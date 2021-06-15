Данилов напомнил о Шредере и Саркози: Коррупция существует не только в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что западные партнеры обвиняют Украину в недостаточной борьбе с коррупцией, хотя и сами имеют немало сомнительных примеров.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

Данилов говорил об этом, комментируя конфликт интересов в назначении и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза Украины".

"Нас наши партнеры обвиняют в коррупции, что мы недорабатываем. Сейчас речь идет о предприятии, которое зарегистрировано на территории Украины и речь идет о людях, которые работают на территории Украины. А я хотел бы напомнить о господине Шредере, который в свое время был на очень высоких должностях в Германии, затем перешел работать к Путину и совместно с господином Путиным занимается бизнесом в России. Есть коррупция или нет, - я не могу сказать, но после этого дама, которая танцевала с Путиным, точно так же оказалась на работе в нефтегазовом секторе Российской Федерации. Об этом нужно публично говорить. Один из французских чиновников также собирается заниматься вопросом нефти и газа", - сказал он.

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Другим сомнительным примером, по мнению Данилова, является история с российским контрактом на покупку французских вертолетоносцев "Мистраль", который анонсировали через два месяца после прекращения войны в Грузии при посредничестве президента Франции Николя Саркози.

"Когда французы помогали грузинам справиться в 2008 году, за очень короткий срок французы получили заказ на два "Мистраля" от Российской Федерации. Поэтому когда нас начинают учить борьбе с коррупцией, нужно понимать, что это сложный процесс. Но не только наша страна виновата в том, что только у нас такие процессы", - сказал он.

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Напомним, что накануне президент США Джо Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, когда преодолеет коррупцию.