Данилов напомнил о Шредере и Саркози: Коррупция существует не только в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что западные партнеры обвиняют Украину в недостаточной борьбе с коррупцией, хотя и сами имеют немало сомнительных примеров.
Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
Данилов говорил об этом, комментируя конфликт интересов в назначении и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза Украины".
"Нас наши партнеры обвиняют в коррупции, что мы недорабатываем. Сейчас речь идет о предприятии, которое зарегистрировано на территории Украины и речь идет о людях, которые работают на территории Украины. А я хотел бы напомнить о господине Шредере, который в свое время был на очень высоких должностях в Германии, затем перешел работать к Путину и совместно с господином Путиным занимается бизнесом в России. Есть коррупция или нет, - я не могу сказать, но после этого дама, которая танцевала с Путиным, точно так же оказалась на работе в нефтегазовом секторе Российской Федерации. Об этом нужно публично говорить. Один из французских чиновников также собирается заниматься вопросом нефти и газа", - сказал он.
Другим сомнительным примером, по мнению Данилова, является история с российским контрактом на покупку французских вертолетоносцев "Мистраль", который анонсировали через два месяца после прекращения войны в Грузии при посредничестве президента Франции Николя Саркози.
"Когда французы помогали грузинам справиться в 2008 году, за очень короткий срок французы получили заказ на два "Мистраля" от Российской Федерации. Поэтому когда нас начинают учить борьбе с коррупцией, нужно понимать, что это сложный процесс. Но не только наша страна виновата в том, что только у нас такие процессы", - сказал он.
Напомним, что накануне президент США Джо Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, когда преодолеет коррупцию.
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Мені віра не треба.
Я навела приклад.
Існує не мало корумпованих країн членів НАТО (які тим не менш в НАТО).
Повинно бути як з безвізом - вичерпний список проблем при вирішенні яких Україна без заперечень стає членом НАТО. А розмови про корупцію - це абстрактні речі.
З другої стороний поки наш шановний партнер будує СП-2 і сама думка продажу зброї Україні приводить в жах, то зрозуміло що найбличжий перспективі нічого з НАТО не буде - хоче би тут не було корупції навіть серед бандитів.
2 июня США на основании "акта Магнитского" ввели санкции в отношении трех граждан Болгарии и подконтрольных им 64 компаний, в том числе государственных. Меры коснулись бизнесмена Васила Божкова, бывшего депутата Народного собрания от Движения за права и свободы Деляна Пеевски и члена Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязкова. Всех их Вашингтон обвиняет в коррупции.
Зеленський і його оточення наскрізь проросійські. Чи точніше - совкові, що не особливо відрізняється. І лише цілковиті дурні та реєстрові "патрійотики" на зарплаті вишукують у Зеленському щось прозахідне чи українське. На Банковій бачать перевагу прозахідних настроїв у суспільстві та ще й сковані прямими вимогами Конституції. Прямо протистояти цьому не ризикують. Тоді треба дискредитувати і західний вибір, і самі ЄС та НАТО. "Ми ж прасілісь, а Украіну паслалі..."
Зеленський у інтерв'ю для журналістів Reuters, Associated Press і Agence France-Press (о, Господи! Ще одна порція ганьби на весь світ!), звертаючись до Байдена, заявив:
"Якщо ми говоримо про НАТО і ПДЧ, мені б дуже хотілося отримати конкретику - так чи ні. Ми повинні отримати чіткі дати і ймовірність цього для України".
Воно там ще купу ультиматумів понатявкало, наприклад, закликаючи США надати економічну підтримку Україні, по босяцьки виразилося: МВФ і Білий дім повинні зрозуміти проблеми Києва, перш ніж висувати вимоги про "несправедливі" реформи.
