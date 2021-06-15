Суд оставил под ночным домашним арестом экс-руководителя ХНУВС, подозреваемого по делу авиакатастрофы под Чугуевом

Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом бывшего руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, подозреваемого в халатном отношении к военной службе, что привело к авиакатастрофе АН-26 в Чугуеве.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"15 июня 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение Печерского районного суда города Киева от 11 мая 2021 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора отдела процессуального руководства по уголовным производствам Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил и продлен в отношении подозреваемого, гражданина Т. срок содержания под домашним арестом до 10 июля 2021 года, запретив ему покидать место своего жительства по адресу, установленному определением с 23-00 ч. до 06-00 ч. следующих суток за исключением необходимости получения медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения определение Печерского районного суда города Киева от 11 мая 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения.

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В пресс-службе напомнили, что гражданин Т. подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 425 ("Халатное отношение к военной службе") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 г. в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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