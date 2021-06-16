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Школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства

После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо, не имеющий опыта в политике и работавший учителем начальных классов, с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори.

 Фухимори получила 49,875% голосов, а Кастильо - 50,125%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Фухимори - она ​​выдвинула обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил безвизовое соглашение с Перу: Граждане Украины смогут находиться в стране до 90 дней без виз

Фухимори заявляла, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации и выборы были честные.

Кастильо - член левой партии "Свободное Перу". Политический новичок получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.

Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.

Раньше Кастильо знали как лидера отрядов крестьянской самообороны от местных картелей. А в 2017 году он стал популярным в народе как глава забастовки учителей, пишет 24tv.ua.

Интересно, что идти в президенты Кастильо решил из-за пандемии COVID-19. По его же словам, проводить уроки в условиях изоляции было очень трудно, потому что у большинства учеников просто нет смартфонов. Власть при этом обещала обеспечить детей планшетами, но ничего так и не сделала.

Педро Кастильо стал президентом с обещаниями провести реформу образования, побороть коррупцию, а заодно и переписать конституцию. А еще он пообещал, что в случае победы будет жить на зарплату учителя.

Кастильо, например, считает власть Венесуэлы в лице диктатора Николаса Мадуро – вполне демократичной.

Педро Кастильо любит появляться на людях в "сельском образе" – соломенной шляпе, пончо и сандалиях из старых покрышек.
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Топ комментарии
+62
Мля, и туда Голобородько добрался...
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16.06.2021 08:44
+48
Учитель,у нас клоун победил и тоже-много обещал. Школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства - Цензор.НЕТ 3153
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16.06.2021 08:44
+31
А ездить на работу на велосипеде и отдать гос дачи детям он не обещал?
Школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства - Цензор.НЕТ 6913

Похоже Перу ждут очень весёлые пять лет.
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16.06.2021 08:48
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Учитель,у нас клоун победил и тоже-много обещал. Школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства - Цензор.НЕТ 3153
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16.06.2021 08:44 Ответить
Там, наверное учитель пообещал, всем клоунам зарплату 4000$ Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 4763
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16.06.2021 09:21 Ответить
Мля, и туда Голобородько добрался...
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16.06.2021 08:44 Ответить
Голобородько не настоящий учитель
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16.06.2021 09:30 Ответить
какаяразница.
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16.06.2021 09:54 Ответить
Голобородько - карикатура на учителя в паршивеньком исполнении провинциального корпоративного шута....
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16.06.2021 10:21 Ответить
главное шоб не наркоман был , как у нас
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16.06.2021 08:45 Ответить
Рядом Колумбия, Боливия... там много коки растёт
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16.06.2021 08:51 Ответить
Так на шару ж, хоть с бюджета не будет тратить
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16.06.2021 09:22 Ответить
Причём ещё и зарабатывая, поставляя коллеге напрямую, по дипломатическим каналам)
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16.06.2021 12:04 Ответить
Вообще-то значительная часть коки выращивается именно в Перу. Это колумбийские картели просто раскручены через медиа.
Просто посмотрите на спутниковые снимки и увидите, что строго говоря, границы между Перу, Колумбией и Бразилией существуют только на карте и амазонские джунгли - одна большая плантация, поделенная между региональными кланами. И Перу здесь хорошо устроилось - внимания никакого, а условия те же
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16.06.2021 11:59 Ответить
Бедная страна (((((
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16.06.2021 08:46 Ответить
...выражаем сочувствие - прощайте !!!)) Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 8830 Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 4063
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16.06.2021 12:08 Ответить
Школьный учитель - это совсем не клоун олигархов, как зелупа. Именно каломойше-ахметов-мертведчук усадили в кресло упоротого наркомана, чтобы безнаказанно грабить страну. Поэтому нет смысла ставить равенство между клоуном воров и школьного учителя.
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16.06.2021 08:47 Ответить
Ну-ну...

