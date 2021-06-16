Комитет "слуги народа" Костина сегодня "грохнет" одну из ключевых функций НАПК, - Шабунин
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Комитет по вопросам правовой политики, который возглавляет "слуга народа" Андрей Костин, на сегодняшнем заседании попытается уничтожить одну из ключевых функций НАПК - контроль партийных финансов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.
"Завтра (16.06.2021. - Ред.) комитет по правовой политике "Слуги" Андрея Костина грохнет одну из ключевых функций НАПК - контроль партийных финансов.
Как я и говорил: в повестке дня комитета https://bit.ly/3zx2Pie снова нет законопроекта о ликвидации ОАСК. Зеленский внес его больше ДВУХ месяцев назад, но комитет Костина уже ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ их рассматривает.
Зато депутаты планируют рассмотреть законопроект # 5253, который убивает возможность НАПК полноценно проверять партийные финансы https://bit.ly/3d1O0dV", - написал он.
По словам Шабунина, законопроект № 5253 планируют проголосовать в зале уже в четверг в одном чтении, за основу и в целом, а вокруг этого законопроекта объединились нардепы из всех фракций.
"Сразу после того, как НАПК из-за ложной отчетности приостановило госфинансирование нескольким партиям, нардепы решили разрушить одну из основных контрольных функций НАПК.
Кстати, эти полномочия НАПК получило на выполнение требований безвизового режима с ЕС, - отметил Шабунин.
Также он добавил, что по "стечению обстоятельств", до этого законопроекта комитет Костина вернулся сразу после того, как НАПК продемонстрировало свою независимость и заявило требование расторгнуть контракт с главой Нафтогаза Ю. Витренко за нарушения при его назначении https://bit.ly/3iFMotF.
"Все правильно: независимый орган с адекватными полномочиями Банковой нужен значительно меньше, чем ручной ОАСК.
Прямо сейчас ОП торгуется с Вовком за снос результатов конкурса на руководителя САП, с которого вылетел и сам Костин https://bit.ly/3d1PPrh", - сообщил Шабунин.
"Следить за тем, как Костин и Ко уничтожают одну из ключевых функций НАПК можно будет (16 июня в 15:00) здесь https://bit.ly/3xlLCWW", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Встречи с ним ты уже не жди...
«Слуги народа» решили подвесить всех граждан на налоговый крючок? Еще раньше звучали прогнозы, что после объявления войны олигархам «слуги» начнут раскулачивать малый и средний бизнес, залезут в карман каждого гражданина. Так вот, этот день наступил. Даже быстрее чем кто-то предполагал. Вчера «слуги народа» подвесили всех граждан Налоговый крючок. Парламент принял закон о налоговой амнистии - добровольное декларирование активов гражданами. По факту данного закона подвесили на крючок правоохранительных органов всех граждан, имеющих сбережения более 400.000 грн или 15.000 долларов. Если у вас есть имущество и вы не имеете документов об уплате налогов на доходы с 2005 года, то будете иметь кучу проблем и хлопот. Квартира более 120 кв. м или дом более 240 кв. м? Готовьтесь заплатить 5% от оценочной стоимости. Как информирует Replyua.net, об этом у себя в Facebook пишет политолог Виктор Таран.
Он добавляет, интересно, что за оценку тоже нужно будет заплатить. Почему мы должны заплатить? Ну, потому что «слуги народа» считают это более нормовой собственностью, и она считается украденной с уклонением от уплаты налогов. То есть, если вы не сохранили справки об уплате налогов с 2005 года - готовьтесь доплачивать существенные суммы. Сколько вы заплатите? В соответствии с Законом в бюджет нужно будет оплатить: 5% с легализованных активов в Украине, 7-9% с зарубежных активов, 2.5% по ОВГЗ (вложение всех нелегальных средств в облигации Министерства финансов минимум на год). Также по закону можно взять рассрочку на 3 года по ставкам 6%, 11.5% и 3%. Против этого «раскулачивания граждан» голосовали «ЕС» и «Батькивщина». «Голос» - частично дал голоса. «Слуги народа» уже потирают руки и прогнозируют, что это даст миллиарды в государственный бюджет. А то, что этот закон противоречит срокам давности ответственности за неуплату налогов, составляющих 10 лет - никого не волнует. Почему? Все просто. В государственном бюджете уже огромная дыра и средств в бюджете на оплату всех «хотелок» Зеленского - давно нет. Вот и ищут возможности как содрать дополнительные средства с граждан.
Виктор Таран отмечает, парадокс, но закон не касается олигархов, большой бизнес чиновников и - правоохранителей. Первые - давно все правильно оформили. Все остальные - легализовали свои доходы через электронные декларации. А вот, если вы были работником, малым бизнесменом, роботали на строительстве и так далее - вы теперь налоговый враг государства номер один. Вам дается год, чтобы вы добровольно уплатили средства. Если нет - вас ждет уголовная ответственность. Поэтому ждем как уже очень скоро налоговые и правоохранительные органы начнут ходить к гражданам. И будут предлагать как в той сказке: «будем биться или мириться?», «доплачивать» или «договариваться». Поэтому скоро на местах люди снова начнут драть деньги. Вот только пойдут они не в бюджет, а в карманы местных правоохранителей и налоговиков. Ну, и конечно ждем удара по рейтингам Зеленского. Такого надругательства как залезть в карман - большинству украинцев ему точно не простят.
а щодо того що влада, за всіх президентів, бореться виключно за привілеї для себе а не суспільства і країни то це беззаперечний факт. при шмаркатому зеленопукові всі досягнення активного суспільства після Майдану по контролю за владою зводяться на пшик, що знову, неодмінно приведе до наступного Майдану.