Весь смысл восприятия нас Западом заложен в словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, - Климкин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Восприятие Украины и украинцев Западом как полностью коррупционных почти не меняется и слова президента США Джо Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция тому подтверждение.
Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Слова Байдена, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является не оккупированный Донбасс, а коррупция - в них весь смысл восприятия Украины Западом. Коротко и четко. С этим восприятием можно спорить, говорить, что на момент начала предвступительного процесса другие страны, например Румыния или Болгария были не намного впереди - и это действительно так", - написал он.
Климкин отметил, что можно перечислять то, что сделано в последние годы, но восприятие Украины и украинцев как полностью коррупционных почти не меняется.
"Изменить это восприятие - главный вызов нашего движения в Евросоюз и НАТО и вообще к инвестициям, технологиям и многому другому. Запад понимает вопрос: "приблизилась Украина в НАТО и ЕС" как "Стала ли Украина менее коррупционной?". Все остальное также суперважное, но работает только и исключительно в условиях реальных успехов в борьбе с коррупцией. Никак иначе", - резюмировал Климкин.
Напомним, 14 июня 2021 года президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО заявил, что агрессия России против Украины, в частности на Донбассе, не означает, что Киев никогда не сможет стать членом Североатлантического Альянса. Но решение о вступлении Украины зависит от соответствия критериям НАТО, среди которых президент США выделил борьбу с коррупцией.
Вместе с тем, Зеленский, комментируя решение саммита НАТО о перспективах членства Украины, заявил, что Киев воспринял его "положительно".
"В решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - отметил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Якраз за цекаже Байден...
Повний розквіт припав звісно на бігунця по пеньках, яким безпосередньо керував саша-стоматолог (до речі - гадаю цей типчик може зовсім скоро з'явитись в Україні, виходячі з політики офісу єрмака).
Порох почав боротьбу з системою, тому впали доходи в олігархів але з'явились кошти у бюджеті, навіть за умов війни, втрати 20 відсотків економічного потенціалу, на окупованих територіях, втрати звичайних ринків, а бєнє довелось тікати з України...
Тому олігархи об'єднались та втюхали тупому бидлу свого блазня, щоби й далі грабувати без спротиву...
Мова йде про наявність позитивних змін і повороту на шлях боротьби При Порошенку все тільки почалося і якби пішло далі то ми б уже були на цьому шляху! Але ви "вже втомилися чекать!"
А ти спитай сам себе: "А я готовий до життя в "безкорупційному" світі? У світі без "могоричів" "блатів" "знайомств"? Знаю я подібного на тебе "праведника" - "рвав сорочку на грудях" - який він "антикорупціонер" а сам "дав на лапу" поліцаям коли його синочка за п"яне водіння і ДТП з травмованими затримали! І він же тихцем врізався в систему опалення щоб зробить собі підлогу з підігрівом і в його квартирі було найтепліше
Так що "Перед тим як кричать що хтось "усрався!" варто оглянуться і понюхать свій зад - може він смердить сильніше?!"
Но в 2008 и сейчас Украине и Грузии не дали ПДЧ
Климкин не прав
НАТО СПАССОВАЛО ПЕРЕД РАШЕЙ - бо в НАТО уже собрались такие же функционеры как и в ПАСЕ . ( может и проплаченные хремлем )
Деньги получают и пьют кофе 😀😀😀
Москві вкрай потрібно на весь світ продемонструвати, що Кремль здатний протистояти "ворожому блоку" - перемога, яка додасть Путіну балів на альтернативних площадках типу БРІКС, ШОС, РІК. Погана новина в тому, що для доведення своєї спроможності на альтернативний порядок денний Росії потрібна перемога саме в Україні, де концентровано зав'язано ключові інтереси.
Найбільш вразливий момент полягає у тому, що Україна більше потрібна Путіну, ніж колективному Заходу. Відповідальність за таку "почесну роль" повністю на недалекоглядності дипломатії Зеленського. Коли наближається тектонічний злам - головне не опинитися на самому зламі. - К. Єлісєєв https://gazeta.ua/blog/55251/zustrich-bajdena-i-putina-********-treba-gotuvatisya-do-nespodivanok
НЕ ХОТЯТ МУСУЛЬМАН В ЕВРОПЕ УВЕЛИЧИВАТЬ
А Украину и Грузию не берут - ждут когда **** помре. Он же не вечный
Вот и получается как в той сказке - или осел сдохнет или падишах . НАТО надеется , что проблема сама собой рассосётся .
Президентам стран Восточной Европы точно стыдно
Просто как-то странно получается, что люди, которым не чужды двойные стандарты, учат других не ковыряться в носу.
Крысы Путлерские,хрюкайте дальше...про рюсский мир в опасности...от НАТОвских Латвии Литвы и Эстонии до Питербюргера ближе от Харькова и Днепра до Мацковии ВОНЮЧКИ...,КГБист хреновый стратег и тактик,а по українські буде - тупе цуценятко.... Шариков
клімкін і петя теж корупція
Байден слабкий як президент, як політик, і як людина. Це не те що подарунок для Кремляндії але шанс на визнання ії як країни яка реніанімує срср.
Корупція ? Це всі знали, нічого нового, але таку х*рню слухати це себе не поважати себе, бо політики на такій мові не розмовляють. Це все одно що Україну тицьнцти як школяра у брудні шкарпетки, звісно Зе клоун це п*дар кремлядський, але в цілому народ України це не Зе клоун