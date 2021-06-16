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Новости Политика Украины
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Шабунин (473) НАПК (1162) Костин (122)

Комитет "слуги народа" Костина сегодня "грохнет" одну из ключевых функций НАПК, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет

Комитет по вопросам правовой политики, который возглавляет "слуга народа" Андрей Костин, на сегодняшнем заседании попытается уничтожить одну из ключевых функций НАПК - контроль партийных финансов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Завтра (16.06.2021. - Ред.) комитет по правовой политике "Слуги" Андрея Костина грохнет одну из ключевых функций НАПК - контроль партийных финансов.

Как я и говорил: в повестке дня комитета https://bit.ly/3zx2Pie  снова нет законопроекта о ликвидации ОАСК. Зеленский внес его больше ДВУХ месяцев назад, но комитет Костина уже ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ их рассматривает.

Зато депутаты планируют рассмотреть законопроект # 5253, который убивает возможность НАПК полноценно проверять партийные финансы https://bit.ly/3d1O0dV", - написал он.

По словам Шабунина, законопроект № 5253 планируют проголосовать в зале уже в четверг в одном чтении, за основу и в целом, а вокруг этого законопроекта объединились нардепы из всех фракций.

"Сразу после того, как НАПК из-за ложной отчетности приостановило госфинансирование нескольким партиям, нардепы решили разрушить одну из основных контрольных функций НАПК.

Кстати, эти полномочия НАПК получило на выполнение требований безвизового режима с ЕС, - отметил Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со дня внесения законопроекта о ликвидации ОАСК прошло два месяца, его трижды не выносили на заседание комитета, - Шабунин

Также он добавил, что по "стечению обстоятельств", до этого законопроекта комитет Костина вернулся сразу после того, как НАПК продемонстрировало свою независимость и заявило требование расторгнуть контракт с главой Нафтогаза Ю. Витренко за нарушения при его назначении https://bit.ly/3iFMotF.

"Все правильно: независимый орган с адекватными полномочиями Банковой нужен значительно меньше, чем ручной ОАСК.

Прямо сейчас ОП торгуется с Вовком за снос результатов конкурса на руководителя САП, с которого вылетел и сам Костин https://bit.ly/3d1PPrh", - сообщил Шабунин.

"Следить за тем, как Костин и Ко уничтожают одну из ключевых функций НАПК можно будет (16 июня в 15:00) здесь https://bit.ly/3xlLCWW", - добавил он.

