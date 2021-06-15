РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6002 посетителя онлайн
Новости
2 612 30

Нардепы могут собраться на внеочередное заседание 18 июня, чтобы принять обращение к Конгрессу США, - "слуга народа" Качура

Нардепы могут собраться на внеочередное заседание 18 июня, чтобы принять обращение к Конгрессу США, -

Парламент 18 июня может провести внеочередное заседание, на котором народные депутаты планируют рассмотреть постановление об обращении к Конгрессу США.

Об этом сообщил в Telegram нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего в пятницу будет внеочередное пленарное заседание по проекту постановления об обращении ВР к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (регистр. № 5380)", - написал Качура.

Нардепы могут собраться на внеочередное заседание 18 июня, чтобы принять обращение к Конгрессу США, - слуга народа Качура 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий партнерство с Украиной в противодействии глобальным вызовам, - посольство

Автор: 

Конгресс США (1229) США (26439) Качура Александр (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Байден, де моя НАТА?
показать весь комментарий
15.06.2021 23:43
+5
Американцы и МВФ с первого дня прихода Зели к власти говорят только одно -- или Беня или помощь, третьего не дано. Они не слепые и не глухие, и отнюдь не тупые

Нардепи можуть зібратися на позачергове засідання 18 червня, щоб ухвалити звернення до Конгресу США, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1527
показать весь комментарий
16.06.2021 00:18
+4
Да ребятки, вы думали что дорвались до абсолютной власти в стране и вам все можно и можно барыжить без проблем. Но оказалось, что на каждую хитрую задницу есть болт с левой резьбой. И теперь вы задергались.
показать весь комментарий
15.06.2021 23:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше попросите мусоров не грабить и не насиловать граждан, а судьям валить со страны не дожидаясь их смертных казней, мрази они и так понятно, но шанс пусть не упустят с мусорами
показать весь комментарий
15.06.2021 23:36 Ответить
Рада ухвалила доповнення до ЗУ"Про запобігання корупції". Відтепер посадовці можуть одночасно обіймати держпосади й очолювати бізнес, а також не передавати корпоративні права в управління іншим особам... Тобто, узаконили те, що їм нещасним приходилось приховувати. Все для простих людей.(с)
показать весь комментарий
15.06.2021 23:40 Ответить
Так они практически первым решением монобольшинства в 2019 вывели и своих помощников из под действия этого закона, разрешив заниматься бизнесом. Но аппетиты растут на глазах.
показать весь комментарий
15.06.2021 23:52 Ответить
Байден, де моя НАТА?
показать весь комментарий
15.06.2021 23:43 Ответить
Да ребятки, вы думали что дорвались до абсолютной власти в стране и вам все можно и можно барыжить без проблем. Но оказалось, что на каждую хитрую задницу есть болт с левой резьбой. И теперь вы задергались.
показать весь комментарий
15.06.2021 23:46 Ответить
Плохо , что заложниками борьбы политических партий стал народ Украины .
А враг то у ворот стоит .
ЛИДЕРЫ ВСЕХ партий свалят к себе на заморские виллы , а народ опять останется без своих домов и работы .
показать весь комментарий
15.06.2021 23:52 Ответить
Народу сначала нужно выбирать не задницей или зомбоящиком. И бороться не с богатыми, как внуки Шарикова и Швондера, а против бедности и нищеты.
показать весь комментарий
15.06.2021 23:55 Ответить
А Вы не задумывались , что консультируя Байдена некоторые оппозиционные политики могли заиграться и перейти грань , результатом чего и явилось твёрдое « нет» от НАТО УКРАИНЕ .
Я не отношусь к электорату ЗЕ , но в борьбе за НАТО все должны были объединиться,
И только время покажет истинную подковерную картину и лицо украинских политиков .
показать весь комментарий
16.06.2021 00:13 Ответить
Американцы и МВФ с первого дня прихода Зели к власти говорят только одно -- или Беня или помощь, третьего не дано. Они не слепые и не глухие, и отнюдь не тупые