Кастильо, например, считает власть Венесуэлы в лице диктатора Николаса Мадуро - вполне демократичной.
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16.06.2021 08:49 Ответить
Признайся! Ты же верил в "голобородька", а на деле оказалась "зелупа"!))
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16.06.2021 08:53 Ответить
Ви дійсно вважаєте, що чесний пересічний шкільний вчитель взмозі витягти президентську компанію?. якщо так, то зрозуміло чому у нас переміг зе..
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16.06.2021 09:06 Ответить
Хлопчик і в Діда Мороза вірить, нащо ламаєте мрію.
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16.06.2021 09:13 Ответить
Головне, що на який час в населення Перу буде жевріти надія на хороше життя в майбутньому!
А це вже багато значить...
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16.06.2021 09:20 Ответить
Наши любители "новых лиц" уже два года ждут конца эпохи бедности и всех остальных концов.... Но по ка что они получили за щеку музыкальный конец голобородьки...
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16.06.2021 10:29 Ответить
Нагадать Чавеса? Теж був "свій в доску" - "парєнь із народа"! А Мадуро взагалі - водій автобуса! Розумієш я давно вже перестав вірить у "казки" про те що тільки "люди з народу" - чесні і правильні! В це вірили народовольці - про їх "ходіння в народ" чув чи ні? Вони теж вважали народні маси "носієм святої рівності і братства" А "на виході" цей "народ" виявлявся таким самим лайном що й "власть імущі" тільки більш дурним жадібним і заздрісним Про Гавела і Валенсу можеш не згадувать - там був "перехідний період" і як тільки їх країни повернули "на капіталістичні рейки" люди від них відвернулися Гарантію даю - те ж саме було-і з Чорноволом!
Перу і так бідна країна а цей учитель зробить з неї ще одну "Венесуелу"
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16.06.2021 09:24 Ответить
да, зробить. І чим скоріше, тим краще. Для нас, принаймі.
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16.06.2021 09:27 Ответить
А нам то - що до того? У нас свій "Кастільо " є і він відрізняється від перуанського лише відсутністю імунітету до коки (перуанці коку вживають віками і у них вона на рівні сприйняття як цигарки - не викликає захворювання а лише "підбадьорює)
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16.06.2021 09:33 Ответить
я бажаю, щоб наші 73/43% вчергове на іншому прикладі переконалися в шкідливості популізму.
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16.06.2021 10:41 Ответить
Вважають що існує три категорії людей:
Люди що бачать;
Люди що бачать коли їм вказують;
Люди що не бачать і бачить не хочуть!
Оці наші 73% і відносяться до третьої категорії!
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16.06.2021 10:45 Ответить
гадаєш, 73/43% не допоможе?
А я ще сподіваюсь...
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16.06.2021 11:03 Ответить
"Головна і жахлива біда українців - вони хочуть УСЕ і ВІДРАЗУ! Тому втратять усе!" (Павло Скоропадський)
Пройшло більше ста років Думаєш люди стали інші? Тільки "обидлячилися" ще більше!
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16.06.2021 11:09 Ответить
Ну я б не рівняв електрика Валенсу і митця Гавела... Гавел - все-таки драматург із відомої родини чеської інтелігенції!
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16.06.2021 10:05 Ответить
Ну і що? А закінчили однаково! "МАвр зробив свою справу - мавр може піти!"
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16.06.2021 10:41 Ответить
Ну, есть неподалеку еще водитель автобуса в президентах, не ставленник олигархов...
Может, конечно, учитель лучше будет...прямо как в кино про слугу народа
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16.06.2021 09:25 Ответить
А чем учитель лучше? Думаете раз учитель то умный?!
А ну-ка, статистику в студию, как учителя проголосовали в 2019 на выборах. (Умные люди за голобородька не голосовали). Кстати учителя тоже разные бывают (трудовик например)
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16.06.2021 09:25 Ответить
Ну если трудовик, то это надолго, эвона в нарасее и белкорусии, хозяйственники как крепко народ за мудя держат десятки лет.
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16.06.2021 09:37 Ответить
Где все это уже было.....если реально честный . то будет с ротой охраны ходить и в броневике ездить. Захотят взорвут или отравят, стрелянут.
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16.06.2021 08:47 Ответить
Був би чесний - не переміг би на виборах.
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16.06.2021 08:51 Ответить
А звідки у вчителя ресурс для перемоги?
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16.06.2021 09:00 Ответить
Потрібно туди Бігуса відправити
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16.06.2021 09:22 Ответить
А ездить на работу на велосипеде и отдать гос дачи детям он не обещал?
Школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства - Цензор.НЕТ 6913