Комитет слуги народа Костина сегодня грохнет одну из ключевых функций НАПК, - Шабунин 01
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Топ комментарии
+21
Медленно безвиз уплывает вдаль
Встречи с ним ты уже не жди...
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16.06.2021 08:07
+13
А с чего это холопы будут "наши"деньги проверять. В стойло ***, выбрали себе проблем в виде клоуна теперь не нойте, или, ИЛИ нужно что-то делать????
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16.06.2021 08:05
+12
такі мразі, як шабунін і привели до влади шапіто-95. Лиш би не Порошенко!, - мичав звідусіль віталік шабунін
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16.06.2021 08:32
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И правильно грохнет, давно пора.
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16.06.2021 07:58 Ответить
Лапоть, обоснуй. Или методичку еще не подвезли?
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16.06.2021 08:13 Ответить
Неплохо бы научиться различать сарказм... И второе, более важное. Шабунин сделал все возможное и невозможное, чтобы происходило то, что происходит. И теперь предлагает полюбоваться за своим "художеством" через youtube. Это довольно иронично звучит, как по мне.
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16.06.2021 10:54 Ответить
Комитет "слуги народа" Костина сегодня "грохнет" одну из ключевых функций НАПК, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5470
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16.06.2021 08:01 Ответить
А с чего это холопы будут "наши"деньги проверять. В стойло ***, выбрали себе проблем в виде клоуна теперь не нойте, или, ИЛИ нужно что-то делать????
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16.06.2021 08:05 Ответить
Менять свидомисть если ст.142,143 конституции не доходят . Совок это в генах,что государство это святое. Государство это уже не защитники на белых конях. А всего лишь кучка свиней у корыта засунувших свое рыло в бюджет страны. Отдать бюджет в громады где каждый есть спивласником бюджета и всей публичной властности громады. И только тогда появится возможность каждому получить свое и не быть ограбленым можновладцями.
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16.06.2021 08:33 Ответить
Медленно безвиз уплывает вдаль
Встречи с ним ты уже не жди...
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16.06.2021 08:07 Ответить
А я сразу, когда НАПК решение по нафтогазу, сказал, что сейчас вместо того, чтобы вернуть все в законное русло, Клоун начнет НАПК шатать
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16.06.2021 09:33 Ответить
Комітет "слуги народу" Костіна сьогодні "грохне" одну із ключових функцій НАЗК, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1964
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16.06.2021 08:13 Ответить
Это все, на что способен Зебанутый говнокомандующий.
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16.06.2021 10:09 Ответить
такі мразі, як шабунін і привели до влади шапіто-95. Лиш би не Порошенко!, - мичав звідусіль віталік шабунін
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16.06.2021 08:32 Ответить
Зюзю привел к власти такая мразь, как порошенко.
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16.06.2021 09:02 Ответить
Випорожнився тваринко?
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16.06.2021 10:30 Ответить
В спам, быдло.
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16.06.2021 10:32 Ответить
Та я бачу що ти вже там.
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16.06.2021 10:40 Ответить
Ты идиот?
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16.06.2021 15:46 Ответить
Ты - быдло, т.к хамишь. С быдлом говорить не о чем.
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16.06.2021 17:54 Ответить
Так с идиотами и не спорят...
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16.06.2021 18:03 Ответить
жабуня кацапа етнічний, хоча й народилось в Рівному, його біографія, точніш батьків суцільна темна пляма, більш за все колись понавезені з козлостана сексоти.
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16.06.2021 16:36 Ответить
Политолог: «слуги народа» подвесили всех граждан на налоговый крючок
Комітет "слуги народу" Костіна сьогодні "грохне" одну із ключових функцій НАЗК, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1136
«Слуги народа» решили подвесить всех граждан на налоговый крючок? Еще раньше звучали прогнозы, что после объявления войны олигархам «слуги» начнут раскулачивать малый и средний бизнес, залезут в карман каждого гражданина. Так вот, этот день наступил. Даже быстрее чем кто-то предполагал. Вчера «слуги народа» подвесили всех граждан Налоговый крючок. Парламент принял закон о налоговой амнистии - добровольное декларирование активов гражданами. По факту данного закона подвесили на крючок правоохранительных органов всех граждан, имеющих сбережения более 400.000 грн или 15.000 долларов. Если у вас есть имущество и вы не имеете документов об уплате налогов на доходы с 2005 года, то будете иметь кучу проблем и хлопот. Квартира более 120 кв. м или дом более 240 кв. м? Готовьтесь заплатить 5% от оценочной стоимости. Как информирует Replyua.net, об этом у себя в Facebook пишет политолог Виктор Таран.

Он добавляет, интересно, что за оценку тоже нужно будет заплатить. Почему мы должны заплатить? Ну, потому что «слуги народа» считают это более нормовой собственностью, и она считается украденной с уклонением от уплаты налогов. То есть, если вы не сохранили справки об уплате налогов с 2005 года - готовьтесь доплачивать существенные суммы. Сколько вы заплатите? В соответствии с Законом в бюджет нужно будет оплатить: 5% с легализованных активов в Украине, 7-9% с зарубежных активов, 2.5% по ОВГЗ (вложение всех нелегальных средств в облигации Министерства финансов минимум на год). Также по закону можно взять рассрочку на 3 года по ставкам 6%, 11.5% и 3%. Против этого «раскулачивания граждан» голосовали «ЕС» и «Батькивщина». «Голос» - частично дал голоса. «Слуги народа» уже потирают руки и прогнозируют, что это даст миллиарды в государственный бюджет. А то, что этот закон противоречит срокам давности ответственности за неуплату налогов, составляющих 10 лет - никого не волнует. Почему? Все просто. В государственном бюджете уже огромная дыра и средств в бюджете на оплату всех «хотелок» Зеленского - давно нет. Вот и ищут возможности как содрать дополнительные средства с граждан.

