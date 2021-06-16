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Новости Политика Украины
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Байден (2377) коррупция (8372) НАТО (8955) ПДЧ (137) Климкин (2349)

Весь смысл восприятия нас Западом заложен в словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, - Климкин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Весь смысл восприятия нас Западом заложен в словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, - Климкин

Восприятие Украины и украинцев Западом как полностью коррупционных почти не меняется и слова президента США Джо Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция тому подтверждение.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Слова Байдена, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является не оккупированный Донбасс, а коррупция - в них весь смысл восприятия Украины Западом. Коротко и четко. С этим восприятием можно спорить, говорить, что на момент начала предвступительного процесса другие страны, например Румыния или Болгария были не намного впереди - и это действительно так", - написал он.

Климкин отметил, что можно перечислять то, что сделано в последние годы, но восприятие Украины и украинцев как полностью коррупционных почти не меняется.

"Изменить это восприятие - главный вызов нашего движения в Евросоюз и НАТО и вообще к инвестициям, технологиям и многому другому. Запад понимает вопрос: "приблизилась Украина в НАТО и ЕС" как "Стала ли Украина менее коррупционной?". Все остальное также суперважное, но работает только и исключительно в условиях реальных успехов в борьбе с коррупцией. Никак иначе", - резюмировал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?" - Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году

Напомним, 14 июня 2021 года президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО заявил, что агрессия России против Украины, в частности на Донбассе, не означает, что Киев никогда не сможет стать членом Североатлантического Альянса. Но решение о вступлении Украины зависит от соответствия критериям НАТО, среди которых президент США выделил борьбу с коррупцией.

Вместе с тем, Зеленский, комментируя решение саммита НАТО о перспективах членства Украины, заявил, что Киев воспринял его "положительно".

"В решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - отметил глава государства.

