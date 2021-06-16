РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13465 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8 072 44
Ахметов (1999) Коломойский (1757) олигарх (1014) Пинчук (294) ТВ (1858) Фирташ (1052) Антимонопольный комитет (473) провайдер (29) Загребельская (100)

Четыре медиагруппы олигархов досрочно расторгли договора с провайдером "Ланет" за отказ выполнять их требования: Антимонопольный комитет не стал расследовать этот случай, - Загребельская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Четыре медиагруппы олигархов досрочно расторгли договора с провайдером

Четыре медиагруппы (МГ) Коломойского, Ахметова, Пинчука и Фирташа одновременно, досрочно и безосновательно расторгли с провайдером "Ланет" договоры за то, что он отказался выполнять их требования. Антимонопольный комитет отказался проводить расследование данного случая.

Об этом в Facebook сообщила экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"АМКУ Зеленского пробил очередное дно. Кажется ниже падать некуда. Разве что руководитель ведомства, по совместительству родная сестра доверенного лица семьи Зеленских, может еще сфотографироваться с большой олигархической четверкой и поблагодарить их за помощь в демонополизации экономики. Наелись президентской лапши о деолигархизацию на форуме? А теперь велкам в реальную жизнь и цинизм, с которым АМКУ продолжает покрывать олигархов и преданно охранять их влияние. Антимонопольный комитет сообщил Лига антитраст, что отказывается начинать расследование против монополии четырех олигархических медиагруппы на телерынке", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Провайдер "Ланет" с 1 января 2019 прекратил трансляцию каналов NewsOne и "Наш" за популяризацию государства-агрессора

"АМКУ оставил без рассмотрения заявление Гигабитная Сеть Ланет о том, что медиагруппы (МГ) Коломойского, Ахметова, Пинчука и Фирташа "доедают" провайдера за то, что он отказался:

⁃ исключать из своих пакетов телеканал "Солнце";

⁃ ставить цену пакета для потребителей на уровне не ниже, чем указывают МГ (от 99 грн.)

⁃ не хочет оставлять в пакетах непопулярные каналы МГ типа "Бигуди" и прочее принудительно ...

И в целом за то, что "Ланет" решается говорить вслух о том, как МГ олигархов давят на телерынок, чтобы хранить свои рейтинги.

Все четыре МГ одновременно, досрочно и безосновательно расторгли с "Ланет" договоры, подтвердив фактически в устных разговорах указанные выше причины. Но АМКУ заявления провайдера и приобщенных к нему скринов переписок оказалось недостаточно даже для начала расследования", - добавила Загребельская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех

"Простым языком и кратко в письме АМКУ "Ланет" ведомство фактически требует от провайдера, чтобы тот предоставил письменное заявление от руководителя каждой из МГ, а желательно вообще от Ахметова, Коломойского, Фирташа и Пинчука, в которой они признаются, что:

⁃ являются монополистами;

⁃ злоупотребляют монопольным положением;

⁃ действуют совместно и согласованно на телерынке;

⁃ выбрасывают с рынка "Ланет" за то, что он не выполняет их незаконные указания, направленные на сохранение монополии и олигархического влияния.

И пока этого не будет, даже начинать расследование (внимание, речь не идет о наказании) АМКУ не собирается.

Вот и вся деолигархизация от Зеленского. Хайп, популизм, сериальные ролики. Он готов вам обещать годами что угодно. Говорить то, что вы хотите слышать. Подавать сотни фейковых законопроектов. Все, чтобы не пришлось нанести хотя бы незначительный вред олигархическому укладу", - резюмировала она.

Четыре медиагруппы олигархов досрочно расторгли договора с провайдером Ланет за отказ выполнять их требования: Антимонопольный комитет не стал расследовать этот случай, - Загребельская 01
Четыре медиагруппы олигархов досрочно расторгли договора с провайдером Ланет за отказ выполнять их требования: Антимонопольный комитет не стал расследовать этот случай, - Загребельская 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
АМКУ возглавляет сестра управляющей поместьями Зеленских в Италии.

"АМКУ Зеленского пробил очередное дно. Кажется ниже падать некуда.
Разве что руководитель ведомства, по совместительству родная сестра доверенного лица семьи Зеленских, может еще сфотографироваться с большой олигархической четверкой и поблагодарить их за помощь в демонополизации экономики.
Наелись президентской лапши о деолигархизацию на форуме?
А теперь велкам в реальную жизнь и цинизм, с которым АМКУ продолжает покрывать олигархов и преданно охранять их влияние.
Антимонопольный комитет сообщил Лига антитраст, что отказывается начинать расследование против монополии четырех олигархических медиагруппы на телерынке", - рассказала она.

