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Руководство Швейцарии на встрече с Путиным поднимет вопрос Украины, - глава МИД Кассис

Руководство Швейцарии на встрече с Путиным поднимет вопрос Украины, - глава МИД Кассис

Швейцарские руководители на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планируют поднять ряд международных вопросов, в частности о ситуации в Украине.

Об этом заявил во вторник глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нас интересуют тема безопасности в Европе, события, происходящие близ границ с Россией", - сказал он на пресс-конференции в Женеве, добавив, что речь идет о проблемах Нагорного Карабаха и Украины.

Со своей стороны, президент Швейцарии Ги Пармелен напомнил, что у его страны "отличные контакты с Россией". На переговорах с Путиным, которые пройдут в среду, он намерен "рассмотреть в целом результаты наших контактов на разных уровнях".

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Напомним, встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.

Автор: 

путин владимир (31216) Швейцария (612)


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Топ комментарии
+3


уже сыты этой лапшой.....
давиче базу гру в Альпах засветили, ну то такое, в другой коттедж переберутся....
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15.06.2021 21:06
+2
Всем миром буйного ублажают. А бацька какого-то комсомольца поймал и ему свифт отрезали. Наверное, путя до его уровня ещё не дотягивает.
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15.06.2021 21:15
+1
Как поднимет, так и опустит. Примерно как хер на рояль известным исполнителем.
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15.06.2021 21:09
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уже сыты этой лапшой.....
давиче базу гру в Альпах засветили, ну то такое, в другой коттедж переберутся....
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15.06.2021 21:06 Ответить
Как поднимет, так и опустит. Примерно как хер на рояль известным исполнителем.
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15.06.2021 21:09 Ответить
Лучше бы счета вывалили. Через третье лицо и в сми. Но только половину---по одесски. Тогда за вторую не станет никогда известно. Пали сколько хочешь бабло тыреное.
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15.06.2021 21:14 Ответить
Всем миром буйного ублажают. А бацька какого-то комсомольца поймал и ему свифт отрезали. Наверное, путя до его уровня ещё не дотягивает.
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15.06.2021 21:15 Ответить
не отрезали батьке свифт и тем более путьке
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15.06.2021 21:37 Ответить
Руководство Швейцарии на встрече с Путиным поднимет вопрос Украины, - глава МИД Кассис - Цензор.НЕТ 7584
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15.06.2021 21:20 Ответить
Нехай назовуть ***** вбивцею, агресором, окупантом частини території України і однозначно стороною війни з Україною.
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15.06.2021 21:29 Ответить
здаётца мне шо и на ентот раз арёл - моль не клюнет !
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15.06.2021 21:41 Ответить
поднимут - опустят...
евреи из Израиля, чтобы напомнить о себе на переговорах начали обстрел Сектора Газа)
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16.06.2021 05:35 Ответить
 
 