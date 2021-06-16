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Новости Политика Украины
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Нафтогаз (3092) НАПК (1162) Витренко Юрий (376) Новиков Александр (69)

Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой

Председатель Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александр Новиков пояснил причины решения внести предписание о незаконности назначения Юрия Витренко на пост главы "Нафтогаза".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинское радио.

"Я с уважением отношусь к Юрию Витренко. Бороться с олигархами можно только установлением правил и их соблюдением. Правительство и президент Украины поддерживают принципы корпоративного управления, организации экономического развития и сотрудничества. Эти принципы предусматривают соблюдение антикоррупционных стандартов при назначении руководителей государственных компаний. "Нафтогаз" - крупнейшая государственная компания в Украине, поэтому она должна быть образцом выполнения требований антикоррупционного законодательства. Юрий Витренко работал в Министерстве энергетики и курировал вопросы "Нафтогаза" и фактически готовил предложения к этому решению, которым уже сам и был назначен. То есть, налицо ситуация нарушения закона. Мы вынуждены были внести предписание", - подчеркнул Новиков.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАПК Новиков принял решение о незаконности назначения Витренко на пост главы "Нафтогаза" после командировки в Вашингтон, - источник

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Какие нарушения закона если витренку очень захотелось порулить "Нафтогазом"? Плевать на закон. Для зелени в порядке вещей.
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16.06.2021 06:12
+5
Виитренко Штирлиц Путлера вместе со своей мамочкой радисткой Кэт... Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание - Цензор.НЕТ 2891
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16.06.2021 04:47
+5
"Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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16.06.2021 08:38
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Виитренко Штирлиц Путлера вместе со своей мамочкой радисткой Кэт... Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание - Цензор.НЕТ 2891
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16.06.2021 04:47 Ответить
Поступок не мальчика,но мужа. Мотивация это вторичное .з
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16.06.2021 05:05 Ответить
Та ні. Не вторична. З вільного світу жидівський окупаційній владі натикали - задки дає. І корпоративне керування Нафтогазу повернуть і 50 млрд. назад покладуть. Жалко, конешно, але краще ніж під санкціями
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16.06.2021 08:57 Ответить
Корпоративне керування ніхто і не відміняв. Тільки захотіли інших поставити. Глава НАЗК Новіков про призначення Вітренка главою "Нафтогазу": Маємо ситуацію порушення закону, ми змушені були внести припис - Цензор.НЕТ 6987
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16.06.2021 10:00 Ответить
Госдеп зачистит Украину от Щтирлицов Мавзолейного Хмыря и все будет в шоколаде... Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание - Цензор.НЕТ 3203
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16.06.2021 05:08 Ответить
Какие нарушения закона если витренку очень захотелось порулить "Нафтогазом"? Плевать на закон. Для зелени в порядке вещей.
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16.06.2021 06:12 Ответить
Тобто то якась зєлєнь Вітренка та Коболєва зробила топ-менеджерами "Нафтогазу"? Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание - Цензор.НЕТ 344
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16.06.2021 06:39 Ответить
Зелень убрала Коболева и поставила Витренка. Судя по всему незаконно. Или петина какашка в твоей штанине не позволяет осознать этот факт?
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16.06.2021 07:13 Ответить
"Петіна какашка" у тебе там, де у людини мозок. А Вітренко - така ж гнида, як і Коболєв.
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16.06.2021 08:07 Ответить
Ты отклонился от сути вопроса,дурачок.
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16.06.2021 09:35 Ответить
Ай маладци - поговорілі ...
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16.06.2021 10:01 Ответить
Все правильно сказал. Вот только Гундосик - чувак злопамятный, это ему еще припомнят
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16.06.2021 06:38 Ответить
Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание - Цензор.НЕТ 7482
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16.06.2021 07:12 Ответить
"Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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16.06.2021 08:38 Ответить
Быстрее, пока снова у Газпрома не отломал несколько ярдов
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17.06.2021 20:41 Ответить
 
 