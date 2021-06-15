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Замначальника лицея ГПСУ задержан в Сумах на взятке 1 тыс. долл. за поступление, - ГБР. ФОТО

Замначальника лицея ГПСУ задержан в Сумах на взятке 1 тыс. долл. за поступление, - ГБР. ФОТО

В Сумах правоохранители задержали на взятке заместителя начальника Государственного лицея-интерната "Кадетский корпус" имени Харитоненко Госпогранслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, за вступление в военное учебное заведение матери абитуриента выдвинули требование уплатить 1 тыс. долл. взятки. За эти деньги обещали не создавать искусственные препятствия и помочь сдать вступительные экзамены.

Деньги женщина передала через посредницу.

Чиновника и его сообщницу задержали во время передачи полученной взятки.

Замначальника лицея ГПСУ задержан в Сумах на взятке 1 тыс. долл. за поступление, - ГБР 01

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Сейчас задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды группой лиц (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6152) Госпогранслужба (6383) Сумы (1073) ГБР (2972)


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А шо они хотели? Это ж традиция, специфика профессии.
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15.06.2021 22:08 Ответить
тим більш напроти така спокуса хутро , шкіра ...а зарплата маленька
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15.06.2021 22:28 Ответить
Смешно! В это гавно вступать за бабки?
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15.06.2021 22:29 Ответить
Это не взятка, это уже учебный процесс пошёл!!!)))
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15.06.2021 22:33 Ответить
Кто людям помогает, тот тратит время зря... (с)
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15.06.2021 22:35 Ответить
Та такої дрібноти в Україні мільйони,мають пакувати сотню щодня !!!)))
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15.06.2021 22:47 Ответить
(зевая)
Всё уже отыграно по нотам. После "Ми" идёт "Фа" В самом, самом, плохом случае выяснится что товарищ заместитель начальника не участвует в приёме вступительных экзаменов и никогда не занимался зачислением поступивших лицеистов. А родительницу хотел обмануть и присвоить деньги. При таком раскладе он пойдёт по статье "Мошенничество" которая значительно "легче" чем "незаконное обогащение с использованием служебного положения" Но реальнее картина при которой аферистка, с целью дискредитации борца с коррупцией, пыталась инсценировать передачу денег. Она и ответит.
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15.06.2021 22:58 Ответить
 
 