Именно Богдан способствовал построению централизованной модели власти, которая и загнала Зеленского в тупик, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Экс-глава Офиса Президента фактически построил систему, которая не может справиться с проблемами в стране.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Знаете, в чем проблема Богдана? Я не хочу оценивать его другие качества, но именно он способствовал построению централизованной модели власти - которая и загнала Зеленского в тупик. Причем он всем рассказывает сейчас, что он хотел сделать, чтобы были реформы. Фактически, он построил систему, которая не может справиться с проблемами в стране. Априори не может. У меня был разговор с Зеленским. Говорю: у тебя есть два варианта. Либо ты назначаешь сильный Кабмин. Да, он будет более самостоятельным, но и работу будет делать. Не справится – их можно снять. Либо ты назначаешь слабый Кабмин, и они будут приходить к тебе с вопросами, ожидая от тебя ответов и указаний. Рано или поздно ты на них ответов не найдёшь. Вместо тебя их будет находить кто-то в Офисе. Эта система неустойчивая", - отметил он.

Данилюк вспомнил, как в 2019 году Зеленский поручил новоназначенному Кабмину реализовать реформы, а именно - 150 пунктов.

"Фокус в том, что это поручение за пару дней до назначения Премьером подготовил сам Гончарук. Еще и гордился, что сам себе поставил задачи через президента. Вы нормальные? Ты - премьер-министр. Какие поручения президента? И с тех пор Зеленский только и поручает Кабмину - бороться с ковидом, с контрабандистами, бороться с южным ветром, обеспечить что-то. Для меня это просто нарушение логики управления страной и принципа ответственности. Потому-что реальная ответственность на членах Кабмина и на членах СНБО, а не на Офисе Президента. А за голосование на СНБО по контрабандистам кто-то и сесть в будущем может", - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

Интервью с экс-секретарем Александром Данилюком читайте здесь.

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