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СБУ и Офис генпрокурора уничтожают каналы поставок клистронов для Украины из РФ, которые выстраивались годами, - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

СБУ и Офис генпрокурора уничтожают каналы поставок клистронов для Украины из РФ, которые выстраивались годами, - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

В армии Российской Федерации есть военнослужащие, которые ненавидят Путина и сочувствуют Украине.

Об этом пишет в Фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

В качестве доказательства он опубликовал адресованную командиру войсковой части телеграмму. В документе сказано, что Следственный Комитет РФ расследует против майора А.В. Козловского уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере. - Ред.), и в рамках расследования изъяты клистроны.

Читайте: Агент НАБУ Шевченко вышел под залог

СБУ и Офис генпрокурора уничтожают каналы поставок клистронов для Украины из РФ, которые выстраивались годами, - агент НАБУ Шевченко 01

Информации о том, что они предназначались именно для Украины, в телеграмме нет. Но Шевченко утверждает, что в российской армии есть военнослужащие, которые обеспечивают ВСУ нужными комплектующими.

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"К большому сожалению, Офис Президента Украины не интересует судьба тех российских военных, которые ненавидят Путина и, сочувствуя Украине, похищают необходимые комплектующие, чтобы мы могли поддерживать нашу обороноспособность на должном уровне. И сколько усилий требует то, чтобы таких военных найти. И сколько времени нужно на то, чтобы организовать канал поставки этих запчастей в Украину через границы России и Беларуси", - написал Шевченко.

Он утверждает, что СБУ и Офис генерального прокурора "уничтожают сверхважные каналы поставок, которые выстраивались годами".

Также Шевченко предполагает, что граждане РФ и Беларуси, которых власти их стран арестовали за хищения комплектующих для Украины, не попадут в списки на обмен и "обречены сгнить в тюремных камерах колоний строгого режима: заброшенные, никому ненужные и всеми забытые ...".

СБУ и Офис генпрокурора уничтожают каналы поставок клистронов для Украины из РФ, которые выстраивались годами, - агент НАБУ Шевченко 02СБУ и Офис генпрокурора уничтожают каналы поставок клистронов для Украины из РФ, которые выстраивались годами, - агент НАБУ Шевченко 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
Ну вот этот умный, выдержал паузу и поднял вопрос. А это про тупого предателя

Агент НАБУ Шевченко утверждает, что некоторые военные РФ похищают в своей армии клистроны для Украины - Цензор.НЕТ 1152
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15.06.2021 22:47
+26
Бред, в чеченскую войну российские военные продавали вооружение , в Афгане тоже, но совсем не из-за любви к противнику а из-за банальной наживы.
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15.06.2021 22:44
+23
Смешно думать, что офис Зеленского будет помогать.
Зеленский видит своё будущее в Московии, среди своих.
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15.06.2021 22:51
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Відробляє російський "хлібчик"...
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16.06.2021 13:20 Ответить
У Вас, вродє би , ДА і давно фсьо наладілі.
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16.06.2021 14:20 Ответить
как бы ты ни кривлялся, но если противник поставляет противоположной стороне сердцевину сложного военного оборудования с заранее известными характеристиками, то это оборудование сразу на свалку можно выкинуть
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16.06.2021 15:19 Ответить
Панімаєш, 3,14дор зєльоний, абриганий, ти, як і всі зєльоні гандони в силу своєї природньої тупості не в силах осягнути прості речі:
- ці лампи касабіЯ не поставляла Україні, їх купила підставна фірма, організована через ГУР МО, ЯКУ гондон-біхус СОТОваріщі ЗУМИСНЕ ЗДАЛИ ксабам (зрада Батьківщини, шляхом співробітництва з ворогом) за ЩО ще будуть сидіти, ОБОВ'ЯЗКОВО;
- після встановлення ламп установку в обов'язковому порядку ЮСТИРУЮТЬ(зганяй у вікіпедію, ознайомся з терміном). Я так розумію, що ти зєльоний - гуманітарій, бо технар до такої херні не додумався б.
Учітца, учітца, учітца.
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18.06.2021 18:13 Ответить
а кто-то думал, что в сбу или прокуратуре нет агентов фсб..., люди, которые работают в этих органах и не брезгуют наживой в любых ее проявлениях, не задумаются, чтобы продать раше любую инфу..., поэтому и в НАТО мы не нужны..., возможно, после 14 года этих агентов стало меньше, но они есть в достаточном количестве + пришли новые, тупые, недалекие, некомпетентные, но хорошо разбирающиеся на чем можно сделать бабки... и все потекло...
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16.06.2021 14:21 Ответить
Потому что эта коллаборантская верхушка уже давно продалась и сдалась х**лу, только стесняется об этом сказать украинцам...Да и зачем говорить-то? Кому это ещё не понятно?
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16.06.2021 16:59 Ответить
Я сомневаюсь уже даже сейчас, что у нас функционирует ПВО. Ведь дефицит клистронов существует уже давно. Хорошо ещё, что у нас, на российско-украинском фронте перемирие объявленное Зеленским.
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16.06.2021 18:46 Ответить
"К большому сожалению, Офис Президента Украины не интересует судьба тех российских военных, которые ненавидят Путина и, сочувствуя Украине, похищают необходимые комплектующие, чтобы мы могли поддерживать нашу обороноспособность на должном уровне. И сколько усилий требует то, чтобы таких военных найти. Источник: https://censor.net/ru/n3271683

Нафіга Зе клоуну допомагати Україні ?
В нього задача допомагати Кремляндії за всяку ціну СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6755
Жаль російській військових які допомагають Україні, знищиючи обороносдатність

Кремляндії, краще б вони були в списках на обмін ніж донецькі таксисти.
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16.06.2021 19:32 Ответить
Млять, какая дикость !
Какой позор....
Поднимать шум в таком вопросе....
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18.06.2021 10:05 Ответить
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