Весь смысл восприятия нас Западом заложен в словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, - Климкин 01
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Топ комментарии
+11
Коррупция есть везде, разница в масштабах.
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16.06.2021 09:08
+9
Сто процентов, это отговорка чисто для нас, если бы не было этой темы придумали бы другую, но в любом случае с коррупцией нужно бороться, хотя бы просто для себя😁
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16.06.2021 09:09
+7
Так называемая "борьба" /не важно с чем или "за что"/ это банальная профанация для обывателей и простаков! Нужно выстраивать СИСТЕМУ, в которой невозможна коррупция в принципе, а для этого нужно менять все принципы и основы государственного строя, что невозможно добровольно и безкровно в ГОСУДАРСТВЕ ОЛИГАРХОВ и их прихвостней /вороватых и бездарных чинуш/, в стране ГОСПОД и РАБОВ появится власти СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН проблематично /из-за недостаточного их количества/!
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16.06.2021 09:19
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Брехня! Коррупция и в Турции есть! Главная проблема немецкие и австрийские "акционеры-пенсионеры" ГАЗПРОМа!
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16.06.2021 09:06 Ответить
Коррупция есть везде, разница в масштабах.
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16.06.2021 09:08 Ответить
Раковые клетки есть во всех организмах, разница только в масштабах. Но если пациент в 4-й стадии с метастазами, вместо того, чтобы выполнять рекомендации врачей, рассказывает им, что у них то же самое - это уже не лечится.
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16.06.2021 09:46 Ответить
Сто процентов, это отговорка чисто для нас, если бы не было этой темы придумали бы другую, но в любом случае с коррупцией нужно бороться, хотя бы просто для себя😁
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16.06.2021 09:09 Ответить
Так называемая "борьба" /не важно с чем или "за что"/ это банальная профанация для обывателей и простаков! Нужно выстраивать СИСТЕМУ, в которой невозможна коррупция в принципе, а для этого нужно менять все принципы и основы государственного строя, что невозможно добровольно и безкровно в ГОСУДАРСТВЕ ОЛИГАРХОВ и их прихвостней /вороватых и бездарных чинуш/, в стране ГОСПОД и РАБОВ появится власти СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН проблематично /из-за недостаточного их количества/!
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16.06.2021 09:19 Ответить
Так с коррупцией этой нужно бороться,а идет один пиз@ёж. И курс понемногу меняется,идем не в Европу а в .... уже в другом направлении.
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16.06.2021 11:37 Ответить
Справа в тому, що як у 2010-2013 країну очолює головний корупціонер...
Якраз за цекаже Байден...
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16.06.2021 09:10 Ответить
Може в меньшій мірі Кравчук, але всі інші прези цю корупцію фактично очолювали. Може в цьому проблема?
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16.06.2021 12:34 Ответить
Кравчук просто совковий функціонер-пристосуванець, звиклий лишев иконувати накази. Але, під кінець каденції таки почав дерібан ЧМП, а систему корупційну створював вже кучма дєрьма.
Повний розквіт припав звісно на бігунця по пеньках, яким безпосередньо керував саша-стоматолог (до речі - гадаю цей типчик може зовсім скоро з'явитись в Україні, виходячі з політики офісу єрмака).
Порох почав боротьбу з системою, тому впали доходи в олігархів але з'явились кошти у бюджеті, навіть за умов війни, втрати 20 відсотків економічного потенціалу, на окупованих територіях, втрати звичайних ринків, а бєнє довелось тікати з України...
Тому олігархи об'єднались та втюхали тупому бидлу свого блазня, щоби й далі грабувати без спротиву...
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16.06.2021 16:30 Ответить
Коли людина - ІДІОТ то це - назавжди! Люди ще не навчилися кардинально мізки перероблювать і нейронні зв"язки в ньому переналагоджувать! В США кардинально почали бороться з корупцією ще в 50-ті роки ХХ століття І до цих пір цим займаються! А ти і тобі подібні хочете лягти спать у наскрізь корумпованій країні а прокинуться у "правильній"?!!! Потрібно щоб змінилося мінімум покоління! А тобі тупо "подавай УСЕ і ВІДРАЗУ!!!"
Мова йде про наявність позитивних змін і повороту на шлях боротьби При Порошенку все тільки почалося і якби пішло далі то ми б уже були на цьому шляху! Але ви "вже втомилися чекать!"
А ти спитай сам себе: "А я готовий до життя в "безкорупційному" світі? У світі без "могоричів" "блатів" "знайомств"? Знаю я подібного на тебе "праведника" - "рвав сорочку на грудях" - який він "антикорупціонер" а сам "дав на лапу" поліцаям коли його синочка за п"яне водіння і ДТП з травмованими затримали! І він же тихцем врізався в систему опалення щоб зробить собі підлогу з підігрівом і в його квартирі було найтепліше
Так що "Перед тим як кричать що хтось "усрався!" варто оглянуться і понюхать свій зад - може він смердить сильніше?!"
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16.06.2021 10:31 Ответить
А с чего вы взяли что два братских договора Молотов-Риббентроп и договор Мюллер-Берия от 11 ноября 1938 года не работает сегодня? В словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, заложен весь смысл восприятия нас Западом, - Климкин - Цензор.НЕТ 2647
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16.06.2021 09:09 Ответить
Долбодяитлы коррупционеры удрали из Украины с февраля 2014 года....Порошенко вычистил успешно...Но Леонид Данилыч их начал потихоньку возвращать...,старые гвардейцы Кардинала Украины уже на месте ...кроме Индюковича Азирова и еще пару тройку Долбодятлов типа мент Захарченко...и пракуратор Пшонка... В словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, заложен весь смысл восприятия нас Западом, - Климкин - Цензор.НЕТ 8342 В словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, заложен весь смысл восприятия нас Западом, - Климкин - Цензор.НЕТ 8342