Источник: https://censor.net/ru/n3271712
показать весь комментарий
16.06.2021 09:55
+16
В Украине существует СГОВОР между медиаолигархами - они координируют рекламные потоки, редакционную и информационную политику в Украине , неугодных разоряют
показать весь комментарий
16.06.2021 09:40
+15
"медіагрупи (МГ) Коломойського, Ахметова, Пінчука та Фірташа" - володіють 90% телепростору. 5% займають МГ Садового і Порошенка, все інше - регіональні телеканали.
Так що ознаки монополізму - очевидні. Але АМКУ - не чухається.
А ну-ка, хто тут олігарх?
показать весь комментарий
16.06.2021 09:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А якому олігарху належить цей "Ланет", що стільки галасу?
показать весь комментарий
16.06.2021 09:38 Ответить
Вряд ли, это обычный провайдер, работающий на местном рынке - они олигархам не интересны для покупки/владения, с их помощью ни на что не повлияешь
показать весь комментарий
16.06.2021 10:01 Ответить
Ланет принадлежит Виктору Мазуру.
В ТОП-100 самых богатых украинцев он не входит.
Соответственно - он не олигарх, если вы, конечно, не называете "олигархами" всех, у кого денег больше чем пол миллиона долларов.
показать весь комментарий
16.06.2021 10:04 Ответить
Зебилы называют олигархами всех, у кого денег хватает больше чем на полвареника и пол бутылки водки. И тебя и меня они в олигархи уже записали и ждут раскулачивания.
показать весь комментарий
16.06.2021 10:19 Ответить
Да, есть такое дело Немного утрировано, но смысл правильный, кто живет "богаче" их, например денег хватает на дом, машину, поездок за границу..., а если не дай бог свой бизнес есть, то точно олигарх!
показать весь комментарий
16.06.2021 10:26 Ответить
Ніякому олігарху Ланет не належить, хоча охопив забагато аудиторії на погляд олігархів. Тому його і запресували саме напередодні ЧЄ з футболу, що забирає відчутну частку прибутків в медіахолдингів з їх власними ОТТ проектами. Ініціатором напевно був Ахметов, судячи з того, що інші три медіахолдинги у якійсь формі швиденько до сєвєродонецького (тільки там, в Києві нема) Ланету повернулися, хоча й неповноцінно - без розкладу передач в сервісі ОТТ, а "Україна" з футболом - ні. Через це більша частина м.Сєвєродонецьк, наприклад, не дивиться ЧЄ2020 бо сидить на кабелі провайдера Ланет. І звичайно, дехто з позбавлених можливості перегляду матчів змушений віддати додатково чималі гроші, аби підключити на футбольний місяць самі знаєте чий OLL.TV.
показать весь комментарий
16.06.2021 10:44 Ответить
пресс начался еще в конце зимы
показать весь комментарий
16.06.2021 10:57 Ответить
Так, але фаза практичного відрубання каналів відбулася з початку травня по 19 травня.
показать весь комментарий
16.06.2021 11:16 Ответить
и какое это имеет отношение к чемпионату европы?
показать весь комментарий
16.06.2021 11:44 Ответить
В тому числі, звичайно. Але в нас у місті не повернувся в ефір лише медіахолдинг Україна. Ніхто, окрім нього, чемпіонат не транслює і це ********* на безпосередні висновки про мотиви. І ще небачена річ - державний суспільний мовник не транслює найважливіші офіційні матчі національної збірної. Тобто, атакуючи непідконтрольних провайдерів і нейтралізуючи АМКУ, наші олігархи ще й НТКУ взяли під повний контроль. Найгірше в цій ситуації мовчання дезорієнтованих мас. Майже всі вважають за нормальне явище відсутність трансляцій матчів збірної на UA:Перший та повну монополізацію телевізійного футболу Ахметовим. Значна кількість абонентів Ланета звинувачують у відключенні каналів саме його, а не мидіахолдинги.
показать весь комментарий
16.06.2021 14:42 Ответить
А для чого підключати OLL.TV, щоб дивитися суперматчі типу Турція - Уельс чи Росія -Фінляндія. Матчі збірної України та інші вирішальні поєдинки будуть показані на трк Україна.Так що олл тв зовсім не потрібне
показать весь комментарий
16.06.2021 19:00 Ответить
Тому що Ахметов заборонив Ланету транслювати ТРК Україна.
показать весь комментарий
16.06.2021 20:40 Ответить
АМКУ-некогда,занятые люди. Четыре медиагруппы олигархов досрочно расторгли договора с провайдером "Ланет" за отказ выполнять их требования: Антимонопольный комитет не стал расследовать этот случай, - Загребельская - Цензор.НЕТ 810
показать весь комментарий
16.06.2021 09:38 Ответить
АМКУ возглавляет сестра управляющей поместьями Зеленских в Италии.

