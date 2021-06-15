В Германии многие против "Северного потока-2", позиция Берлина может измениться после выборов, - Кулеба
Федеративная Республика Германия может изменить позицию по газопроводу "Северный поток-2" после выборов нового канцлера, которые пройдут осенью 2021 года.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На самом деле, в самой Германии много голосов выступают против "Северного потока-2", и позиция Берлина может измениться после предстоящих выборов", - сказал Кулеба.
Он отметил, что США также не отказались полностью от санкций против российского газопровода. "Это скорее перерыв. Наша борьба за сохранение национальных интересов Украины и европейской безопасности будет продолжаться. Как говорится в одном золотом правиле дипломатии, ничего полностью не согласован, пока все не согласовано", - добавил министр.
По его словам, Украина придерживается "четкой позиции" по газопроводу "Северный поток-2". "Дело не только в Украине и наших экономических интересах. Очень опасно для общей евроатлантической безопасности и единства передавать в руки Владимира Путина (президента РФ. - Ред.) такое мощное политическое оружие, как "Северный поток-2", - уточнил он.
Кулеба добавил, что компромиссы в вопросах безопасности никогда хорошо не работали и в прошлом. "Мы надеемся убедить наших немецких и американских партнеров воспринимать имеющуюся угрозу серьезно. Над этим сейчас работает украинская дипломатия", - резюмировал глава МИД.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza# 6 год ·
Мне только что показали новую президентскую программу "Здорова країна", которой занимается лично величайший политик современности. И это даже не смех сквозь слезы. Это какое-то бесконечное орейро!
Зеленский возжелал поставить в парках столбики с QR-кодом. И каждый украинец подойдя к такому столбику и наведя свой смартфон на QR-код увидит на экране, как украинские звезды шоу-биза выполняют спортивные упражнения. Например, Потап приседает, Тина Кароль делает выпады, а Винник качает пресс. И тогда можно будет повторять движения за любимой звездой. Так вот этим проектом Зеленский лично занимается. Проводит совещания, раздаёт поручения, погружается во все вопросы. В общем, это ему реально интересно. Ни одно другое дело его так не захватывало. И это невероятно смешно.
Ведь, если бы этим занимался какой-то 9-ый заместитель министра спорта, то это было бы понятно. Его профиль и его уровень. И если бы этой программой занимался бы заместитель какого-то мэра, то у меня вопросов бы не было. Но эту программу полностью сопровождает и контролирует президент Украины. Это говорит о его уровне. Он так и остался аниматором. Только теперь у него есть мандат президента. И бюджет. Но его при этом не интересует НАТО, ПДЧ, переговоры с западными партнёрами или обороноспособность страны. А лишь развлекуха с шоу-бизом.
Звезды дали свое согласие на участие. Тем более, что скоро День Независимости и можно будет опять им раздать звания и награды. И деньги на эту игрушку Зеленскому найдут. Скорее не выплатят пенсии или зарплаты бюджетникам, чем скажут, что нет денег на президентскую программу. Так что в ближайшее время мы увидим, как под патронатом человека плохо играющего роль президента и к тому же являющегося Верховным главнокомандующим Украины, в парках Украины будут установлены столбики с QR-кодом и даже сможете посмотреть на звезд шоу-биза, которые занимаются спортом. Это тот уровень компетентности президента, который мы заслужили.
И как на этот трэш реагировать???
https://ru.euronews.com/2021/06/11/baerbock-polls
Ох уж это сказочники.