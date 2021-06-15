Главные новости 15 июня: НАПК говорит, что Витренко назначили незаконно, Вирастюк принес присягу

Все ждут встречи Байдена и Путина, НАПК хочет уволить Витренко, Вирастюк официально - депутат. Главные новости Украины и мира 15 июня.

Байден прилетел в Женеву на встречу с Путиным

Самолет лидера США приземлился в Женеве - там он завтра проведет переговоры с российским коллегой. Байдена и Путина сопровождает огромная свита - всего около 800 человек. С глазу на глаз американский и российский президенты так и не встретятся - тет-а-тет не предусмотрен. А вот в составе делегаций проведут за переговорами 4-5 часов с перерывами.

Министр иностранных дел Украины Кулеба говорит, что никаких рисков для нашей страны от этой встречи не видит. Американские чиновники офф-рекордс поясняют журналистам, что встреча, скорее, формальность, и прорывных результатов от нее ждать не стоит. Не будет и совместной пресс-конференции: сначала к журналистам выйдет Путин, после - Байден.

НАПК говорит, что Витренко назначили незаконно

Согласно закону, чиновник после увольнения год не имеет право участвовать в руководстве организациями, на который он мог влиять, когда работал на государство, - поясняют в НАПК. А Витренко перед тем, как возглавить Нафтогаз, исполнял обязанности министра энергетики. Поэтому назначение Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные, - такое предписание выдал глава НАПК Новиков.

Источник Цензор.НЕТ сообщает, что такое решение Новиков принял после возвращения из командировки в Вашингтон.

Кабмин собирается обжаловать предписание НАПК в суде, - пообещал министр юстиции Малюська.

Вирастюк принес присягу

Стронгмен и "слуга народа" принес принсягу депутата Верховной Рады. А после рассказал журналистам, что какие кнопки нажимать, ему объяснили коллеги, и поделился планами посетить буфет.

Рада включила в повестку законопроект об отсрочке украинского дубляжа

Соответствующее постановление поддержали 227 народных депутатов - 212 представителей "Слуги народа", пять депутатов "Голоса" и 10 внефракционных. Депутаты "Голоса" теперь говорят, что ошиблись, и хотят отозвать свои голоса.

Новая волна COVID-19 придет с Донбасса

Согласно прогнозу Национальной академии наук Украины, следующим в нашу страну может прийти штамм коронавируса "Дельта", известный также как индийский. Учёные предполагают, что новая волна распространения коронавируса может начаться с востока Украины. Когда это будет – пока неизвестно.

Российская сеть хочет открыть в Украине супермаркеты

Об этом заявил директор по развитию в Украине российской сети "Мега". По его словам, магазины начнут открываться со следующий недели. До конца года их планируют открыть 40.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что никаких российских супермаркетов в Украине не будет. "Если, не дай бог, какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры…" - сказал он.

В Офисе президента теперь джунгли

Стены ОП от пола до потолка украшены искусственными лианами. Об этом рассказал фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий. "Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря". Только не хватало в кустах черепов и скелетов", - поделился он впечатлениями от посещения Банковой.