Похоже Перу ждут очень весёлые пять лет.
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16.06.2021 08:48 Ответить
Теж про велосипед хотіла запитати.
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16.06.2021 09:22 Ответить
это же другое полушарие . понимать надо Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 2021 там своя экзотика . ездить планирует на ламе Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 4343
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16.06.2021 09:32 Ответить
в Венесуэле водителя автобуса назначили.....страна в жопе полной. Но там мания вяличия как у Зе и его сброда.
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16.06.2021 08:48 Ответить
Но но, у Венесуелі економіку Мадуро лагодив сам Глаз'єв.
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16.06.2021 09:04 Ответить
В Венесуеле нефть была , качай-нехочу. Угробить нефтяную экономику при отсутствии нефтяного кризиса - надо быть величайшим идиотом
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16.06.2021 09:28 Ответить
видать сериал 95 го посмотрели жители страны)))))
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16.06.2021 08:48 Ответить
галабародька рулит по всему миру Школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства - Цензор.НЕТ 7639
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16.06.2021 08:48 Ответить
Це - показник деградації населення.
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16.06.2021 09:22 Ответить
Ну всё, хана стране - коммуняка-перераспределитель у власти.
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16.06.2021 08:49 Ответить
Где-то уже было...
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16.06.2021 08:49 Ответить
Куда уехал цирк.
Уехал он в Перу
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16.06.2021 08:49 Ответить
наш цирк ни куда не делся . все на месте . а перуанцы жалкие плагиаторы Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 7694
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16.06.2021 09:30 Ответить
Еще один ЗЕ?
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16.06.2021 08:50 Ответить
І тут ослобородька, тенденція однако.....
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16.06.2021 08:51 Ответить
Ну все, півроку і чергові такерунаси повернуться оспівували їхнього найвеличнішого в трубу на Майдані.....
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16.06.2021 08:54 Ответить
Кастильо левак, любитель венесуэльских и кубинских диктаторов, что ж он "распределит", сделает из Перу вторую Венесуэлу. Несчастные люди.
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16.06.2021 08:56 Ответить
А там історично, або ліваки або місцеві Гітлери.
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16.06.2021 09:02 Ответить
Перуанський Голобаротька. Школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства - Цензор.НЕТ 9296
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16.06.2021 08:56 Ответить
Капец Перу Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 9872
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16.06.2021 08:58 Ответить
Мадура теж водій автобуса.
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16.06.2021 08:59 Ответить
Вот так вот. Так что "мудрый нарид" есть не только в Украине...
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16.06.2021 09:02 Ответить
Не так прикро, да ? Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 6980
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16.06.2021 09:23 Ответить
Велосипед у него какой марки?
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16.06.2021 09:04 Ответить
Еврейский облегченный.
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16.06.2021 09:27 Ответить
Типичная программа кандидата.
1. Отнимем у зажравшихся и поделим.
2. Обещать не значит женится. Потому обещаю ВСЕ.
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16.06.2021 09:05 Ответить
это местный Базилио Голобородчес Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 3235
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16.06.2021 09:06 Ответить
Тікайте! (перекладіть іспанською) Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 8173
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16.06.2021 09:07 Ответить
Социалист=популист...очередной шут гороховый
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16.06.2021 09:08 Ответить
Врешті решт, це вибір перуанців, не нам з ним посміхатись.
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16.06.2021 09:09 Ответить
ну учитель это не клоун...
но для пособия "как победить учителю на выборах" однозначно галабародьку для него переозвучили
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16.06.2021 09:10 Ответить
Пицец подкрался к Перу - второй венисуэле! Недееспособные и безответственные нищеброды /которые и себя прокормить не могут/ и их "жалость" к себе, а также утопические и иделические бредни пседво-"гуманистов", не имеющие ничего общего с суровой действительностью - это самая больная проблема не только южной, но и северной америки и особенно европы!
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16.06.2021 09:11 Ответить
Популисты добрались теперь и до Южной АмериГи. Хотя, как кажется, это заключительная фаза большой второй волны мирового политического пропулизма. Первой, как мне помниться, были коммуняки с левыми социал-демократами в первой половине ХХ века. Через 5-8 лет это направление похоронят окончательно.
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16.06.2021 09:16 Ответить
А ездить на работу на велосипеде он то же обещал?! Уж очень сценарии с Украиной похожи. А может это "мудрость нарида" похожа?
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16.06.2021 09:17 Ответить
равняй клоуна-шестёрку олигарха с настоящим учителем. В Перу мудрые люди.
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16.06.2021 09:30 Ответить
Фу...Не один наш вумный нарид . Есть еще . Это очень бодрит и вселяет надежду.
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16.06.2021 09:25 Ответить
Перу повезло. У них президент настоящий учитель, а не как у нас: клоун претворившийся сначала учителем, а потом президентом, а реально шестёрка Коломойского
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16.06.2021 09:28 Ответить
В Венесуэле настоящий водитель автобуса.
В Украине настоящий клоун.

