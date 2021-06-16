СБУ и Офис генпрокурора уничтожают каналы поставок клистронов для Украины из РФ, которые выстраивались годами, - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

В армии Российской Федерации есть военнослужащие, которые ненавидят Путина и сочувствуют Украине.

Об этом пишет в Фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

В качестве доказательства он опубликовал адресованную командиру войсковой части телеграмму. В документе сказано, что Следственный Комитет РФ расследует против майора А.В. Козловского уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере. - Ред.), и в рамках расследования изъяты клистроны.

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Информации о том, что они предназначались именно для Украины, в телеграмме нет. Но Шевченко утверждает, что в российской армии есть военнослужащие, которые обеспечивают ВСУ нужными комплектующими.

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"К большому сожалению, Офис Президента Украины не интересует судьба тех российских военных, которые ненавидят Путина и, сочувствуя Украине, похищают необходимые комплектующие, чтобы мы могли поддерживать нашу обороноспособность на должном уровне. И сколько усилий требует то, чтобы таких военных найти. И сколько времени нужно на то, чтобы организовать канал поставки этих запчастей в Украину через границы России и Беларуси", - написал Шевченко.

Он утверждает, что СБУ и Офис генерального прокурора "уничтожают сверхважные каналы поставок, которые выстраивались годами".

Также Шевченко предполагает, что граждане РФ и Беларуси, которых власти их стран арестовали за хищения комплектующих для Украины, не попадут в списки на обмен и "обречены сгнить в тюремных камерах колоний строгого режима: заброшенные, никому ненужные и всеми забытые ...".