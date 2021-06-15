Евросоюз и США планируют, что две трети жителей планеты вакцинируют от COVID-19 до конца 2022 года, - Мишель

Европейский союз и США намерены создать условия для вакцинации против коронавируса двух третей мирового населения до конца 2022 года.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС - США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы были едиными в намерении отправить COVID-19 в исторические книги, но для этого существует только один путь - международное сотрудничество и обеспечение доступа к вакцинам всего населения планеты. Мы можем сделать это четырьмя способами. Первый - это экспорт, второй - с помощью COVAX, третий - путем дотаций вакцин и четвертый - через развитие их производственных возможностей. Наша цель четкая - мы хотим вакцинировать по крайней мере две трети мирового населения до конца 2022 года", - отметил Мишель.

Он отметил, что опыт борьбы с COVID-19 должен учитываться при подготовке к будущим кризисам в сфере здравоохранения. Так, глобальное восстановление после пандемии означает восстановление для всех, а не только для нескольких наиболее развитых стран, сказал Мишель. Поэтому у ЕС и США есть общий интерес в том, чтобы помочь менее развитым странам не только преодолеть пандемию, но и способствовать экономическому возрождению после этого кризиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Распространение COVID-19 опережает темпы вакцинации, - ВОЗ

По его словам, с этой целью согласуются другие направления сотрудничества между сторонами, в частности, технологическое развитие в рамках "зеленой" трансформации и борьбы с климатическими изменениями, реформирования ВТО и создание более справедливых условий для международной торговли, продвижение демократии.

Напомним, саммит ЕС-США состоялся во вторник, 15 июня, в Брюсселе во время первого визита в Европу Президента США Джо Байдена после вступления в должность в январе этого года.