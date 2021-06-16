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Украина находится на 17-м месте в мире и на третьем в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина находится на 17-м месте в мире и на третьем в Европе по количеству летальных случаев за сутки. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 июня в мире зарегистрировали 370 688 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 204 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 177 418 269 случаев инфицирования, из них 370 688 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 838 600 человек, из них 9 204 за минувшие сутки.

Украина находится на 17-м месте в мире и на третьем в Европе по количеству летальных случаев за сутки 01


Побороли болезнь и вылечились 161,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 78 человек, зафиксированы 1045 новых случаев заражения, 4 802 человека выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 17-м месте в мире и на третьем в Европе по количеству летальных случаев за сутки 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 45-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 17-ю и 3-ю позицию соответственно.

Украина находится на 17-м месте в мире и на третьем в Европе по количеству летальных случаев за сутки 03
Украина находится на 17-м месте в мире и на третьем в Европе по количеству летальных случаев за сутки 04
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Це переміга?
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16.06.2021 09:36 Ответить
Вот это достижение
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16.06.2021 09:49 Ответить
вибрали "політ смерті" ("вол де мор" з французької), то і вмирають всі....
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16.06.2021 09:49 Ответить
Скорее âne de mort.
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16.06.2021 10:10 Ответить
https://translate.google.com/?sl=fr&tl=uk&text=vol%20de%20mort&op=translate
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16.06.2021 10:11 Ответить
Ото "болдом" тоже переведи.
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16.06.2021 10:13 Ответить
https://translate.google.com/?sl=fr&tl=uk&text=vol%20de%20mort&op=translate
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16.06.2021 10:13 Ответить
Эхо? Україна розташовується на 17-му місці у світі і на третьому в Європі за кількістю летальних випадків за добу - Цензор.НЕТ 2075
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16.06.2021 10:14 Ответить
Спасибо Зеленскому за " заботу" о народе... Ведь 73% именно за это голосовали!!!
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16.06.2021 15:02 Ответить
 
 