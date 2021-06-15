Нардепы могут собраться на внеочередное заседание 18 июня, чтобы принять обращение к Конгрессу США, - "слуга народа" Качура

Парламент 18 июня может провести внеочередное заседание, на котором народные депутаты планируют рассмотреть постановление об обращении к Конгрессу США.

Об этом сообщил в Telegram нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего в пятницу будет внеочередное пленарное заседание по проекту постановления об обращении ВР к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (регистр. № 5380)", - написал Качура.

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