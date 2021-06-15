Никаких подвижек по организации встречи Путина и Зеленского пока нет, - Кремль

В Кремле сообщили, что организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина пока не сдвинулась с мертвой точки.

Об этм заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Никаких подвижек по организации встречи Путина и Зеленского пока нет", - сообщил Козак.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.