Виктор Таран отмечает, парадокс, но закон не касается олигархов, большой бизнес чиновников и - правоохранителей. Первые - давно все правильно оформили. Все остальные - легализовали свои доходы через электронные декларации. А вот, если вы были работником, малым бизнесменом, роботали на строительстве и так далее - вы теперь налоговый враг государства номер один. Вам дается год, чтобы вы добровольно уплатили средства. Если нет - вас ждет уголовная ответственность. Поэтому ждем как уже очень скоро налоговые и правоохранительные органы начнут ходить к гражданам. И будут предлагать как в той сказке: «будем биться или мириться?», «доплачивать» или «договариваться». Поэтому скоро на местах люди снова начнут драть деньги. Вот только пойдут они не в бюджет, а в карманы местных правоохранителей и налоговиков. Ну, и конечно ждем удара по рейтингам Зеленского. Такого надругательства как залезть в карман - большинству украинцев ему точно не простят.
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16.06.2021 08:46 Ответить
останнє речення у цьому "крику душі" найцінніше, з якого слідує що більшість українців окрім різної нерухомості має збереження від 400.000 гр. і більше, коли б так було насправді.... .
а щодо того що влада, за всіх президентів, бореться виключно за привілеї для себе а не суспільства і країни то це беззаперечний факт. при шмаркатому зеленопукові всі досягнення активного суспільства після Майдану по контролю за владою зводяться на пшик, що знову, неодмінно приведе до наступного Майдану.
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16.06.2021 09:44 Ответить
Меня последние 2 года забавляет истерика идиотов, которые относятся к малому и среднему классу. Они в 19 году кукарекали на всех каналах, что выбрали бубочку и теперь заживут. Лишь-бы не Порох, блеяли эти идиоты и били себя копытом в грудь и дрочили на портрет найвелычнишего. А теперь нечего жаловаться, это ваш выбор, поцелуйте теперь своего избранника, бубочку оманского в его жопу. ЗЕленую. Комітет "слуги народу" Костіна сьогодні "грохне" одну із ключових функцій НАЗК, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6444
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16.06.2021 10:19 Ответить
ну базарних торгашів, кавярні на колесах чи будках, шавермячні, я б не став називати малим чи середнім бізнесом.
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16.06.2021 16:39 Ответить
Байден, а почему мы не в НАТО? Комітет "слуги народу" Костіна сьогодні "грохне" одну із ключових функцій НАЗК, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7862
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16.06.2021 08:56 Ответить
Їм аби "грохати" для забезпечення собі,любимим, безхмарного,ситого,багатого повноцінного життя.
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16.06.2021 09:01 Ответить
Хотите в НАТО - боритесь с коррупцией ,понятно , значит делаем наоборот)))))
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16.06.2021 09:05 Ответить
Ну что Шабунин, главное что не барыга
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16.06.2021 09:39 Ответить
Янукович-2.0
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16.06.2021 09:49 Ответить
заберуть безвіз ?
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16.06.2021 10:00 Ответить
це все руками таких як ти, яким головне не барига! тож хавай, не обляпайся
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16.06.2021 10:17 Ответить
"Навколо цього законопроєкту об'єдналися нардепи з усіх фракцій". - Ваша люба "ЄС" на чолі з сивочолим теж бере в цьому участь.
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16.06.2021 12:37 Ответить
АБИ щось ЛЯПНУТЬ, бо не отримаєш зелених бумажок!
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16.06.2021 13:51 Ответить
ЕС ворам не попутчик!
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16.06.2021 13:55 Ответить
Шабунін, в цьому треші, яке зараз в країні в усіх сферах, є частинка твоєї вини. Хотів ЗЕ - отримай, і не ний. Попереджали як могли, і питань до біомаси немає, а ти ж розумний чувак, щнав чим все закінчиться. Тепер не ний.
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16.06.2021 16:03 Ответить
 
 