"АМКУ Зеленского пробил очередное дно. Кажется ниже падать некуда.
Разве что руководитель ведомства, по совместительству родная сестра доверенного лица семьи Зеленских, может еще сфотографироваться с большой олигархической четверкой и поблагодарить их за помощь в демонополизации экономики.
Наелись президентской лапши о деолигархизацию на форуме?
А теперь велкам в реальную жизнь и цинизм, с которым АМКУ продолжает покрывать олигархов и преданно охранять их влияние.
Антимонопольный комитет сообщил Лига антитраст, что отказывается начинать расследование против монополии четырех олигархических медиагруппы на телерынке", - рассказала она.

Источник: https://censor.net/ru/n3271712
показать весь комментарий
16.06.2021 09:55 Ответить
Ну и хорошо. Меньше будут смотреть гамна вумный нарид. Может зетипиллов поубавится. Хотя...
показать весь комментарий
16.06.2021 09:40 Ответить
Ваші б слова -та до Бога...
показать весь комментарий
16.06.2021 09:53 Ответить
ні, будуть; бо на місце розореного Ланету прийде більш зговірливий провайдер. Більше того, зговірливих підгодовуватимуть оті ж самі згадані МГ олігархів.
показать весь комментарий
16.06.2021 10:10 Ответить
Зговірливі не потрібні, в них власні є. Решта має піти під ніж за потурання керованого АМКУ.
показать весь комментарий
16.06.2021 10:46 Ответить
В Украине существует СГОВОР между медиаолигархами - они координируют рекламные потоки, редакционную и информационную политику в Украине , неугодных разоряют
показать весь комментарий
16.06.2021 09:40 Ответить
Сговор междку нашими олигархами - ето собственно и есть перманентное состояние нашей политики.
Ето с одной сороны хреново, потому шо никаких реформ никогда не будет.
А с другой стороны хорошо, потому шо реальную парламентскую демократию кацапы бы купили с потрохами вообще без всяких проблем.
показать весь комментарий
16.06.2021 10:07 Ответить
Це хрєново до такої межі, що далі виживати стає реально неможливо. Зростання цін і тарифів вкупі з шаленим наростанням заборгованостей населення і підприємств свідчать про неможливість зводити в державі кінці з кінцями. Вони штовхають діджиталізаторів на злочинний розпродаж усього сущого та подальше обкладення населення новими поборами.
Так що перманентність наша нарешті входить в фазу краху. І, як зазвичай, у критичні для нас періоди наш головний ворог у кремлі знов відновлюється і борзіє через стрімкий і тривалий злет цін на енергоносії.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:05 Ответить
Немає ніяких медіаолігархів - є лише злочинці які в нас називають евфемізмом "олігархи". Вони вкладають в медіа для того аби мати вплив, і далі грабувати Україну.
показать весь комментарий
16.06.2021 11:06 Ответить
"медіагрупи (МГ) Коломойського, Ахметова, Пінчука та Фірташа" - володіють 90% телепростору. 5% займають МГ Садового і Порошенка, все інше - регіональні телеканали.
Так що ознаки монополізму - очевидні. Але АМКУ - не чухається.
А ну-ка, хто тут олігарх?
показать весь комментарий
16.06.2021 09:54 Ответить
Олігархами є усі перелічені.
показать весь комментарий
16.06.2021 10:47 Ответить
Але всі російські, проросійські, "патріотичні" - (Свобода, Нацсуки),, ліві, праві, верхні, нижні,... боролися з Порошенко, кричали, що він олігарх, а цих пухлин на тілі України не бачили і не бачать. І сьогодні ці олігархи розвивають Україну через свого слугу Зеленського, а нарід спокійно наблюдає, думає, що воно якось саме пройде. Та не пройде, вас заганяють в баранячу кошару, яка пофарбована в зеленій колір, але там для баранів трави немає - там обіцянки і колір під траву. Зробили себе разом?
показать весь комментарий
16.06.2021 10:05 Ответить
То так. Як казав класик -" Якби барани не були баранами"(с) ...
показать весь комментарий
16.06.2021 11:52 Ответить
