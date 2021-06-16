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Новости Политика Украины
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СБУ (18712) Данилюк Александр (469)

СБУ все равно будет заниматься экономикой, но уже под предлогом борьбы с финансированием терроризма, - Данилюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ все равно будет заниматься экономикой, но уже под предлогом борьбы с финансированием терроризма, - Данилюк

90% реформы СБУ можно сделать без какого-либо закона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

Экс-секретарь СНБО рассказал, что ранее был настроен реформировать СБУ - и был готов даже идти на и.о. главы в случае, если парламент откажется голосовать за назначение.

"Игорь Валерьевич упал бы на рельсы только бы не дать этому случиться. Сейчас ожидается принятие закона о СБУ. Так вот если глава СБУ захочет реально его реформировать, при поддержке президента ему закон не нужен. Многое можно урегулировать указами – структура, численность. Я обсуждал это с президентом. ... А все остальное я бы обеспечил. Что же сейчас происходит? Сейчас они это пытаются реализовать через закон. Ликвидируют подразделение экономики в СБУ, только служба все равно будет ею заниматься, но уже под предлогом борьбы с финансированием терроризма. Плюс отлагательные нормы на два года по сокращениям сотрудников...", - рассказал Данилюк.

Он подчеркнул, что 90% реформы СБУ можно сделать без какого-либо закона.

Интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте: Именно Богдан способствовал построению централизованной модели власти, которая и загнала Зеленского в тупик, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Автор: Богдан Гуньковський
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ну никак не могут от бабла отказаться..
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16.06.2021 09:53 Ответить
Странный ты ,кто же от бабла откажется!! Жить-то хочется. И не просто жить, а красиво жить! А красиво жить, как мы знаем, не запретишь.От и вся хвилосохвия!!
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16.06.2021 11:25 Ответить
СБУ все равно будет заниматься экономикой/ Охрана хозяина-главная задача Баканова. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского / СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский.
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16.06.2021 09:54 Ответить
"Крутое пике" -- когда экономикой занимаются "слуги":
СБУ все одно займатиметься економікою, але вже під приводом боротьби з фінансуванням тероризму, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2499
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16.06.2021 10:04 Ответить
Що буде на виході, "матеріали"?
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16.06.2021 10:05 Ответить
Реформировать прогнившую до основания структуру?! ... Указами?! ...
Очередной популистский словесный понос от Данилюка.
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16.06.2021 10:13 Ответить
Ну ну , просто мечтаю открыть бизнес в Украине , и ждать СБУ , 🤣🤣🤣
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16.06.2021 10:54 Ответить
 
 