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16.06.2021 09:13 Ответить
главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция/ Чтобы да так нет-отвечает правящий Украиной кодлан Коломойского. Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных (украденных) из Приватбанка / На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен/ Владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка.
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16.06.2021 09:14 Ответить
Ось зелений борцун пабідіт корупцію і йому дадуть НАТУ. В словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, заложен весь смысл восприятия нас Западом, - Климкин - Цензор.НЕТ 673
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16.06.2021 09:18 Ответить
зеленому борцуну главное кэш от охметова
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16.06.2021 09:23 Ответить
А куди корупціонери везуть свої гроші? На Захід вони везуть, товаріщ Клімкін! Тому не треба розповідати цю брехню. Захід роками покривав і покриває корупцію в Україні та і РФіїї також.
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16.06.2021 09:20 Ответить
Не дарма Вава з Буковеля мотався в Оман.
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16.06.2021 09:24 Ответить
А в Германии,Франции,Албании ,Турции что нету корупции? Пускай не выдумывают.
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16.06.2021 09:22 Ответить
ПДЧ в НАТО должны были получить Грузия и Украина одновременно в 2008 году...,кто этому помешал? Правильно плешивый Мавзолейный Мудак,который не убийца тысяч грузинов и украинцев...
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16.06.2021 09:22 Ответить
В 2008 році НАТА була для нашого лохторату як Бандера для маскалів. І в ВР ще сиділи камуняки.
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16.06.2021 09:27 Ответить
коррупция в стране - это не только про взятки во внутреннем пространстве, это про то, что можно купить кого угодно за деньги и заставить работать против своей страны..., что , все мигом забыли про дело вагнеровцев, кто-то думает что эту операцию слили из идейных соображений? нет, эту операцию и десятки других сливают в самых высоких кабинетах за хорошие бабки, потому что в эти высокие кабинеты в основном за кэшем и приходят..., и не важно кто его платит..., т.е. принять нас в НАТО, это по сути принять туда рашу, со всеми вытекающими...
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16.06.2021 09:22 Ответить
А Грузию как НАТО ВОСПРИНИМАЕТ ? У них же было много реформ .
Но в 2008 и сейчас Украине и Грузии не дали ПДЧ
Климкин не прав
НАТО СПАССОВАЛО ПЕРЕД РАШЕЙ - бо в НАТО уже собрались такие же функционеры как и в ПАСЕ . ( может и проплаченные хремлем )
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16.06.2021 09:23 Ответить
Країни НАТИ звикли до комфортного життя і сприймати зайві проблеми не хочуть.
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16.06.2021 09:31 Ответить
100 баллов
Деньги получают и пьют кофе 😀😀😀
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16.06.2021 09:53 Ответить
На данный момент коррупцию в Украине не победить никак, поскольку само население этого не позволит. На словах все возмущены обилием ворья у власти, а на самом деле лишь мечтают занять его место.
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16.06.2021 09:24 Ответить
По себе не судят, ошибаешься.
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16.06.2021 09:51 Ответить
При чем здесь "по себе"? Вы либо подросток либо в реальный мир не выходите и не видите, что в стране творится..
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16.06.2021 09:59 Ответить
А він правий!!! У нас "бідні" багатих ненавидять не тому що вони "багаті" а тому що багаті не вони самі! Ця "ненависть" замішана не на "праведності" а на звичайній заздрості!!!
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16.06.2021 10:36 Ответить
Сегодня Байден начертит 2 "красные линии" для кремлевской Аль-Каиды" Гопников и паразитов "рюсскага мира"...,зуб даю... У словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, закладений увесь сенс сприйняття нас Заходом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4970
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16.06.2021 09:25 Ответить
Ну да. Поэтому все президенты и топ-чиновники, находящиеся за 30 лет при власти, должны сидеть под трибуналом в Гааге,
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16.06.2021 09:28 Ответить
Зустріч у Женеві також буде "зустріччю двох систем" - трансатлантичної та альтернативної. Недаремно Путін знов заграв свою заїжджену платівку про нібито домовленості щодо нерозширення НАТО.
Москві вкрай потрібно на весь світ продемонструвати, що Кремль здатний протистояти "ворожому блоку" - перемога, яка додасть Путіну балів на альтернативних площадках типу БРІКС, ШОС, РІК. Погана новина в тому, що для доведення своєї спроможності на альтернативний порядок денний Росії потрібна перемога саме в Україні, де концентровано зав'язано ключові інтереси.
Найбільш вразливий момент полягає у тому, що Україна більше потрібна Путіну, ніж колективному Заходу. Відповідальність за таку "почесну роль" повністю на недалекоглядності дипломатії Зеленського. Коли наближається тектонічний злам - головне не опинитися на самому зламі. - К. Єлісєєв https://gazeta.ua/blog/55251/zustrich-bajdena-i-putina-********-treba-gotuvatisya-do-nespodivanok
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16.06.2021 09:29 Ответить
Я бы поставил под сомнение заявление о "недалекоглядності дипломатії Зеленського". Все действия зеленой власти выглядят как спланированная работа по дискредитации Украины на международной арене.
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16.06.2021 09:43 Ответить
100%
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16.06.2021 12:37 Ответить
а то мы не знаем....
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16.06.2021 09:32 Ответить
Вот Турция хочет в ЕС , а ее не берут . И безвиз туркам не дают . А ведь они - страна НАТО .

