СБУ и Офис генпрокурора уничтожают каналы поставок клистронов для Украины из РФ, которые выстраивались годами, - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Общество
В армии Российской Федерации есть военнослужащие, которые ненавидят Путина и сочувствуют Украине.
Об этом пишет в Фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
В качестве доказательства он опубликовал адресованную командиру войсковой части телеграмму. В документе сказано, что Следственный Комитет РФ расследует против майора А.В. Козловского уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере. - Ред.), и в рамках расследования изъяты клистроны.
Информации о том, что они предназначались именно для Украины, в телеграмме нет. Но Шевченко утверждает, что в российской армии есть военнослужащие, которые обеспечивают ВСУ нужными комплектующими.
"К большому сожалению, Офис Президента Украины не интересует судьба тех российских военных, которые ненавидят Путина и, сочувствуя Украине, похищают необходимые комплектующие, чтобы мы могли поддерживать нашу обороноспособность на должном уровне. И сколько усилий требует то, чтобы таких военных найти. И сколько времени нужно на то, чтобы организовать канал поставки этих запчастей в Украину через границы России и Беларуси", - написал Шевченко.
Он утверждает, что СБУ и Офис генерального прокурора "уничтожают сверхважные каналы поставок, которые выстраивались годами".
Также Шевченко предполагает, что граждане РФ и Беларуси, которых власти их стран арестовали за хищения комплектующих для Украины, не попадут в списки на обмен и "обречены сгнить в тюремных камерах колоний строгого режима: заброшенные, никому ненужные и всеми забытые ...".
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- ці лампи касабіЯ не поставляла Україні, їх купила підставна фірма, організована через ГУР МО, ЯКУ гондон-біхус СОТОваріщі ЗУМИСНЕ ЗДАЛИ ксабам (зрада Батьківщини, шляхом співробітництва з ворогом) за ЩО ще будуть сидіти, ОБОВ'ЯЗКОВО;
- після встановлення ламп установку в обов'язковому порядку ЮСТИРУЮТЬ(зганяй у вікіпедію, ознайомся з терміном). Я так розумію, що ти зєльоний - гуманітарій, бо технар до такої херні не додумався б.
Учітца, учітца, учітца.
Нафіга Зе клоуну допомагати Україні ?
В нього задача допомагати Кремляндії за всяку ціну
Жаль російській військових які допомагають Україні, знищиючи обороносдатність
Кремляндії, краще б вони були в списках на обмін ніж донецькі таксисти.
Какой позор....
Поднимать шум в таком вопросе....