомнил, что у его страны "отличные контакты с Россией". На переговорах с Путиным, которые пройдут в среду, он намерен "рассмотреть в целом результаты наших контактов на разных уровнях".

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Напомним, встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.