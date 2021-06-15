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Встреча Байдена и Путина может длиться около 5 часов без перерыва на обед, - Белый дом

Встреча Байдена и Путина может длиться около 5 часов без перерыва на обед, - Белый дом

Встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина может длиться 4-5 часов, перерывы на обед не планируются.

Об этом журналистам пресс-пула американского президента рассказали представители администрации Белого дома по дороге из Брюсселя в Женеву, где 16 июня состоится саммит Байдена и Путина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По плану, Путин прибудет на место встречи в час дня по местному времени, где его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем прибудет Байден. Пармелен проведет их в комнату, где состоятся переговоры, а сама дискуссия будет проходить при участии только президентов США и России, государственного секретаря и главы МИД РФ и переводчиков.

Конкретные временные рамки встречи журналистам не сообщили, однако подтвердили, что стороны ориентируются на четыре-пять часов переговоров без запланированных перерывов или формального обеда, поэтому они "не разделят трапезу", а по результатам саммита российский лидер проведет собственную пресс-конференция, а позже американский - свою.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о саммите Байдена и Путина: Никаких рисков для Украины не видим. ВИДЕО

Представители Белого дома отказались отвечать на вопросы журналистов относительно ожиданий от результатов переговоров, вероятного ли подписание соглашений или усиление дипломатического представительства в посольствах обеих стран. Но чиновник администрации сказал, что Байлен готовился к этому "очень важному международному событию", внимательно изучая детали и говоря с советниками в правительстве и неправительственными экспертами.

В понедельник, отвечая на вопрос журналистов, Байден отказался сообщать о деталях своей подготовки к встрече с Путиным, заявив: "Я расскажу вам об этом, когда встреча закончится ... Слушайте, я занимаюсь этим долгое время, и не буду рассказывать, как я подготовлюсь к встрече с важным противником ".

Также читайте: США не ожидают существенных результатов от встречи Байдена с Путиным, - СМИ

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31216)


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Топ комментарии
+6
І що ? Це якийсь рекорд чи інше неймовірне досягнення ?
Звичайні люди теж працюють 4-5 годин без перерви, а тоді беруть обід.

Вже не знають, що ще вкинути аби підняти вартість безплідної зустрічі.
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15.06.2021 23:18
+5
клона по имени отчеству называет только шобла подоляка)
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15.06.2021 23:18
+5
Да, байдену нелегко, каждый день с утра смотря в зеркало вспоминать - что это там за старый дед в деменции и как его зовут. Плюс там уже оооочееь сильно начало подгорать в Аризоне р вряд ли процесс можно остановить, так что ему не о встрече с х-лом надо думать, а уже думать как бы не загреметь за решетку в обозримом будущем.
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15.06.2021 23:45
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Правила форума Совет форумчан
Підозрюю, що так і буде. Пуцин, який є значно молодшим, попробує взяти Байдена на виснаження. Тому буде ці перемовини затягувати свідомо. Тому цікаво, як фізично покаже себе Байден?
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15.06.2021 23:09 Ответить
Мочевой пузырь должен оказаться крепче у Байдена -
он всё таки не педофил, и не болеет раком.
А перерывы сходить пос ццатть будут обязательно.
Там они и будут подкрепляться.
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16.06.2021 00:09 Ответить
Иди СВОЮ голову лечи
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16.06.2021 10:55 Ответить
И Членин такой молодой...
Зустріч Байдена і Путіна може тривати близько 5 годин без перерви на обід, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1937
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16.06.2021 00:11 Ответить
Впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года.
Украина поднялась на девять позиций и заняла 36 место среди 165 стран в ежегодном рейтинге устойчивого развития, публикуемого ООН и Фондом Bertelsmann. Данные рейтинга опубликованы на сайте организации во вторник, 15 июня.

Прогресс Украины зафиксирован в достижении десяти из 17 целей, определяющих устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. Ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Наибольший прогресс зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты.

В рейтинге Украина опередила такие страны, как Израиль (38 место), Греция (37), Люксембург (42), Россия (46).