Нардепи можуть зібратися на позачергове засідання 18 червня, щоб ухвалити звернення до Конгресу США, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1527
показать весь комментарий
16.06.2021 00:18 Ответить
НО ПДЧ могли бы и дать Украине - зачем ссылаться на коррупцию , которой и у них хватает
показать весь комментарий
16.06.2021 00:20 Ответить
Напомню. У нас с 2019 (!!) года Зеля не удосужился назначить главу миссии при НАТО, а в 2019 сам не захотел поехать на саммит НАТО, и в 2020 закрыл Офис реформ армии в МО. Там не слепые и не глухие.
показать весь комментарий
16.06.2021 00:24 Ответить
Допустим .
Но ведь Грузии тоже не дали ПДЧ
Не в коррупции и Бене тут дело . В НАТО оказались ссыкуны
показать весь комментарий
16.06.2021 00:34 Ответить
Мне абсолютно до одного места причины по Грузии. Мне не все равно что у нас свернули все сотрудничество с НАТО.
показать весь комментарий
16.06.2021 00:36 Ответить
За какие такие заслуги? Почему не Россию тогда?
показать весь комментарий
16.06.2021 01:13 Ответить
Рекомендую один фильм « НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ» 2001 г
Фильм - лауреат нескольких премий, в нем показаны не столько военные действия, сколько психологическое состояние героев: враги, волею случая оказавшиеся в "мертвой зоне" между двух огней, вынуждены общаться друг с другом, чтобы выйти из этой затруднительной ситуации. Что из этого выйдет и поможет ли героям "третья сила" в образе войск ООН ?
Да начхать им на Беню - НАТО просто не хочет из-за Украины связываться с ***** . В 2008 году им Беня не мешал .
показать весь комментарий
16.06.2021 00:28 Ответить
Ага. Все годы с 2014 по 2018 приглашали Пороха на саммиты НАТО, помогали проводить реформы. А тут бац и испугались. Если оно Украине в лице ее президента было 2 года не нужно -- почему они должны хотеть? Помогать они не отказываются, но и не дураки. Зачем им геморрой, который сам не хочет?
показать весь комментарий
16.06.2021 00:34 Ответить
Выше ответила 😀
показать весь комментарий
16.06.2021 00:35 Ответить
Я тоже.
показать весь комментарий
16.06.2021 00:36 Ответить
😀
показать весь комментарий
16.06.2021 00:37 Ответить
А про Грузию ?
показать весь комментарий
16.06.2021 00:37 Ответить
в 2008м беня не мешал . а мешали рыгоаналы с черными шариками в парламенте
показать весь комментарий
16.06.2021 08:20 Ответить
Знову, замість використання дипломатичних каналів спроба тиску на США. Ну, вибачайте, але це все одно, що проти вітру ...
Ну, я розумію, якщо би вони суду США привезли Коломойського з поплічниками по відмиванню коштів
показать весь комментарий
15.06.2021 23:52 Ответить
Зеля, Шефиры и Баканов себя родимых сдадут? Не смешите Бенины пейсы.
показать весь комментарий
15.06.2021 23:56 Ответить
Kostenko_Inna

@InYv_Sergienko

· 2 ч

Рада ухвалила доповнення до ЗУ"Про запобігання корупції".Відтепер посадовці можуть одночасно обіймати держпосади й очолювати бізнес,а також не передавати корпоративні права в управління іншим особам.Тобто,узаконили те,що їм нещасним приходилось приховувати. Все для простих людей.
показать весь комментарий
15.06.2021 23:59 Ответить
Господарі блазня переграють =козака= і його страшно "професійну" команду.
Саме з з найголовнішим з них він завтра зустрічається.
Який вже виграв. Бо просили зустріч у нього і милостиво чекали впродовж певного часу, а він не підтверджував і згоди не давав.
Аби хоч завтра "животворящий" не бекав і не плутав назви країн та не забув, де він.
Правда, шансів мало.
показать весь комментарий
16.06.2021 00:44 Ответить
Важливий наголос: переграЮть.
показать весь комментарий
16.06.2021 00:45 Ответить
Так віддано дивитися кривавому )(уйлу в його більма, замість того щоб прямо в очі сказати своєму народу про свої упущення в усіх сферах своєї як зовнішньої так внутрішньої політики. Поширення корупції, залучення до своєї влади ворогів України - кремлівських агентів, антиукраїнська діяльність (посягання в угоду кремлю на українську: мову, церкву ..) Ну і навіщо США і її Конгресу така корумпована країна з прокремлівською антиукраїнською орієнтацією яку створили (слуги кремля) які по приколу дісталися до влади в Україні яку можуть знищити як державу ..
показать весь комментарий
16.06.2021 05:31 Ответить
а давайте пригласим к нам польское правительство чтобы провели реформы и будем и в нато и в евросоюзе через 10 лет . а пока нами руководит зеленый блазень и шмыгонутое правительство будем хавать заседания рнбо про воров . олигархов . будем универ строить за 7 000 000 000 ярдов и наблюдать как наш гидрант жрет шашлыки в компании гордона-гондона и васьки голованова который с ********** очень хотел пагаварить
показать весь комментарий
16.06.2021 08:32 Ответить
 
 