Небезопасная ситуация в лагерях беженцев в Сирии помешала забрать оттуда всех граждан Украины, - Скибицкий

Сложная эпидемиологическая ситуация и риски по безопасности в лагерях беженцев в Сирии не позволяют эвакуировать оттуда сразу всех граждан Украины.

Об этом сообщил в комментарии Радіо Свобода представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Наша задача заключается в возвращении в Украину всех украинцев, которые обратились в нашу страну и хотят вернуться домой. В то же время сложная ситуация по безопасности на территории Сирии не позволяет осуществлять эвакуацию больших групп людей. Поэтому мы сосредоточили наши усилия в лагере "Родж". Удалось договориться о возвращении в Украину одной семьи. Хотя и это было нелегко, учитывая ограничения, связанные с пандемией COVID-19", - сообщил Скибицкий.

Он отметил, что значительную помощь Украине предоставили власти Иракского Курдистана.

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"Важным вопросом было обеспечение безопасности, особенно во время транспортировки по территории Сирии и Иракского Курдистана. Также способствовали оформлению необходимых документов для пересечения границы и предоставления разрешения на вылет в Украину", - сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны.

По словам Вадима Скибицкого, в начале текущего года Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило задание от Офиса Президента Украины и начало планировать возвращение граждан Украины из лагерей беженцев на территории Сирии.

"Все мероприятия проводились в тесном взаимодействии с Офисом Президента Украины, Министерством иностранных дел Украины и Комитетом по вопросам разведки при президенте Украины", - добавил он.

По состоянию на 15 июня Украина вывезла из лагерей беженцев в Сирии трех украинок и 14 детей. С 2019 года они находились в лагерях закрытого типа "Аль-Холл" и "Родж". В этих лагерях размещают людей, подозреваемых в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство".

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По украинкам не велось ни одно расследование, и их не судили за связи с исламистами. Следовательно их содержание в лагере правозащитники из организации Human Rights Watch еще в марте называли нарушающим международное право.

Ускорить репатриацию иностранцев призвала и Организация Объединенных Наций.

Северные районы Сирии контролируют "Сирийские демократические силы" - военный альянс, созданный при поддержке международной коалиции во главе с США. На севере Сирии расположены два крупнейших лагеря закрытого типа, где проживают семьи бывших боевиков экстремистской группировки "Исламское государство". Администрации лагерей состоят из сирийских курдов.

Напомним, вечером 15 июня из Сирии вывезли еще одну гражданку Украины с семью детьми.

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