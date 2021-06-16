СБУ все равно будет заниматься экономикой, но уже под предлогом борьбы с финансированием терроризма, - Данилюк

90% реформы СБУ можно сделать без какого-либо закона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

Экс-секретарь СНБО рассказал, что ранее был настроен реформировать СБУ - и был готов даже идти на и.о. главы в случае, если парламент откажется голосовать за назначение.

"Игорь Валерьевич упал бы на рельсы только бы не дать этому случиться. Сейчас ожидается принятие закона о СБУ. Так вот если глава СБУ захочет реально его реформировать, при поддержке президента ему закон не нужен. Многое можно урегулировать указами – структура, численность. Я обсуждал это с президентом. ... А все остальное я бы обеспечил. Что же сейчас происходит? Сейчас они это пытаются реализовать через закон. Ликвидируют подразделение экономики в СБУ, только служба все равно будет ею заниматься, но уже под предлогом борьбы с финансированием терроризма. Плюс отлагательные нормы на два года по сокращениям сотрудников...", - рассказал Данилюк.

Он подчеркнул, что 90% реформы СБУ можно сделать без какого-либо закона.

Интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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