НЕ ХОТЯТ МУСУЛЬМАН В ЕВРОПЕ УВЕЛИЧИВАТЬ
А Украину и Грузию не берут - ждут когда **** помре. Он же не вечный
Вот и получается как в той сказке - или осел сдохнет или падишах . НАТО надеется , что проблема сама собой рассосётся .
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16.06.2021 09:32 Ответить
Кому-то из них стыдно , что Украину не взяли в НАТО ?

Президентам стран Восточной Европы точно стыдно

У словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, закладений увесь сенс сприйняття нас Заходом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 279
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16.06.2021 09:37 Ответить
Блин, просто паноптикум какой-то...
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16.06.2021 09:55 Ответить
Белые люди ...
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16.06.2021 09:58 Ответить
Да это понятно. ))
Просто как-то странно получается, что люди, которым не чужды двойные стандарты, учат других не ковыряться в носу. У словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, закладений увесь сенс сприйняття нас Заходом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5250
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16.06.2021 10:10 Ответить
Чтобы построить пару авианосных групп, напрягающих врагов, нужно просто перестать постоянно брехать и воровать и водить сплетни и больше думать о деле. Это касаеться всех.
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16.06.2021 09:44 Ответить
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил Украина получит ПДЧ несмотря на Мавзолейное быдло...
Крысы Путлерские,хрюкайте дальше...про рюсский мир в опасности...от НАТОвских Латвии Литвы и Эстонии до Питербюргера ближе от Харькова и Днепра до Мацковии ВОНЮЧКИ...,КГБист хреновый стратег и тактик,а по українські буде - тупе цуценятко.... У словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, закладений увесь сенс сприйняття нас Заходом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5034Шариков
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16.06.2021 09:46 Ответить
и он прав.. судя по тому как и сколько ведутся суды, расследования, а потом еще и оправдания виновных - факт! я бы еще и помощи, денег всех лишил пока не победите коррупцию, может тогда эффект будет для вас!? а то того же тупитского уличили в коррупции , а он на суды не является, законы не исполняет, плевать хотел на всех...
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16.06.2021 09:48 Ответить
клямкін і петя теж не отримли пдч,
клімкін і петя теж корупція
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16.06.2021 09:56 Ответить
Але ж, Клімкін і Петя стільки не брехали виборцям за ради влади, принаймні отримали безвіз. Ближче усіх до ПДЧ був Ющенко, занадто захопився бджолами...
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16.06.2021 10:12 Ответить
Справа у тому що расєя стільки вкладає у не адекватний імідж України у світі що це і не дивно, тільки недоумки цього не розуміють...
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16.06.2021 10:15 Ответить
Весь сенс сприйняття нас Заходом закладений у словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4967
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16.06.2021 10:18 Ответить
Коррупция... Благопрятный климат, тщательно создаваемый и оберегаемый сменяющимися президентами с их «партиями&правительствами», в мирные времена и еще больше усугубившегося во время войны, которой и как бы нет… Потому и "Весь смысл восприятия нас Западом заложен в словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция". Если попроще, по канве Маяковского: "мы говорим Ленин, подразумеваем - партия, мы говорим мы говорим партия, подразумеваем..." - при упоминании Украина, подразумевается коррупция!?
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16.06.2021 11:54 Ответить
Ща голобородько расчехлит лохам.
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16.06.2021 12:32 Ответить
Що всінаші прези крали і Зєля не виключення, то це зрозуміло. Не зрозуміло - чому українці до цього терпимо ставляться?
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16.06.2021 12:48 Ответить
Когда он шантажировал Украину финпомощью в 1 лярд в обмен на увольнение генпрокурора это разве не была коррупция со стороны США?Это все гнилые отмазки старого маразматика,который по ходу решил в десятый раз наступить на грабли своих тупых перезарузок с фашисткой рашкой
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16.06.2021 12:58 Ответить
Що тут ще залишається сказати?
Байден слабкий як президент, як політик, і як людина. Це не те що подарунок для Кремляндії але шанс на визнання ії як країни яка реніанімує срср.
Корупція ? Це всі знали, нічого нового, але таку х*рню слухати це себе не поважати себе, бо політики на такій мові не розмовляють. Це все одно що Україну тицьнцти як школяра у брудні шкарпетки, звісно Зе клоун це п*дар кремлядський, але в цілому народ України це не Зе клоун Весь сенс сприйняття нас Заходом закладений у словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - Клімкін - Цензор.НЕТ 110
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16.06.2021 14:31 Ответить
 
 