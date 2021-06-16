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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 62 591 человека, всего - 1 543 265, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 62 591 человека, всего - 1 543 265, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 287 884 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"62 591 человек привит против COVID-19 за сутки 15 июня 2021. Первую дозу получили 35 462 человека, полностью иммунизированы - 27 129 человек.

В течение суток работали: 515 мобильных бригад, 908 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 15 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 543 265 человек, из них получили 1 дозу - 1 543 263 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 287 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 831 147 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 62 591 человека, всего - 1 543 265, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 62 591 человека, всего - 1 543 265, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 62 591 человека, всего - 1 543 265, - Минздрав 03
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16.06.2021 09:06 Ответить
ну так вони на 10 тис більш зробили. планка минулого тижня 50 тищ. але проблема у тому, що 60 тищ це (І)+(II) дози. а повинно бути лише (І).
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16.06.2021 10:19 Ответить
Скучно!
Раньше хоть курточку Степанова можно было по обсуждать.
А Ляшко вообще спрятался и не показывается.
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16.06.2021 09:27 Ответить
Ляшко - хитрий лис. він ще себе не скомпроментував. але ніщо не буває вічним.
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16.06.2021 10:20 Ответить
 
 