И это при Президенте Украины Владимира Александровича. Петя отдыхает.
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15.06.2021 23:10 Ответить
клона по имени отчеству называет только шобла подоляка)
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15.06.2021 23:18 Ответить
Я теж вірю в Діда Мороза.
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15.06.2021 23:47 Ответить
"определяющих устойчивое развитие страны в экономической"

5 кварталов паденя экономики... что ты несешь, портянка подоляковская? ))))
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16.06.2021 10:50 Ответить
Это не я несу а ООН так считает
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16.06.2021 11:01 Ответить
плешигном и его верный конь Лавров по любому опоздают.....
Точность, вежливость королей, это не про них.....
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15.06.2021 23:14 Ответить
и никакого луки с бутербродиками
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15.06.2021 23:17 Ответить
А от оце - справжня важлива новина!
Верховна Рада планує в п'ятницю зібратися на позачергове засідання для розгляду проєкту постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів поза https://lb.ua/tag/69_blok_nato.html НАТО .
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15.06.2021 23:17 Ответить
Таки думають випросити? 😊 А як щодо виконання обіцянок, яке і відкриє всі двері, як чарівний ключик? Чи Сподіваються відкрити двері без ключа, ногою, чи жопою?
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16.06.2021 00:29 Ответить
Проходили уже:
22 июл. 2014 г. - Україна може попросити в США статус основного союзника поза НАТО. Про це сказав президент Петро Порошенко в інтерв'ю для CNN.

И он просил, и ему отказали...
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16.06.2021 04:34 Ответить
Цікаво побачити результати голосування, хто є ху, якщо воно відбудеться.
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16.06.2021 07:10 Ответить
І що ? Це якийсь рекорд чи інше неймовірне досягнення ?
Звичайні люди теж працюють 4-5 годин без перерви, а тоді беруть обід.

Вже не знають, що ще вкинути аби підняти вартість безплідної зустрічі.
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15.06.2021 23:18 Ответить
бгг, ето нє встрєча, а психіатрічєскоє освідєтєльствованіє хла

https://twitter.com/AdikaVoe
https://twitter.com/AdikaVoe
https://twitter.com/AdikaVoe ДевятыйКругРая https://twitter.com/AdikaVoe @AdikaVoe https://twitter.com/AdikaVoe/status/1404816235070738447 5 ч

психиатры сбились в кучку курят и перешептываются эпизодически опасливо оглядываясь они решают кто из них озвучит диагноз

Корреспондент NBC Кир Симмонс рассказал об общении с Путиным вне эфира:
«После интервью президент продолжил разговор со мной без камеры, наклоняясь вперед, глядя мне в глаза. Он убеждал меня в том, что Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве»
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15.06.2021 23:23 Ответить
Аж 5 часов не покушают, страшно слышать Встреча Байдена и Путина может длиться около 5 часов без перерыва на обед, - Белый дом - Цензор.НЕТ 4361
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15.06.2021 23:39 Ответить
Да, байдену нелегко, каждый день с утра смотря в зеркало вспоминать - что это там за старый дед в деменции и как его зовут. Плюс там уже оооочееь сильно начало подгорать в Аризоне р вряд ли процесс можно остановить, так что ему не о встрече с х-лом надо думать, а уже думать как бы не загреметь за решетку в обозримом будущем.
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15.06.2021 23:45 Ответить
Байден в такой "деменции", что самовлюблённое ****** Трамп на дебатах проиграло.
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16.06.2021 00:03 Ответить
байден просто идиот.
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16.06.2021 08:09 Ответить
Какой там "обед" - кремлёвский карлик боится, что ему в тарелку распылят
невидимый вражеский аэрозоль (или наплюют).
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16.06.2021 00:04 Ответить
....или тарелку борща подадут. Зустріч Байдена і Путіна може тривати близько 5 годин без перерви на обід, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2101
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16.06.2021 00:18 Ответить
А в борще некошерные шкварки.
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16.06.2021 00:30 Ответить
что ему в тарелку распылят невидимый вражеский аэрозоль (или наплюют).
По этой причине (только не наплюют) рекитёры на Курском вокзале пирожочниов не щимили.
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16.06.2021 00:38 Ответить
Так в нього "тормозок" буде в платочку, як в того їжачка в тумані.
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16.06.2021 07:08 Ответить
Так апосранаму ссарю мардвы уколав не хватит.
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16.06.2021 00:21 Ответить
решили взять Байдена измором.
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16.06.2021 01:14 Ответить
і що?
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16.06.2021 01:30 Ответить
кто будет замерять децибелы синхронного храпа?)))
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16.06.2021 01:39 Ответить
гебист отказался от обеда.
знает - что и почем
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16.06.2021 05:32 Ответить
увидеть Швейцарию и умереть от зависти, обнимая сундук с золотом
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16.06.2021 07:00 Ответить
И что таки оба персонажа будут в памперсах и с нянями?
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16.06.2021 08:08 Ответить
Байден будет в памперсах, и еще, у него будут противоскользящие дорожки (не шутка)
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16.06.2021 11:01 Ответить
 
 