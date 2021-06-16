В Верховном суде Ирана заявили, что выплатят компенсации родственникам погибших при крушении самолета МАУ до окончательного решения

Иран готов выплатить компенсации за погибших на борту рейса МАУ, сбитого в небе над Тегераном, до окончательного решения суда.

О готовности выплатить компенсации заявил представитель Верховного суда Ирана, который рассматривает "дело МАУ", Голям Хосейн Исмаил, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на иранское издание Tasnim News Agency. По его словам, выплаты будут осуществлены в полном объеме до вынесения судом окончательного решения.

Представитель суда добавил, что в ходе иранского расследования были подробно рассмотрены все аспекты дела об авиакатастрофе самолета МАУ.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры G7 призвали Иран к открытости расследования крушения самолета МАУ, - коммюнике

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

Также читайте: Иран утверждает, что выплатил компенсации родственникам некоторых жертв катастрофы лайнера МАУ

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".