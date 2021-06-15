Встреча Байдена и Путина может длиться около 5 часов без перерыва на обед, - Белый дом

Встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина может длиться 4-5 часов, перерывы на обед не планируются.

Об этом журналистам пресс-пула американского президента рассказали представители администрации Белого дома по дороге из Брюсселя в Женеву, где 16 июня состоится саммит Байдена и Путина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По плану, Путин прибудет на место встречи в час дня по местному времени, где его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем прибудет Байден. Пармелен проведет их в комнату, где состоятся переговоры, а сама дискуссия будет проходить при участии только президентов США и России, государственного секретаря и главы МИД РФ и переводчиков.

Конкретные временные рамки встречи журналистам не сообщили, однако подтвердили, что стороны ориентируются на четыре-пять часов переговоров без запланированных перерывов или формального обеда, поэтому они "не разделят трапезу", а по результатам саммита российский лидер проведет собственную пресс-конференция, а позже американский - свою.

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Представители Белого дома отказались отвечать на вопросы журналистов относительно ожиданий от результатов переговоров, вероятного ли подписание соглашений или усиление дипломатического представительства в посольствах обеих стран. Но чиновник администрации сказал, что Байлен готовился к этому "очень важному международному событию", внимательно изучая детали и говоря с советниками в правительстве и неправительственными экспертами.

В понедельник, отвечая на вопрос журналистов, Байден отказался сообщать о деталях своей подготовки к встрече с Путиным, заявив: "Я расскажу вам об этом, когда встреча закончится ... Слушайте, я занимаюсь этим долгое время, и не буду рассказывать, как я подготовлюсь к встрече с важным противником ".

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