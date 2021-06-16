Четыре медиагруппы олигархов досрочно расторгли договора с провайдером "Ланет" за отказ выполнять их требования: Антимонопольный комитет не стал расследовать этот случай, - Загребельская
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Четыре медиагруппы (МГ) Коломойского, Ахметова, Пинчука и Фирташа одновременно, досрочно и безосновательно расторгли с провайдером "Ланет" договоры за то, что он отказался выполнять их требования. Антимонопольный комитет отказался проводить расследование данного случая.
Об этом в Facebook сообщила экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.
"АМКУ Зеленского пробил очередное дно. Кажется ниже падать некуда. Разве что руководитель ведомства, по совместительству родная сестра доверенного лица семьи Зеленских, может еще сфотографироваться с большой олигархической четверкой и поблагодарить их за помощь в демонополизации экономики. Наелись президентской лапши о деолигархизацию на форуме? А теперь велкам в реальную жизнь и цинизм, с которым АМКУ продолжает покрывать олигархов и преданно охранять их влияние. Антимонопольный комитет сообщил Лига антитраст, что отказывается начинать расследование против монополии четырех олигархических медиагруппы на телерынке", - рассказала она.
"АМКУ оставил без рассмотрения заявление Гигабитная Сеть Ланет о том, что медиагруппы (МГ) Коломойского, Ахметова, Пинчука и Фирташа "доедают" провайдера за то, что он отказался:
⁃ исключать из своих пакетов телеканал "Солнце";
⁃ ставить цену пакета для потребителей на уровне не ниже, чем указывают МГ (от 99 грн.)
⁃ не хочет оставлять в пакетах непопулярные каналы МГ типа "Бигуди" и прочее принудительно ...
И в целом за то, что "Ланет" решается говорить вслух о том, как МГ олигархов давят на телерынок, чтобы хранить свои рейтинги.
Все четыре МГ одновременно, досрочно и безосновательно расторгли с "Ланет" договоры, подтвердив фактически в устных разговорах указанные выше причины. Но АМКУ заявления провайдера и приобщенных к нему скринов переписок оказалось недостаточно даже для начала расследования", - добавила Загребельская.
"Простым языком и кратко в письме АМКУ "Ланет" ведомство фактически требует от провайдера, чтобы тот предоставил письменное заявление от руководителя каждой из МГ, а желательно вообще от Ахметова, Коломойского, Фирташа и Пинчука, в которой они признаются, что:
⁃ являются монополистами;
⁃ злоупотребляют монопольным положением;
⁃ действуют совместно и согласованно на телерынке;
⁃ выбрасывают с рынка "Ланет" за то, что он не выполняет их незаконные указания, направленные на сохранение монополии и олигархического влияния.
И пока этого не будет, даже начинать расследование (внимание, речь не идет о наказании) АМКУ не собирается.
Вот и вся деолигархизация от Зеленского. Хайп, популизм, сериальные ролики. Он готов вам обещать годами что угодно. Говорить то, что вы хотите слышать. Подавать сотни фейковых законопроектов. Все, чтобы не пришлось нанести хотя бы незначительный вред олигархическому укладу", - резюмировала она.
Пожалуйста, подождите...
В ТОП-100 самых богатых украинцев он не входит.
Соответственно - он не олигарх, если вы, конечно, не называете "олигархами" всех, у кого денег больше чем пол миллиона долларов.
"АМКУ Зеленского пробил очередное дно. Кажется ниже падать некуда.
Разве что руководитель ведомства, по совместительству родная сестра доверенного лица семьи Зеленских, может еще сфотографироваться с большой олигархической четверкой и поблагодарить их за помощь в демонополизации экономики.
Наелись президентской лапши о деолигархизацию на форуме?
А теперь велкам в реальную жизнь и цинизм, с которым АМКУ продолжает покрывать олигархов и преданно охранять их влияние.
Антимонопольный комитет сообщил Лига антитраст, что отказывается начинать расследование против монополии четырех олигархических медиагруппы на телерынке", - рассказала она.
Источник: https://censor.net/ru/n3271712
Ето с одной сороны хреново, потому шо никаких реформ никогда не будет.
А с другой стороны хорошо, потому шо реальную парламентскую демократию кацапы бы купили с потрохами вообще без всяких проблем.
Так що перманентність наша нарешті входить в фазу краху. І, як зазвичай, у критичні для нас періоди наш головний ворог у кремлі знов відновлюється і борзіє через стрімкий і тривалий злет цін на енергоносії.
Так що ознаки монополізму - очевидні. Але АМКУ - не чухається.
А ну-ка, хто тут олігарх?
О прокуратуре начинаем забывать... Что они вообще делают?
за 250 каналов я платил 150 грн/месяц
тогда как остальные операторы iptv - от 200
украинские медиахолдинги требовали чтобы ланет поднял цену. Ланет отказался, тогда медиахолдинги просто разорвали договора. в результате из украинских телеканалов остались только региональные и "оппозиционные"
цель - убить провайдера.
козлы
а то что государство не обращает внимания на картельный сговор говорит только об одном - эта зеленая шушара поклала на законы и правила. ничего. время все расставит на свои места
все остальное что ушло - шлак
З екрана телевізора можна легко управляти країною ( свідомістю глядачів ) ,міняти владу - на потрібну , призначати-прибирати президентів - яких потрібно , депутатів , тощо .
Телевізор - наймогутніша , на сьогодні , зброя ,, і олігархи це швиденько усвідомили , прибравши до рук майже всі телеканали ..