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Новости
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"В Офисе Президента призвали разделять митинги в поддержку УПЦ и политические акции", - Подоляк

В Офисе Президента призывают отдельных политиков и СМИ не спекулировать на религиозной теме.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прямо сейчас имеем очередной пример создания иной реальности. Или попытки устроить скандал на ровном месте. В данном случае на религиозной тематике. Сегодня в правительственном квартале одновременно проходили два мероприятия. Сначала начался массовый молебен верующих Украинской православной церкви. А чуть позже в другой локации прошла очередная малочисленная "протестная" акция политической партии ОПЗЖ. С традиционным набором страшилок, фейков и ретрансляции мифов чужой пропаганды в их исполнении", - отметил Подоляк.

По его словам, по традиции подобные акции, в том числе, организованы с использованием технологии так называемой прямой покупки участников: "По крайней мере, об этом часто говорят сами участники после подобных акций".

Подоляк подчеркнул, что "Президент Владимир Зеленский в своём хлёстком комментарии жёстко охарактеризовал именно этот наш традиционный постановочный формат - митинг ОПЗЖ. Со всей его искусственностью, поставновочностью и даже платностью участия".

"Безусловно, слова Президента не имели ни малейшего отношения к мероприятию Украинской православной церкви и тем более к чувствам и эмоциям верующих. Это надо чётко и недвусмысленно подчеркнуть. Ни малейших претензий к молебну УПЦ и категорическое неприятие постановочных "жёлтых кепок" ОПЗЖ. А если говорить шире, то пора перестать отдельным политикам и СМИ активно спекулировать на религии. Как минимум это будет этично. Как максимум, это будет профессионально", - подытожил Подоляк.

По данным СМИ, под стенами парламента состоялись две акции протеста - прихожан УПЦ (МП) и ОПЗЖ. Позже Президент Зеленский во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов" сказал, что "... случайно тысячи бабуль пришли в жёлтых кепочках ОПЖЗ...".

Автор: 

УПЦ МП (1559) Офис Президента (1795) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+21
Ага. И это заявляют твари, открыто поддерживающие гундяевскую секту в Украине.
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15.06.2021 21:16
+17
опзж и рпц признать экстремистскими организациями...... чемодан вокзал расея.... и все дела....
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15.06.2021 21:18
+14
Ни малейших претензий к "молебну" УПЦ МП у Зели нет. Да и откуда им взяться?

"В Офисе Президента призвали разделять митинги в поддержку УПЦ и политические акции", - Подоляк - Цензор.НЕТ 9126
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15.06.2021 21:19
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Правила форума Совет форумчан
Ага. И это заявляют твари, открыто поддерживающие гундяевскую секту в Украине.
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15.06.2021 21:16 Ответить
Идиот, прости Господи. Подоблях
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15.06.2021 21:18 Ответить
опзж и рпц признать экстремистскими организациями...... чемодан вокзал расея.... и все дела....
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15.06.2021 21:18 Ответить
Артем а почему предыдущая власть не признала опзж и РПЦ экстремистами?
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15.06.2021 22:20 Ответить
а та что до неё была, а ещё перед ней две власти.....
будем искать ответы или гнать москалей на болота?.....
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15.06.2021 22:35 Ответить
Ни малейших претензий к "молебну" УПЦ МП у Зели нет. Да и откуда им взяться?

"В Офисе Президента призвали разделять митинги в поддержку УПЦ и политические акции", - Подоляк - Цензор.НЕТ 9126
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15.06.2021 21:19 Ответить
"Подоляк подчеркнул, что "Президент Владимир Зеленский в своём хлёстком комментарии жёстко охарактеризовал именно этот наш традиционный постановочный формат - митинг ОПЗЖ. Со всей его искусственностью, поставновочностью и даже платностью участия"...

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кажется скоро, прогноз погоды на все каналах ТВ будет начинать фразой: "Спасиба Владимиру Александровичу Зеленскаму, что Солнце встало!.. Славься Величайший Зе!..

я офигел, чесна говоря!.. юмор Рыбникова становится реальностью клоунов!
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15.06.2021 21:21 Ответить
Взагалі риторика Подоляка - це совдепівська риторика 30-х років. Достатньо відкрити газети того часу.
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09.07.2021 09:19 Ответить
.... Когда я был очень молод, очень беден и кормился тем, что показывал на херсонской ярмарке толстого, грудастого монаха, выдавая его за женщину с бородой -- необъяснимый феномен природы, -- то и тогда я не опускался до таких моральных низин ....как эти ОПЗЖабушки...
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15.06.2021 21:22 Ответить
А чого він називає тих вірян з "Украинской православной церкви", якщо вони - касапської РПЦ?
Закон же є!
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15.06.2021 21:23 Ответить
У нас лише ПЦУ. Все інше - чекістські сатанинські секти.
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15.06.2021 21:31 Ответить
я не про суть (ти тут правий). Я - про вірну назву.
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15.06.2021 21:36 Ответить
Хто такі УПЦ (мп)?
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15.06.2021 21:26 Ответить
Чекістська сатанинська секта.
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15.06.2021 21:32 Ответить
гундяевско-кремлевский сатанат есть главенстующим сатанатом для упц мп.
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15.06.2021 21:59 Ответить
Що, знову? "Ви не так зрозуміли", "вирвано з контексту", "він не те хотів сказати"...
"Узеленські", ви вже своєю брехнею та відмазуванням свого недолугого лідера навіть не смішите, а викликаєте блювотний рефлекс.
Звісно, що ті 30%, які й досі підтримують цього долбо... дурника нікуди не підуть і знесуни з них як з Верастюка депутат, але є ще ті 15% чи 20%, для яких армія, мова і віра - не порожні звуки. Ви, курви, впевнені, що коли їм допече, то вам посміхнеться доля яника і ви встигнете втекти?
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15.06.2021 21:39 Ответить
А никто их не разделял. Прорашистская партия и прорашистская секта, они под единым КГБешним управлением.
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15.06.2021 21:44 Ответить
Яке таке упц???
Нема такої церкви...
Це рпц в Україні, тобто фєдєрастова сєкта агентів впливу...
Тому це не религійне питання...
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15.06.2021 21:52 Ответить
Новинский отслюнявил на этот шабаш беснуватых и титушек по 300 гр. на рыло. плюс расходы на разные декорации... и гундяевский сатанат "рулит"...
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15.06.2021 21:54 Ответить
Треба писати Московську церкву. Так правильно.
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15.06.2021 22:23 Ответить
эти кацапские фирмочки уже давно нужно было запретить, а их главарей обменять на наших пленных.
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15.06.2021 22:28 Ответить
А что такое УПЦ?

Это ПЦУ или РПЦ?
Выражайтесь понятнее, пожалуйста!
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15.06.2021 22:29 Ответить
Вау , як ваш бос «хльостко» лизнув янелоху!
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15.06.2021 22:34 Ответить
Твой дом тюрьма, москальська подляка.
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15.06.2021 22:47 Ответить
Це той Подоляк, що працював на Януковоща ?
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15.06.2021 23:37 Ответить
Подоляк! Вони у вас, "Слуг недоумка", вчаться! Це ж ви стали змішувать економічну діяльність "Рошен" з політичною діяльністю Порошенка на посаді президента України!!!
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16.06.2021 04:52 Ответить
 
 