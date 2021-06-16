Комитет "слуги народа" Костина сегодня "грохнет" одну из ключевых функций НАПК, - Шабунин

Комитет по вопросам правовой политики, который возглавляет "слуга народа" Андрей Костин, на сегодняшнем заседании попытается уничтожить одну из ключевых функций НАПК - контроль партийных финансов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Завтра (16.06.2021. - Ред.) комитет по правовой политике "Слуги" Андрея Костина грохнет одну из ключевых функций НАПК - контроль партийных финансов.

Как я и говорил: в повестке дня комитета https://bit.ly/3zx2Pie снова нет законопроекта о ликвидации ОАСК. Зеленский внес его больше ДВУХ месяцев назад, но комитет Костина уже ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ их рассматривает.

Зато депутаты планируют рассмотреть законопроект # 5253, который убивает возможность НАПК полноценно проверять партийные финансы https://bit.ly/3d1O0dV", - написал он.

По словам Шабунина, законопроект № 5253 планируют проголосовать в зале уже в четверг в одном чтении, за основу и в целом, а вокруг этого законопроекта объединились нардепы из всех фракций.

"Сразу после того, как НАПК из-за ложной отчетности приостановило госфинансирование нескольким партиям, нардепы решили разрушить одну из основных контрольных функций НАПК.

Кстати, эти полномочия НАПК получило на выполнение требований безвизового режима с ЕС, - отметил Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со дня внесения законопроекта о ликвидации ОАСК прошло два месяца, его трижды не выносили на заседание комитета, - Шабунин

Также он добавил, что по "стечению обстоятельств", до этого законопроекта комитет Костина вернулся сразу после того, как НАПК продемонстрировало свою независимость и заявило требование расторгнуть контракт с главой Нафтогаза Ю. Витренко за нарушения при его назначении https://bit.ly/3iFMotF.

"Все правильно: независимый орган с адекватными полномочиями Банковой нужен значительно меньше, чем ручной ОАСК.

Прямо сейчас ОП торгуется с Вовком за снос результатов конкурса на руководителя САП, с которого вылетел и сам Костин https://bit.ly/3d1PPrh", - сообщил Шабунин.

"Следить за тем, как Костин и Ко уничтожают одну из ключевых функций НАПК можно будет (16 июня в 15:00) здесь https://bit.ly/3xlLCWW", - добавил он.