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В Германии многие против "Северного потока-2", позиция Берлина может измениться после выборов, - Кулеба

В Германии многие против

Федеративная Республика Германия может изменить позицию по газопроводу "Северный поток-2" после выборов нового канцлера, которые пройдут осенью 2021 года.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На самом деле, в самой Германии много голосов выступают против "Северного потока-2", и позиция Берлина может измениться после предстоящих выборов", - сказал Кулеба.

Он отметил, что США также не отказались полностью от санкций против российского газопровода. "Это скорее перерыв. Наша борьба за сохранение национальных интересов Украины и европейской безопасности будет продолжаться. Как говорится в одном золотом правиле дипломатии, ничего полностью не согласован, пока все не согласовано", - добавил министр.

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По его словам, Украина придерживается "четкой позиции" по газопроводу "Северный поток-2". "Дело не только в Украине и наших экономических интересах. Очень опасно для общей евроатлантической безопасности и единства передавать в руки Владимира Путина (президента РФ. - Ред.) такое мощное политическое оружие, как "Северный поток-2", - уточнил он.

Кулеба добавил, что компромиссы в вопросах безопасности никогда хорошо не работали и в прошлом. "Мы надеемся убедить наших немецких и американских партнеров воспринимать имеющуюся угрозу серьезно. Над этим сейчас работает украинская дипломатия", - резюмировал глава МИД.

Автор: 

Германия (6930) Северный поток (1449) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Кулеба ты хоть думай что говоришь! А то высер сделал и принюхиваешься !!! Как ты думаешь изменится позиция по СП2 у немцев - уже достроенный трубопровод разберут на металлолом !? .....Иногда лучше молчать чем говорить...
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16.06.2021 00:29
+6
Он хоть видел последнее голосопание в их парламентя, кроме зеленых все партии поддержали СП-2
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16.06.2021 00:08
+6
Наверное потому, что они дураки. Причём не просто дураки, а богатые дураки. Все немцы в один голос кричат : "Мы хотим и согласны платить за газ дороже, главное чтобы украинский газопровод не опустел !". Нет, наверное, это не так. Это просто Кулеба считает всех вокруг дураками.
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16.06.2021 01:39
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Злые языки говорят, что "зелёные" введут квоты на прокачку парашного газа "потоками".
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16.06.2021 00:07 Ответить
Он хоть видел последнее голосопание в их парламентя, кроме зеленых все партии поддержали СП-2
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16.06.2021 00:08 Ответить
А КАЦАПИ ВЖЕ У АРКТИКУ ЛІЗУТЬ РОЗРОБЛЯТИ ПОКЛАДИ НАФТИ ТА ГАЗУ

У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5330
У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2849
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16.06.2021 00:10 Ответить
Ямал (газ СП-2) - Арктика, проснись и пой.
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16.06.2021 11:04 Ответить
Який Ямал Алеся, мається на увазі вся Арктика, не спи.
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16.06.2021 14:01 Ответить
Справа в тому, що людині, яку обрали, щоби вирішувати це питання, це зовсім не цікаво.
В нього інші інтереси...

https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWDJKgdfFeAv3_lzCJ9eHpLeMqcnsHuIjjr77dHJn4VwerE60BIwqDPb6ra2JOCML8VF9yIRqCfDC4-FmKvMx2DTCHr3DIRiJTZXzqrmbESnC914o8S6i7KNkj7eq8ZW40&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza

https://www.facebook.com/borislav.bereza# 6 год ·

Мне только что показали новую президентскую программу "Здорова країна", которой занимается лично величайший политик современности. И это даже не смех сквозь слезы. Это какое-то бесконечное орейро!

Зеленский возжелал поставить в парках столбики с QR-кодом. И каждый украинец подойдя к такому столбику и наведя свой смартфон на QR-код увидит на экране, как украинские звезды шоу-биза выполняют спортивные упражнения. Например, Потап приседает, Тина Кароль делает выпады, а Винник качает пресс. И тогда можно будет повторять движения за любимой звездой. Так вот этим проектом Зеленский лично занимается. Проводит совещания, раздаёт поручения, погружается во все вопросы. В общем, это ему реально интересно. Ни одно другое дело его так не захватывало. И это невероятно смешно.

Ведь, если бы этим занимался какой-то 9-ый заместитель министра спорта, то это было бы понятно. Его профиль и его уровень. И если бы этой программой занимался бы заместитель какого-то мэра, то у меня вопросов бы не было. Но эту программу полностью сопровождает и контролирует президент Украины. Это говорит о его уровне. Он так и остался аниматором. Только теперь у него есть мандат президента. И бюджет. Но его при этом не интересует НАТО, ПДЧ, переговоры с западными партнёрами или обороноспособность страны. А лишь развлекуха с шоу-бизом.