зато ані(мг) нє баригі, а знач всьо можна. і амку нєчєго на такумишину(пардон крисину возню) свою ценну увагу звертати
показать весь комментарий
16.06.2021 10:06 Ответить
Разве это не вопрос прокуратуры и полиции? Препятствовать или вымогать у субъекта действия...
О прокуратуре начинаем забывать... Что они вообще делают?
показать весь комментарий
16.06.2021 10:22 Ответить
Этот пост не правильный...
показать весь комментарий
16.06.2021 10:34 Ответить
у меня ланет
за 250 каналов я платил 150 грн/месяц
тогда как остальные операторы iptv - от 200
украинские медиахолдинги требовали чтобы ланет поднял цену. Ланет отказался, тогда медиахолдинги просто разорвали договора. в результате из украинских телеканалов остались только региональные и "оппозиционные"
цель - убить провайдера.
козлы
а то что государство не обращает внимания на картельный сговор говорит только об одном - эта зеленая шушара поклала на законы и правила. ничего. время все расставит на свои места
показать весь комментарий
16.06.2021 10:34 Ответить
лично мне жаль только двух телеканалов которые пропали - ICTV и "Новый"
все остальное что ушло - шлак
показать весь комментарий
16.06.2021 10:48 Ответить
этот пост неправильный. признаю...
показать весь комментарий
16.06.2021 10:34 Ответить
Я є клієнтом Ланет. В цілому - нормальний постачальник послуг Мережі та IPTV. Все, що написано в новині вище - правда. Плюс, якщо не помиляюсь, гранату в двір власнику мережі кидали. І клав би я на 1+1 в пакеті, але з ним пропали і деякі не погані канали, і спортивні також...
показать весь комментарий
16.06.2021 10:34 Ответить
Пам'ятаю: її посунули від годівниці. Абыдна, да!
показать весь комментарий
16.06.2021 10:36 Ответить
По суті можна? В чому вона не права?
показать весь комментарий
16.06.2021 10:39 Ответить
я давно кажу що Україна це тоталітарна олігархократія. Всі базові галузі знаходяться в руках чотирьох кланів, всеукраїнські канали належать їм же. В тих "змі" тотальна цензура щодо ролі тих самих олігархів і на них же розповідають як це добре що в нас саме такий устрій.
показать весь комментарий
16.06.2021 10:54 Ответить
Навіть непідконтрольні їм напряму інші телеканали теж виконують спільний план. Тепер і пріснопам'ятні темники не потрібні - ніхто синхронно не показує події, що не подобаються неформальному, але незмінному і реально справжньому керівництву державою - олігархічному консенсусу.
показать весь комментарий
16.06.2021 11:23 Ответить
саме так, інші підігрують, аби не стати об'єктом переслідування в той чи інший спосіб. Це нова, ******* форма диктатури.
показать весь комментарий
16.06.2021 12:15 Ответить
В Україні хіба є антимонопольний комітет ?
показать весь комментарий
16.06.2021 11:02 Ответить
ніхто його не бачить але він існує Чотири медіагрупи олігархів достроково розірвали договори з провайдером "Ланет" за відмову виконувати їхні вимоги: Антимонопольний комітет відмовився розслідувати цей випадок, - Загребельська - Цензор.НЕТ 5442
показать весь комментарий
16.06.2021 12:13 Ответить
Олігархи будуть каламутити воду в країні доти , доки вони будуть контролювати телевізор .

З екрана телевізора можна легко управляти країною ( свідомістю глядачів ) ,міняти владу - на потрібну , призначати-прибирати президентів - яких потрібно , депутатів , тощо .
Телевізор - наймогутніша , на сьогодні , зброя ,, і олігархи це швиденько усвідомили , прибравши до рук майже всі телеканали ..
показать весь комментарий
16.06.2021 11:18 Ответить
і це порочне коло невідомо як перервати.
показать весь комментарий
16.06.2021 12:18 Ответить
Вот про "Бигуди" вообще обидно. Они крутят сериалы для домохозяек с хорошим украинским переводом. Зачем же их убирать из пакетов?
показать весь комментарий
16.06.2021 20:45 Ответить
 
 