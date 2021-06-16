Школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо, не имеющий опыта в политике и работавший учителем начальных классов, с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори.
Фухимори получила 49,875% голосов, а Кастильо - 50,125%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Фухимори - она выдвинула обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса.
Фухимори заявляла, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации и выборы были честные.
Кастильо - член левой партии "Свободное Перу". Политический новичок получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.
Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.
Раньше Кастильо знали как лидера отрядов крестьянской самообороны от местных картелей. А в 2017 году он стал популярным в народе как глава забастовки учителей, пишет 24tv.ua.
Интересно, что идти в президенты Кастильо решил из-за пандемии COVID-19. По его же словам, проводить уроки в условиях изоляции было очень трудно, потому что у большинства учеников просто нет смартфонов. Власть при этом обещала обеспечить детей планшетами, но ничего так и не сделала.
Педро Кастильо стал президентом с обещаниями провести реформу образования, побороть коррупцию, а заодно и переписать конституцию. А еще он пообещал, что в случае победы будет жить на зарплату учителя.
Кастильо, например, считает власть Венесуэлы в лице диктатора Николаса Мадуро – вполне демократичной.
Педро Кастильо любит появляться на людях в "сельском образе" – соломенной шляпе, пончо и сандалиях из старых покрышек.
Пожалуйста, подождите...
Просто посмотрите на спутниковые снимки и увидите, что строго говоря, границы между Перу, Колумбией и Бразилией существуют только на карте и амазонские джунгли - одна большая плантация, поделенная между региональными кланами. И Перу здесь хорошо устроилось - внимания никакого, а условия те же
Кастильо, например, считает власть Венесуэлы в лице диктатора Николаса Мадуро - вполне демократичной.
А це вже багато значить...
Перу і так бідна країна а цей учитель зробить з неї ще одну "Венесуелу"
Люди що бачать;
Люди що бачать коли їм вказують;
Люди що не бачать і бачить не хочуть!
Оці наші 73% і відносяться до третьої категорії!
А я ще сподіваюсь...
Пройшло більше ста років Думаєш люди стали інші? Тільки "обидлячилися" ще більше!
Может, конечно, учитель лучше будет...прямо как в кино про слугу народа
А ну-ка, статистику в студию, как учителя проголосовали в 2019 на выборах. (Умные люди за голобородька не голосовали). Кстати учителя тоже разные бывают (трудовик например)
Похоже Перу ждут очень весёлые пять лет.
Уехал он в Перу
1. Отнимем у зажравшихся и поделим.
2. Обещать не значит женится. Потому обещаю ВСЕ.
но для пособия "как победить учителю на выборах" однозначно галабародьку для него переозвучили
В Украине настоящий клоун.
Вопрос в том, что президент - это глава государства. И в его кресле не место любителям.
"Раньше Кастильо знали как лидера отрядов крестьянской самообороны от местных картелей. А в 2017 году он стал популярным в народе как глава забастовки учителей, пишет 24tv.ua."
Источник: https://censor.net/ru/n3271704
Наш "мудрий нарід" переплюнув перуанців, обравши блазня, який тільки стібався з політиків та їхнії родичів. А зараз кричить "Не чіпайте сім'ю!!!".
А!!! В Венесуэле и в Украине.
И там, и там теперь "хуженестало".
Вы теперь держитесь там, Перуанцы.
Коррупция, бедность, социальное неравенство, избирательность законов и т.п. = Здравствуй Голобородько - президент!
Неокоммунизм 21 века?
Ещё, одним латиносам простят долги и простят стоимость поставленного вооружения.
Печалька)))
Однако! Параша вперде, низабудимнепростим, байден чмо, вован-царь.
Ту-160, как гонять будут придурки?
Понты начинают заканчиваться.
Народ Перу ещё не настолько....
Ще один Зе клоун прийшов до влади.
ПОПУЛІЗМ це хвороба СОВКОДРОЧЕРІВ чи КОМУНОДРОЧЕРІВ