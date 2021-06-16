Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание

Председатель Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александр Новиков пояснил причины решения внести предписание о незаконности назначения Юрия Витренко на пост главы "Нафтогаза".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинское радио.

"Я с уважением отношусь к Юрию Витренко. Бороться с олигархами можно только установлением правил и их соблюдением. Правительство и президент Украины поддерживают принципы корпоративного управления, организации экономического развития и сотрудничества. Эти принципы предусматривают соблюдение антикоррупционных стандартов при назначении руководителей государственных компаний. "Нафтогаз" - крупнейшая государственная компания в Украине, поэтому она должна быть образцом выполнения требований антикоррупционного законодательства. Юрий Витренко работал в Министерстве энергетики и курировал вопросы "Нафтогаза" и фактически готовил предложения к этому решению, которым уже сам и был назначен. То есть, налицо ситуация нарушения закона. Мы вынуждены были внести предписание", - подчеркнул Новиков.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

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Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".