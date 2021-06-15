РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11149 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
723 10

Евросоюз и США планируют, что две трети жителей планеты вакцинируют от COVID-19 до конца 2022 года, - Мишель

Евросоюз и США планируют, что две трети жителей планеты вакцинируют от COVID-19 до конца 2022 года, - Мишель

Европейский союз и США намерены создать условия для вакцинации против коронавируса двух третей мирового населения до конца 2022 года.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС - США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы были едиными в намерении отправить COVID-19 в исторические книги, но для этого существует только один путь - международное сотрудничество и обеспечение доступа к вакцинам всего населения планеты. Мы можем сделать это четырьмя способами. Первый - это экспорт, второй - с помощью COVAX, третий - путем дотаций вакцин и четвертый - через развитие их производственных возможностей. Наша цель четкая - мы хотим вакцинировать по крайней мере две трети мирового населения до конца 2022 года", - отметил Мишель.

Он отметил, что опыт борьбы с COVID-19 должен учитываться при подготовке к будущим кризисам в сфере здравоохранения. Так, глобальное восстановление после пандемии означает восстановление для всех, а не только для нескольких наиболее развитых стран, сказал Мишель. Поэтому у ЕС и США есть общий интерес в том, чтобы помочь менее развитым странам не только преодолеть пандемию, но и способствовать экономическому возрождению после этого кризиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Распространение COVID-19 опережает темпы вакцинации, - ВОЗ

По его словам, с этой целью согласуются другие направления сотрудничества между сторонами, в частности, технологическое развитие в рамках "зеленой" трансформации и борьбы с климатическими изменениями, реформирования ВТО и создание более справедливых условий для международной торговли, продвижение демократии.

Напомним, саммит ЕС-США состоялся во вторник, 15 июня, в Брюсселе во время первого визита в Европу Президента США Джо Байдена после вступления в должность в январе этого года.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26439) Евросоюз (17067) Шарль Мишель (246) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Роздули фейкову "пандемію" .обвалили світову економіку .лохотву залякали до срачки "смертельно небезпечним вірусом" і тепер пожинають фантастичні прибутки .а лохотва на цензорі один одному очі виїдає який сорт гівна кращий -"пфайзер" чи "спутнік" .Лохота так і не може зрозуміти .що її жорстко "мали на увазі"
показать весь комментарий
16.06.2021 03:04
+2
Все кто записался в Дii на вакцинацию теперь отмахиваются от ежедневных звонков с предложением уколоться китайской вакциной
показать весь комментарий
15.06.2021 22:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Их еще уговаривать надо. Как у Жванецкого - "Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище" (с)
показать весь комментарий
15.06.2021 22:05 Ответить
Да ладно. У меня много знакомых готово прививаться пфайзером, но он для депутатов а прививаться дерьмом после которого никуда не выпустят и даром не надо.
показать весь комментарий
15.06.2021 22:13 Ответить
Да ладно. У меня товарищ привился короноваком, я файзером - оба живы.
показать весь комментарий
15.06.2021 22:16 Ответить
Вы читать умеете? Вашего друга с китайской вакциной особо никуда не впустят.
показать весь комментарий
15.06.2021 22:23 Ответить
Сейчас с любой не пустят - паспортов вакцинации нет, а то, что в Украине со следующего месяца будет, не канает нигде, кроме Молдовы и Грузии. Так что пока это вопрос вкуса.
показать весь комментарий
15.06.2021 22:27 Ответить
А у нас,за вчера,ни одного нового больного в Кишиневе.
показать весь комментарий
15.06.2021 22:18 Ответить
Следите за Приднестровьем - кацапы начнут инфицированных через забор перекидывать.
показать весь комментарий
15.06.2021 22:20 Ответить
Слабаки. Бубачка каже що до 24 серпня вакцинує більшість населення, а це не абищо.
показать весь комментарий
15.06.2021 22:21 Ответить
Все кто записался в Дii на вакцинацию теперь отмахиваются от ежедневных звонков с предложением уколоться китайской вакциной
показать весь комментарий
15.06.2021 22:25 Ответить
Роздули фейкову "пандемію" .обвалили світову економіку .лохотву залякали до срачки "смертельно небезпечним вірусом" і тепер пожинають фантастичні прибутки .а лохотва на цензорі один одному очі виїдає який сорт гівна кращий -"пфайзер" чи "спутнік" .Лохота так і не може зрозуміти .що її жорстко "мали на увазі"
показать весь комментарий
16.06.2021 03:04 Ответить
 
 