Никаких подвижек по организации встречи Путина и Зеленского пока нет, - Кремль
В Кремле сообщили, что организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина пока не сдвинулась с мертвой точки.
Об этм заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Никаких подвижек по организации встречи Путина и Зеленского пока нет", - сообщил Козак.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
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А зараз для повного понта підтягують Верховну Раду, цікаво, знову будуть звинувачувати Ж 7. Вони можуть. Що єрмак напишек, за те і проголосують.
***** тоже не хочет ЗЕ.
Никому не нужная Буратина... Но Буратина при этом кричит, что ей все должны.
приедет в Вашингтон, дядя Сэм поставит маланцу задачу и выразит уверенность...
Бо від "дипломатичних ініціатив" Косоворотька щось аш трісьот.
Бертольд Брехт.немецкий драматург.....,73 % требуют от Зели звания герой советского союза...
Требую от Байденя борьбі с американской олигархией,500 миллиардеров США во главе с Джеффом Безосом, Билл Гейтсом и особенно Иланом Маском,не имеют права качать права всему Миру...