Отвєтка від Байдена прийшла миттєво. І вона складається з двох пунктів. Перший з них для нас дуже приємний, але він, схоже, адресований не на Банкову Єрмаку та всяким його зеленським, тимошенкам чи шефірам, а Кремлю:
- "Ситуація на Донбасі не позбавляє України можливості стати членом НАТО". І це дуже важлива концептуальна позиція, бо дає зрозуміти путлєру, що анексуючи Крим чи окуповуючи території, він не створить правових перешкод для приєднання України до НАТО. Це дійсно відповідає змісту правових норм, які прийняті в Альянсі, адже важливо, щоб кандиддат сам не мав територіальних претензій до інших країн і не окуповував їхні землі. Але в НАТО суб'єктивно люлять грати на певній двозначності цієї позиції. Зараз основна країна блоку поставила чітку крапку.
Але другий пункт спрямований уже до Києва:
- "Моя відповідь - ні. Відповідність критеріям - ось у чому справа. Найперше, треба позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, виконувати план дій. Ситуація неясна, доведеться розбиратися з цим у майбутньому. А поки ми будемо робити все можливе, щоб Україна була спроможна протистояти фізичній агресії Росії".
А тепер розшифровуєм. Байден на дитячі істерики Зеленського пояснив, що в НАТО Україну візьмуть хоч з Кримом і Донбасом, хоч і тимчасово без них. Але станеться це не раніше, ніж Зеленський перестане бути керівником країни, а його наступник порозгрібає корупційні, антиреформістські й олігархічні завали зеленої влади. І ще одне. У Вашингтоні неймовірно злі від цього провокаційного дзижчання зеленої мошки. Байден дійсно не готовий допустити Україну в НАТО чи надати ПДЧ при правлінні Зеленського. Але йому було важливо НЕ СКАЗАТИ слова "НІ". А Зеленський своїм тявканням цього прямо вимагав. І Байдену довелося це "НІ" озвучити під радісні аплодисменти на Мокшандії. Чи зелепупік став таким настирливим лише через дурість та інфантильне прагнення отримати все й відразу? Не вірю. Ні, він таки цілковитий кретин. Це правда. Але його стая товаріщєй не дурні. Вони розуміли, що їхній піддослідний таким хамством нарветься на негативну відповідь і відторгнення. А ви не думаєте, що саме цієї негативної відповіді і очікували та її в такий спосіб добивалися?
Зеленський і його оточення наскрізь проросійські. Чи точніше - совкові, що не особливо відрізняється. І лише цілковиті дурні та реєстрові "патрійотики" на зарплаті вишукують у Зеленському щось прозахідне чи українське. На Банковій бачать перевагу прозахідних настроїв у суспільстві та ще й сковані прямими вимогами Конституції. Прямо протистояти цьому не ризикують. Тоді треба дискредитувати і західний вибір, і самі ЄС та НАТО. "Ми ж прасілісь, а Украіну паслалі..." Та це не Україну послали, а тебе паскудо! І Байден, як дуже досвідчений політик, саме так і сформулював свою відповідь, щоб це донести. Але, на жаль, ближче до осені зелена влада, виходячи з цього спровокованого постулата "нас паслалі" почне посилювати ізоляціоністську політику й промосковський крен. Хоча, а коли він припинявся?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1441435532887638&id=100010636159003
Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал санкции против страны, которые ввел минюст США.
Радев указал на то, что в Евросоюз, членом которого выступает Болгария, не может защитить страну от подобных "недружественных шагов" ввиду отсутствия механизмов, а значит, правительство Болгарии должно самостоятельно принимать меры, которые "минимизируют финансовые риски для государственных учреждений и граждан".
"Десять лет мы вроде шли по пути европейского развития, а оказались в одном ряду с Суданом и Саудовской Аравией." - заявил Радев.
швырнула московитам в морду.
Давайте называть вещи своими именами.
А Сракози - тот ещё субчик - держал пьянючего айфончика-Медведева,
когда тот на ногах не стоял.
из сша триллионы денег уходят в офшоры и тишина...
просто там власть наученная народами, а в совке - народы, "наученные" властью, причем, власть здесь из кровь от крови, кость от кости - быдло.
но в галстуках))
Ті люди заробляють в бюджет своїх країн. отримуючи винагороду.
А ви рвете шматки від держави. Мародери...
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