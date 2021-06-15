"В Офисе Президента призвали разделять митинги в поддержку УПЦ и политические акции", - Подоляк

В Офисе Президента призывают отдельных политиков и СМИ не спекулировать на религиозной теме.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прямо сейчас имеем очередной пример создания иной реальности. Или попытки устроить скандал на ровном месте. В данном случае на религиозной тематике. Сегодня в правительственном квартале одновременно проходили два мероприятия. Сначала начался массовый молебен верующих Украинской православной церкви. А чуть позже в другой локации прошла очередная малочисленная "протестная" акция политической партии ОПЗЖ. С традиционным набором страшилок, фейков и ретрансляции мифов чужой пропаганды в их исполнении", - отметил Подоляк.

По его словам, по традиции подобные акции, в том числе, организованы с использованием технологии так называемой прямой покупки участников: "По крайней мере, об этом часто говорят сами участники после подобных акций".

Подоляк подчеркнул, что "Президент Владимир Зеленский в своём хлёстком комментарии жёстко охарактеризовал именно этот наш традиционный постановочный формат - митинг ОПЗЖ. Со всей его искусственностью, поставновочностью и даже платностью участия".

"Безусловно, слова Президента не имели ни малейшего отношения к мероприятию Украинской православной церкви и тем более к чувствам и эмоциям верующих. Это надо чётко и недвусмысленно подчеркнуть. Ни малейших претензий к молебну УПЦ и категорическое неприятие постановочных "жёлтых кепок" ОПЗЖ. А если говорить шире, то пора перестать отдельным политикам и СМИ активно спекулировать на религии. Как минимум это будет этично. Как максимум, это будет профессионально", - подытожил Подоляк.

По данным СМИ, под стенами парламента состоялись две акции протеста - прихожан УПЦ (МП) и ОПЗЖ. Позже Президент Зеленский во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов" сказал, что "... случайно тысячи бабуль пришли в жёлтых кепочках ОПЖЗ...".