Звезды дали свое согласие на участие. Тем более, что скоро День Независимости и можно будет опять им раздать звания и награды. И деньги на эту игрушку Зеленскому найдут. Скорее не выплатят пенсии или зарплаты бюджетникам, чем скажут, что нет денег на президентскую программу. Так что в ближайшее время мы увидим, как под патронатом человека плохо играющего роль президента и к тому же являющегося Верховным главнокомандующим Украины, в парках Украины будут установлены столбики с QR-кодом и даже сможете посмотреть на звезд шоу-биза, которые занимаются спортом. Это тот уровень компетентности президента, который мы заслужили.

И как на этот трэш реагировать???
У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4857
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16.06.2021 00:24 Ответить
Кулеба ты хоть думай что говоришь! А то высер сделал и принюхиваешься !!! Как ты думаешь изменится позиция по СП2 у немцев - уже достроенный трубопровод разберут на металлолом !? .....Иногда лучше молчать чем говорить...
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16.06.2021 00:29 Ответить
Пчелы против мёда...
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16.06.2021 01:08 Ответить
Кто знает, почему немцы против?
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16.06.2021 01:15 Ответить
Наверное потому, что они дураки. Причём не просто дураки, а богатые дураки. Все немцы в один голос кричат : "Мы хотим и согласны платить за газ дороже, главное чтобы украинский газопровод не опустел !". Нет, наверное, это не так. Это просто Кулеба считает всех вокруг дураками.
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16.06.2021 01:39 Ответить
Против только Зеленые. Которые после скандалов с Бербок уже вряд ли наберут хотя бы 20%.

У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4375
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16.06.2021 01:25 Ответить
Эйфория "зеленых" в преддверии сентябрьских всеобщих выборов в ФРГ постепенно сходит на нет. Еще в майских опросах они опережали правящий ныне блок ХДС/ХСС аж на три процента. Сегодня же рейтинг их кандидата в канцлеры Анналены Бербок упал до рекордного уровня. Всему виной скандал с приукрашенным резюме. Политик приписала себе членство в ряде международных организаций, в том числе в Фонде помощи беженцам ООН, и разом потеряла аж 12 позиций, в то время как популярность ее соперников лишь возросла.

https://ru.euronews.com/2021/06/11/baerbock-polls

У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2946
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16.06.2021 01:30 Ответить
У Німеччині багато хто проти "Північного потоку-2", позиція Берліна може змінитися після виборів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8518
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16.06.2021 01:32 Ответить
У немцев покупать еще будете ,но дороже раза в два.
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16.06.2021 01:47 Ответить
Мавзолейного дерьма через Украину не хватает для немецкого ЛОХтората...,вопрос когда Мавзолейные бараны начнут строить Северный поток-3...РАБссиянский ИДИОТ уже зашкаливать начал когда Эрдоган Турецкий поток послал на 3 РАБссиянские буквы....
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16.06.2021 03:58 Ответить
Путлер капут вам крысы Мавзолейные,вопрос только во времени...,Айдер Муждабаев ПРАВ...ВЫ ТУПОЕ БЫДЛО....
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16.06.2021 04:02 Ответить
Когда то Путлер навязал Украине 57 миллиардов кубов в год,хотя Украине достаточно было 30 ярдов,+своего ярдов 20...,но Хмырь убедил Юлю Тимошенко брать РАБссиянское дерьмо...,хи хи Юли уже было потом... Украинское бабло для Хмыря КГБшного ТОКСИЧНО...отравлено Бандерой и Порошенко... .,а рынок сбыта то таке....,население Земли уменьшается....Короновирус косит... ряды....
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16.06.2021 04:10 Ответить
Хочу задать тебе вопрос - по всему видно что ваши мысли путаются и высказывания приобретают форму типичного рассеянного склеротика, так может нужно обратиться к врачу?
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16.06.2021 07:12 Ответить
Может тебе для начала с бутылки встать?
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16.06.2021 07:37 Ответить
Не змінеться. Своя рубашка..................
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16.06.2021 05:33 Ответить
По той трубе или по этой. После выборов нового канцлера ФРГ, закон математики не изменится. От перемены мест слагаемых, сумма не меняется.
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16.06.2021 06:53 Ответить
Мечты, мечты, где ваша сладость?
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16.06.2021 07:14 Ответить
Германия, после выборов, откажется от денег и контроля энергосистемы ЕС!
Ох уж это сказочники.
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16.06.2021 09:00 Ответить
В Германии многие против "Северного потока-2", позиция Берлина может измениться после выборов, - Кулеба , после завершения строительства потока, позиция у фрицев будет все таже- продажность и служение рашисту
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16.06.2021 10:56 Ответить
помечтайТЕ
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16.06.2021 12:00 Ответить
 
 