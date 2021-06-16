Весь смысл восприятия нас Западом заложен в словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, - Климкин

Восприятие Украины и украинцев Западом как полностью коррупционных почти не меняется и слова президента США Джо Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция тому подтверждение.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Слова Байдена, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является не оккупированный Донбасс, а коррупция - в них весь смысл восприятия Украины Западом. Коротко и четко. С этим восприятием можно спорить, говорить, что на момент начала предвступительного процесса другие страны, например Румыния или Болгария были не намного впереди - и это действительно так", - написал он.

Климкин отметил, что можно перечислять то, что сделано в последние годы, но восприятие Украины и украинцев как полностью коррупционных почти не меняется.

"Изменить это восприятие - главный вызов нашего движения в Евросоюз и НАТО и вообще к инвестициям, технологиям и многому другому. Запад понимает вопрос: "приблизилась Украина в НАТО и ЕС" как "Стала ли Украина менее коррупционной?". Все остальное также суперважное, но работает только и исключительно в условиях реальных успехов в борьбе с коррупцией. Никак иначе", - резюмировал Климкин.

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Напомним, 14 июня 2021 года президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО заявил, что агрессия России против Украины, в частности на Донбассе, не означает, что Киев никогда не сможет стать членом Североатлантического Альянса. Но решение о вступлении Украины зависит от соответствия критериям НАТО, среди которых президент США выделил борьбу с коррупцией.

Вместе с тем, Зеленский, комментируя решение саммита НАТО о перспективах членства Украины, заявил, что Киев воспринял его "положительно".

"В решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - отметил глава государства.