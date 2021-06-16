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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1045 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"16 июня 2021 в Украине зафиксированы 1 045 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 46 детей и 23 медработника.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 01 госпитализированв - 699 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 01 летальных случаев - 78;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 01 выздоровели - 4 802 человека;

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За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 04 методом ПЦР - 28 321 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 04 методом ИФА - 9 718 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 04 экспресс-тестами - 20 814 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 07 заболели - 2 226 037 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 07 выздоровели - 2 140 978 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 07 летальных случаев - 51 847;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 07 проведено ПЦР-тестов - 10 576 820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели 13
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