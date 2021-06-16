Внеочередное заседание Рады решили завтра не проводить: будет играть сборная Украины по футболу, - нардеп "Голоса" Железняк

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк не слышал о том, чтобы коалиция решила проводить в четверг внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, изначально власть планировала провести внеочередное заседание в четверг во второй половине дня.

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"Произошла неожиданность – внезапно в Офисе Президента или на Грушевского обнаружили факт, что в это время будет играть сборная Украины. … Наверное, наши коллеги поняли, что это плохое время", - подчеркнул Железняк.

Второй причиной он называет не подготовку законопроектов, которые депутаты могли бы рассмотреть на внеочередном заседании.

Говоря о сегодняшнем дня, лидер фракции "Голос" заявил, что "сегодня не будет очень плодотворный день из-за поправочного спама" к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.