Вопрос в том, что президент - это глава государства. И в его кресле не место любителям.
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16.06.2021 09:56 Ответить
В цього хоча б є мінімальний досвід політичної, громадської діяльності.

"Раньше Кастильо знали как лидера отрядов крестьянской самообороны от местных картелей. А в 2017 году он стал популярным в народе как глава забастовки учителей, пишет 24tv.ua."

Источник: https://censor.net/ru/n3271704

Наш "мудрий нарід" переплюнув перуанців, обравши блазня, який тільки стібався з політиків та їхнії родичів. А зараз кричить "Не чіпайте сім'ю!!!".
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16.06.2021 09:28 Ответить
через сто дней и обсуждайте . Прогнозы вещь неблагодарная.
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16.06.2021 09:32 Ответить
Це ми вже чили! "Дайтє іму ісчо сто днєй!"
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16.06.2021 10:27 Ответить
Население Перу - 33 млн человек
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16.06.2021 09:45 Ответить
Где-то это уже было... водитель автобуса президент, клоун из телешоу президент... жить на одну ЗП, конец эпохи бедности, все ресурсы поделить между нищебродами...

А!!! В Венесуэле и в Украине.
И там, и там теперь "хуженестало".
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16.06.2021 09:54 Ответить
Голобородько 2.0.
Вы теперь держитесь там, Перуанцы.
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16.06.2021 10:01 Ответить
А вы знали, что Перу считается одной из самых коррупционных стран Южной Америки?
Коррупция, бедность, социальное неравенство, избирательность законов и т.п. = Здравствуй Голобородько - президент!
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16.06.2021 10:18 Ответить
Зелёное дело живёт и побеждает!
Неокоммунизм 21 века?
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16.06.2021 10:20 Ответить
Не заздрю Перу а ніскілечки.. Від профанів, клованів і популістів не варто чекати чогось хорошого..
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16.06.2021 10:22 Ответить
еще одни идиоты....
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16.06.2021 10:28 Ответить
Ну це "Галабаротька" , це ясно. Цікавить інше, хто у них там "барига" і хто "беня" ?
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16.06.2021 10:36 Ответить
Здравствуй зарплата 50 центов в месяц... Как в Венесуэле.
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16.06.2021 10:51 Ответить
Водитель автобуса дорулился в Венесуэле до голода, 1 доллар стоит 1 800 000 болливаров. В Белоруссии бацька - директор совхоза. В Перу учитель покажет класс.
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16.06.2021 11:56 Ответить
...выражаем сочувствие - прощайте !!!)) Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 4410 Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 4865
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16.06.2021 12:10 Ответить
И тут у параши, заполыхали пуканы.
Ещё, одним латиносам простят долги и простят стоимость поставленного вооружения.
Печалька)))
Однако! Параша вперде, низабудимнепростим, байден чмо, вован-царь.
Ту-160, как гонять будут придурки?
Понты начинают заканчиваться.
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16.06.2021 13:26 Ответить
Ну этот хоть реально учителем работал а не клоуном на поводке у олигарха.
Народ Перу ещё не настолько....
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16.06.2021 13:57 Ответить
После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо, не имеющий опыта в политике и работавший учителем начальных классов, с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори. Источник: https://censor.net/ru/n3271704

Ще один Зе клоун прийшов до влади.
ПОПУЛІЗМ це хвороба СОВКОДРОЧЕРІВ чи КОМУНОДРОЧЕРІВ Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 2386
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16.06.2021 14:36 Ответить
3.14,3.14 здит
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16.06.2021 19:25 Ответить
Где то мы это уже слышали... Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства - Цензор.НЕТ 1894
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16.06.2021 22:37 Ответить
Думаю шо штатам этот маразм скоро надоест...и будет организован парад пиночетов
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16.06.2021 22:49 Ответить
 
 