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Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 6 нарушений режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 6 нарушений режима

За прошедшие сутки, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима тишины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, неподалеку от Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пивденне враг применял противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Невельского оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новотошковского противник обстреливал украинских военнослущащих из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Песком оккупанты вели обстрелы из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Войска РФ 8 раз срывали "тишину" на Донбассе, - штаб ОС

Кроме того, как сообщили в штабе, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 16 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Зайцево враг вел огонь из минометов 82-мм калибра.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сообщили в штабе.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 6 нарушений режима тишины, потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+5
РЭБ классная штука. По этому потерпевший вiслюк на ручном управлении:

Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4936
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16.06.2021 08:10
+3
Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 751 Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8922
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16.06.2021 07:55
+2
Ага, а Україна героїчно чинить опір, та не ведеться на провокації, відводячи свої війська....
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16.06.2021 08:36
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Цель этих обстрелов - довести ситуацию до реальных боевых действий, до войны. Так решил Путлер.
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16.06.2021 07:46 Ответить
Ага, а Україна героїчно чинить опір, та не ведеться на провокації, відводячи свої війська....
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16.06.2021 08:36 Ответить
Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 751 Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8922
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16.06.2021 07:55 Ответить
Кремлівський маразматик,як завжли,перед перемовинами,віддав наказ своїм шакалам про підсилення "шарварку" на сході України, початок військових,так би мовити навчань, у Криму і на північному сході. На щось інше отоє гівно вже не здатне,та й страшнувато: і хочеться,і колеться,і Байден не дозволяє, а на стару,добру,наївну Європу воно начхало.
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16.06.2021 08:06 Ответить
РЭБ классная штука. По этому потерпевший вiслюк на ручном управлении:

Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4936
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16.06.2021 08:10 Ответить
В этом случае имеет место механическое ручное управление, заключающаяся во введении в заднепроходное отверстие волосатой руки, вызывающей движением пальцев внутри объекта непроизвольное расширение и хаотическое движения глазными яблоками, несвязную речь и неутомимую тягу отвлечься от всего этого выкуриванием айкосика.
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16.06.2021 08:51 Ответить
Ежедневный отчет № 137/2021, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) от 15 июня 2021 года, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 14 июня 2021 года

Краткое изложениеВ Донецкой области СММ зафиксировала 33 нарушения режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв. За предыдущие сутки в области зафиксировано 19 таких нарушений.
В Луганской области Миссия зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня (ни одного взрыва). За предыдущие сутки в области зафиксировано 14 таких нарушений.
В неподконтрольной правительству Василевке Донецкой области, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 КПВВ, а также 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Команды СММ посетили 2 пункта пропуска на границе в Донецкой области, которые не контролируются правительством.
Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали, в том числе на блокпосте вооруженных формирований в Бессарабке, на юге Донецкой области.
БПЛА Миссии подвергались многочисленным помехам сигналу GPS, а полет БПЛА дальнего радиуса действия был отменен в связи с воздействием помех сигналу обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения)
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16.06.2021 08:34 Ответить
При Порохе "подавляли" каждый день по нескольку орков с видео!
О каком, блд, "режиме тишины" речь?
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16.06.2021 09:22 Ответить
"О зєльоном *****, ржімє рідини".
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07.11.2021 20:21 Ответить
 
 