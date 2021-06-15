Встреча Байдена и Путина может длиться около 5 часов без перерыва на обед, - Белый дом
Встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина может длиться 4-5 часов, перерывы на обед не планируются.
Об этом журналистам пресс-пула американского президента рассказали представители администрации Белого дома по дороге из Брюсселя в Женеву, где 16 июня состоится саммит Байдена и Путина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По плану, Путин прибудет на место встречи в час дня по местному времени, где его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем прибудет Байден. Пармелен проведет их в комнату, где состоятся переговоры, а сама дискуссия будет проходить при участии только президентов США и России, государственного секретаря и главы МИД РФ и переводчиков.
Конкретные временные рамки встречи журналистам не сообщили, однако подтвердили, что стороны ориентируются на четыре-пять часов переговоров без запланированных перерывов или формального обеда, поэтому они "не разделят трапезу", а по результатам саммита российский лидер проведет собственную пресс-конференция, а позже американский - свою.
Представители Белого дома отказались отвечать на вопросы журналистов относительно ожиданий от результатов переговоров, вероятного ли подписание соглашений или усиление дипломатического представительства в посольствах обеих стран. Но чиновник администрации сказал, что Байлен готовился к этому "очень важному международному событию", внимательно изучая детали и говоря с советниками в правительстве и неправительственными экспертами.
В понедельник, отвечая на вопрос журналистов, Байден отказался сообщать о деталях своей подготовки к встрече с Путиным, заявив: "Я расскажу вам об этом, когда встреча закончится ... Слушайте, я занимаюсь этим долгое время, и не буду рассказывать, как я подготовлюсь к встрече с важным противником ".
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он всё таки не педофил, и не болеет раком.
А перерывы сходить пос ццатть будут обязательно.
Там они и будут подкрепляться.
Украина поднялась на девять позиций и заняла 36 место среди 165 стран в ежегодном рейтинге устойчивого развития, публикуемого ООН и Фондом Bertelsmann. Данные рейтинга опубликованы на сайте организации во вторник, 15 июня.
Прогресс Украины зафиксирован в достижении десяти из 17 целей, определяющих устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. Ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Наибольший прогресс зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты.
В рейтинге Украина опередила такие страны, как Израиль (38 место), Греция (37), Люксембург (42), Россия (46).
И это при Президенте Украины Владимира Александровича. Петя отдыхает.
5 кварталов паденя экономики... что ты несешь, портянка подоляковская? ))))
Точность, вежливость королей, это не про них.....
Верховна Рада планує в п'ятницю зібратися на позачергове засідання для розгляду проєкту постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів поза https://lb.ua/tag/69_blok_nato.html НАТО .
22 июл. 2014 г. - Україна може попросити в США статус основного союзника поза НАТО. Про це сказав президент Петро Порошенко в інтерв'ю для CNN.
И он просил, и ему отказали...
Звичайні люди теж працюють 4-5 годин без перерви, а тоді беруть обід.
Вже не знають, що ще вкинути аби підняти вартість безплідної зустрічі.
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https://twitter.com/AdikaVoe ДевятыйКругРая https://twitter.com/AdikaVoe @AdikaVoe https://twitter.com/AdikaVoe/status/1404816235070738447 5 ч
психиатры сбились в кучку курят и перешептываются эпизодически опасливо оглядываясь они решают кто из них озвучит диагноз
Корреспондент NBC Кир Симмонс рассказал об общении с Путиным вне эфира:
«После интервью президент продолжил разговор со мной без камеры, наклоняясь вперед, глядя мне в глаза. Он убеждал меня в том, что Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве»
невидимый вражеский аэрозоль (или наплюют).
По этой причине (только не наплюют) рекитёры на Курском вокзале пирожочниов не щимили.
знает - что и почем