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МВФ анализирует закон о налоговой амнистии на риски отмывания средств, - представитель Фонда Люнгман

МВФ анализирует закон о налоговой амнистии на риски отмывания средств, - представитель Фонда Люнгман

Эксперты Международного валютного фонда уже анализируют принятый 15 июня закон о детенизации налогов на предмет невозможности его использования для отмывания средств и коррупции, а также относительно эффективности процедур проверки.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможными отмывание средств и коррупцию", - сказал он в ответ на запрос агентства.

"Законом также должны быть введены надежные процедуры тщательной проверки с целью недопущения злоупотреблений публичными деятелями, их родственниками и тесно связанными лицами", - добавил Люнгман.

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Напомним, Верховная Рада 15 июня приняла по инициативе президента законы о налоговой амнистии с поправками в Налоговый, Уголовный и другие кодексы, который вводит возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года. Документы предусматривают проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось указать 2005 год).

Автор: 

амнистия (455) закон (3176) МВФ (3334) Люнгман Йоста (35)


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Конечно отмывание средств! А они думали, что этот закон для любви?
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15.06.2021 21:46 Ответить
МВФ аналлизирует Закон.
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15.06.2021 21:50 Ответить
Хто ж не знает, как потерпевший вiслюк сдаёт анализы!
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15.06.2021 21:53 Ответить
Тму, що МВФ піктується по свої гроші. Що тут дивного?
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15.06.2021 22:34 Ответить
а я чомусь думаю, що вони (МВФ) вже давно дослідили, ще в законопроекті; зробили висновок "там пряма корупція та відмив злочинного бабла"; а зараз формулюють речення про неприйнятність такого.
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15.06.2021 21:55 Ответить
А биток мвф не интересует/
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15.06.2021 21:56 Ответить
корупціонери приймають закон про легалізацію корупційних і кримінальних активів, апелюючи до суспільного блага, низької ставки оподаткування
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16.06.2021 11:15 Ответить
 
 