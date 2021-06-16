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Новости Политика Украины
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Сирия (3014) Скибицкий (261)

Небезопасная ситуация в лагерях беженцев в Сирии помешала забрать оттуда всех граждан Украины, - Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Небезопасная ситуация в лагерях беженцев в Сирии помешала забрать оттуда всех граждан Украины, - Скибицкий

Сложная эпидемиологическая ситуация и риски по безопасности в лагерях беженцев в Сирии не позволяют эвакуировать оттуда сразу всех граждан Украины.

Об этом сообщил в комментарии Радіо Свобода представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Наша задача заключается в возвращении в Украину всех украинцев, которые обратились в нашу страну и хотят вернуться домой. В то же время сложная ситуация по безопасности на территории Сирии не позволяет осуществлять эвакуацию больших групп людей. Поэтому мы сосредоточили наши усилия в лагере "Родж". Удалось договориться о возвращении в Украину одной семьи. Хотя и это было нелегко, учитывая ограничения, связанные с пандемией COVID-19", - сообщил Скибицкий.

Он отметил, что значительную помощь Украине предоставили власти Иракского Курдистана.

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"Важным вопросом было обеспечение безопасности, особенно во время транспортировки по территории Сирии и Иракского Курдистана. Также способствовали оформлению необходимых документов для пересечения границы и предоставления разрешения на вылет в Украину", - сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны.

По словам Вадима Скибицкого, в начале текущего года Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило задание от Офиса Президента Украины и начало планировать возвращение граждан Украины из лагерей беженцев на территории Сирии.

"Все мероприятия проводились в тесном взаимодействии с Офисом Президента Украины, Министерством иностранных дел Украины и Комитетом по вопросам разведки при президенте Украины", - добавил он.

По состоянию на 15 июня Украина вывезла из лагерей беженцев в Сирии трех украинок и 14 детей. С 2019 года они находились в лагерях закрытого типа "Аль-Холл" и "Родж". В этих лагерях размещают людей, подозреваемых в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство".

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По украинкам не велось ни одно расследование, и их не судили за связи с исламистами. Следовательно их содержание в лагере правозащитники из организации Human Rights Watch еще в марте называли нарушающим международное право.

Ускорить репатриацию иностранцев призвала и Организация Объединенных Наций.

Северные районы Сирии контролируют "Сирийские демократические силы" - военный альянс, созданный при поддержке международной коалиции во главе с США. На севере Сирии расположены два крупнейших лагеря закрытого типа, где проживают семьи бывших боевиков экстремистской группировки "Исламское государство". Администрации лагерей состоят из сирийских курдов.

Напомним, вечером 15 июня из Сирии вывезли еще одну гражданку Украины с семью детьми.

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Автор: Анна Судак
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Господи, сколько их там? Уже ж давно эвакуируют. Ситуация по безопасности помешала забрать всех граждан Украины из Сирии, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 9685
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16.06.2021 00:49 Ответить
А мені цікаво .що ці "гражданє України " забули в Сірії .та ще й з дітьми?
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16.06.2021 03:10 Ответить
Вам же ясно написали - семьи исламских боевиков срочно хотят вернуться в Украину....Нам не хватает лугандонской колорадской швали.... Дособираем ещё и в Сирии.....Скоро будем вывозить из Сомали ...У президента только на нашего воина - героя Ярослава Журавля не хватило ни сил, ни желания , чтобы его спасти - эвакуировать раненого, умирающего с поля боя....Тошно от подобной "деятельности" Банковой....
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16.06.2021 05:32 Ответить
Нахрена нам эти зверьковые подстилки, вдобавок с выводком чумазых орущих личинок террористов?
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16.06.2021 08:21 Ответить
Вони не хочуть додому, бо собачок не беруть разом з ними!
Шастають по світу як цигани, а народ повинен платить за їх евакуацію.
Україна їх туди не посилала, то якого хріна Україна їх повинна вертать назад за свої гроші!
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16.06.2021 06:57 Ответить
Нехай звернуться до членограя. Він собачку привіз аж з Уханя, а тут якась Сирія. Як два пальці об рояль.
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16.06.2021 07:08 Ответить
Нехай щастить по різним сиріям.
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16.06.2021 07:05 Ответить
Як зазвичай знайдеться один закордонний смоловий "українець" як буде любити українців більше за самих українців якоюсь "особливою" любов'ю, не такою як в Україні...))))
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16.06.2021 09:05 Ответить
В Сирии очень много граждан Украины, еще со времен СССР. Там было очень комфортно, но в 2015 году, кто-то пришел убивать Асада, а убил Сирию. Дай Бог, чтобы возродилась Сирия
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16.06.2021 08:33 Ответить
Дивує з яким натхненням влада бажає перетягнути шльондр бойовиків з Сирії до України, мабуть це важливіше за піклування економікою і армією...
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16.06.2021 08:57 Ответить
 
 