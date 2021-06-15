Замначальника лицея ГПСУ задержан в Сумах на взятке 1 тыс. долл. за поступление, - ГБР. ФОТО
В Сумах правоохранители задержали на взятке заместителя начальника Государственного лицея-интерната "Кадетский корпус" имени Харитоненко Госпогранслужбы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, за вступление в военное учебное заведение матери абитуриента выдвинули требование уплатить 1 тыс. долл. взятки. За эти деньги обещали не создавать искусственные препятствия и помочь сдать вступительные экзамены.
Деньги женщина передала через посредницу.
Чиновника и его сообщницу задержали во время передачи полученной взятки.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды группой лиц (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
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Всё уже отыграно по нотам. После "Ми" идёт "Фа" В самом, самом, плохом случае выяснится что товарищ заместитель начальника не участвует в приёме вступительных экзаменов и никогда не занимался зачислением поступивших лицеистов. А родительницу хотел обмануть и присвоить деньги. При таком раскладе он пойдёт по статье "Мошенничество" которая значительно "легче" чем "незаконное обогащение с использованием служебного положения" Но реальнее картина при которой аферистка, с целью дискредитации борца с коррупцией, пыталась инсценировать передачу денег. Она и ответит.