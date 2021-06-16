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Новости Политика Украины
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Гончарук_Алексей (840) Зеленский (16609) Данилюк Александр (469) Богдан Андрей (384) Офис Президента (1693)

Именно Богдан способствовал построению централизованной модели власти, которая и загнала Зеленского в тупик, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Именно Богдан способствовал построению централизованной модели власти, которая и загнала Зеленского в тупик, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Экс-глава Офиса Президента фактически построил систему, которая не может справиться с проблемами в стране.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Знаете, в чем проблема Богдана? Я не хочу оценивать его другие качества, но именно он способствовал построению централизованной модели власти - которая и загнала Зеленского в тупик. Причем он всем рассказывает сейчас, что он хотел сделать, чтобы были реформы. Фактически, он построил систему, которая не может справиться с проблемами в стране. Априори не может. У меня был разговор с Зеленским. Говорю: у тебя есть два варианта. Либо ты назначаешь сильный Кабмин. Да, он будет более самостоятельным, но и работу будет делать. Не справится – их можно снять. Либо ты назначаешь слабый Кабмин, и они будут приходить к тебе с вопросами, ожидая от тебя ответов и указаний. Рано или поздно ты на них ответов не найдёшь. Вместо тебя их будет находить кто-то в Офисе. Эта система неустойчивая", - отметил он.

Данилюк вспомнил, как в 2019 году Зеленский поручил новоназначенному Кабмину реализовать реформы, а именно - 150 пунктов.

"Фокус в том, что это поручение за пару дней до назначения Премьером подготовил сам Гончарук. Еще и гордился, что сам себе поставил задачи через президента. Вы нормальные? Ты - премьер-министр. Какие поручения президента? И с тех пор Зеленский только и поручает Кабмину - бороться с ковидом, с контрабандистами, бороться с южным ветром, обеспечить что-то. Для меня это просто нарушение логики управления страной и принципа ответственности. Потому-что реальная ответственность на членах Кабмина и на членах СНБО, а не на Офисе Президента. А за голосование на СНБО по контрабандистам кто-то и сесть в будущем может", - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

Интервью с экс-секретарем Александром Данилюком читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Центрэнерго" отдали Коломойскому лично Зеленский и Гончарук", - экс-секретарь СНБО Данилюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
а чего молчал когда от корыта не могли оттащить?
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16.06.2021 09:27
+9
Царь хороший - бояре плохие.
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16.06.2021 09:29
+9
Сага "Прозріння незрячого Данилюка".
Нормальним людям було зрозуміло ще в 2019 що за шайка захоплює владу.
І вів її за своїм фасадом Данилюк.
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16.06.2021 09:33
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та всем насрать Именно Богдан способствовал построению централизованной модели власти, которая и загнала Зеленского в тупик, - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 1528 на вопли экс дрим тим Именно Богдан способствовал построению централизованной модели власти, которая и загнала Зеленского в тупик, - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 1528
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16.06.2021 09:25 Ответить
ага ты, вова, у нас самый-самый и вокруг тебя все вертится...., а нелох сразу и купился..., в парламентско-президентской стране, а нам, как всегда расхлебывать...
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16.06.2021 09:25 Ответить
а чего молчал когда от корыта не могли оттащить?
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16.06.2021 09:27 Ответить
От че у нас,пока работает тело на должности возле корыта,так все хорошие,всё устраивает,а как только тело от корыта отогнали,так оно и начинает разоблачать тех,кого раньше в дупу целовал?
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16.06.2021 09:27 Ответить
Царь хороший - бояре плохие.
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16.06.2021 09:29 Ответить
Перебор с Данилюком , явньій. Не о чем больше писать , чтобьі "зраду" разгонять ?
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16.06.2021 09:29 Ответить
Давно треба завчити правило: якщо зрадозрадної зради немає, то вона обов'язково є! Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 8291
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16.06.2021 09:41 Ответить
зебілам поперек горла стала зрада Данилюка.
Начувайтеся. Там хоч - 95% правди. А не 5%, як в 95-му кв.
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16.06.2021 10:46 Ответить
Сага "Прозріння незрячого Данилюка".
Нормальним людям було зрозуміло ще в 2019 що за шайка захоплює владу.
І вів її за своїм фасадом Данилюк.
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16.06.2021 09:33 Ответить
дело Сичи началось при Янеку, кетайцы говорят, что заплатили 3 ярда, Данилюк же говорит, что заплатили 100 лямов плюс акции. Где разница ? Хотя даже по китайским законам это еще те мошенники, наверно сидят уже за обман китайских инвесторов. Сколько бы богуслаев не хвастался, их моторы - каменный век. а в этом корупцинном деле - главное сервис - замена двигателей. Поэтому и никто не берет украинские АНы - двигатель неэкономичный А на ТУ 95 которое десятилетие тренеруется ПВЛ "супостатов".
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16.06.2021 09:38 Ответить
А гринпоц тупо не понимает, что его террариум в ОП и вокруг служек урода будет ВЕСЬ так себя вести- т.е. рассказывать налево и направо про все "чудеса" политики ослобородько и его фсбшных дружбанов. Они же все понимают прекрасно, что за все"хорошее" придется отвечать , а там "наделано" столько и такого- что как бы не заработать высшую меру, поэтому оттуда все откровения гончарука, богданов и всех остальных. Надеюсь дядька следователь по особо опасным конспектирует)))
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16.06.2021 09:38 Ответить
Богдан поганий, а клован ні в чому не винуватий?
Погане оточення завело нещасного до тупику???
А дехто закликав вірити цьому довпойопу, бо він йому вірить - і хто він сам тоді???
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16.06.2021 09:41 Ответить
Бодя Бєніна рука в жопі Буратіни.
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16.06.2021 09:41 Ответить
Как началось уничтожение Украины. Коломойский накинул око на украинские земли. Их присвоение должна была осуществить организация «Израильско-Украинская юридическая помощь», зарегистрированная по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана. -18 апреля 2019 г . Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.
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16.06.2021 09:42 Ответить
Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 8488

...
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16.06.2021 09:43 Ответить
он вырастит со-временем ....- и им расскажет ...Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 6831
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16.06.2021 10:30 Ответить
Это уже было. И не раз. Бояре плохие. Кловун не виноват. И вумный нарид совсем не виновуат.
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16.06.2021 09:45 Ответить
О!!! Нашли крайнего.

А Нафтогаз захватывать тоже Богдан ЗЕлупу заставил?
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16.06.2021 09:51 Ответить
зеленського у глухий кут заганяє його любов до білих стежок снігу...
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16.06.2021 10:02 Ответить
Говноклован хороший, виноват Богдан ?
Данилюк, пнх
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16.06.2021 10:37 Ответить
Богдан не взял бы у охметова денег, а зегнида взял ...
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16.06.2021 10:39 Ответить
А нынешний "заменитель Богдана" придерживается Конституции и занимается делами офиса ***********, или заменяет Буратино на международной арене, сведя и роль Кулебы к позиции статиста?
Или ********** занимается только тем, что ему предписано Конституцией и не лезет в вопросы, за которые у нас по Конституции должен отвечать Кабмин? Тем самым сделав статистом ещё и Премьера?
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16.06.2021 12:57 Ответить
 
 