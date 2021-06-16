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Внеочередное заседание Рады решили завтра не проводить: будет играть сборная Украины по футболу, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Внеочередное заседание Рады решили завтра не проводить: будет играть сборная Украины по футболу, - нардеп

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк не слышал о том, чтобы коалиция решила проводить в четверг внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, изначально власть планировала провести внеочередное заседание в четверг во второй половине дня.

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"Произошла неожиданность – внезапно в Офисе Президента или на Грушевского обнаружили факт, что в это время будет играть сборная Украины. … Наверное, наши коллеги поняли, что это плохое время", - подчеркнул Железняк.

Второй причиной он называет не подготовку законопроектов, которые депутаты могли бы рассмотреть на внеочередном заседании.

Говоря о сегодняшнем дня, лидер фракции "Голос" заявил, что "сегодня не будет очень плодотворный день из-за поправочного спама" к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
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Топ комментарии
+19
Ну да а потом шашлык, шаурма, айкос видос и управились? Понавыбирали дятлы дятлов.
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16.06.2021 10:05
+13
ой... а можно так и другим на работу не пойти... это будет уважительная причина????
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16.06.2021 10:09
+11
Правильно-футбол важнее.Подумаешь война,оккупация и жопа,в экономике. Позачергове засідання Ради вирішили завтра не проводити: гратиме збірна України з футболу, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9571
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16.06.2021 10:10
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Ну да а потом шашлык, шаурма, айкос видос и управились? Понавыбирали дятлы дятлов.
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16.06.2021 10:05 Ответить
На завершення будуть... сосни корабельні.
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16.06.2021 10:13 Ответить
Вы не принимали участие в выборах?
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16.06.2021 10:20 Ответить
Я принимал, но ВСЕГДА оказывался в меньшинстве, становясь заложником идиотов...
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16.06.2021 10:38 Ответить
"Я принимал" - "Понавыбирали дятлы дятлов."
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16.06.2021 11:59 Ответить
Выдергивать отдельные слова нехорошо - теряется смысл...
Передергивание называется.
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16.06.2021 12:45 Ответить
"Выдергивать отдельные слова нехорошо"

А это по Вашему хорошо:
"Все пид.расы, а я - д'Артаньян"
?
- приоритетная жизненная установка чуть менее чем всего населения этой планеты, девиз небыдла. Кроме того, по мнению всё тех же 95%, единственное рациональное обьяснение всех фэйлов и баттхёртов."
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16.06.2021 18:07 Ответить
Cначала признайте, что передергивать нехорошо.
Ну, и, все ПОЧТИ верно - БОЛЬШИНСТВО - *********, а я - заложник. Достаточно посмотреть на сайте ЦВК статистику со времен кравчука(если, конечно, иметь правильные дефиниции, что хорошо, а что плохо). И это плохо.
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17.06.2021 09:16 Ответить
Дятел,честно выполняет свои обязанности,приносит только пользу(людям и природе),красив и элегантен.
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16.06.2021 11:36 Ответить
Тока не давайте потерпевшему вiслюку смотреть футбол. Сглазит, с**а.
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16.06.2021 10:06 Ответить
Что может быть моносброду (шоб вы помнили - таксистам, уличным фотографам и корабельным соснам) может быть важнее за футбольчик?
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16.06.2021 10:12 Ответить
а они что то решают..?...кнопки давят и доллары в конвертах ежемесячно....Но сам фак , взять и отменить...Мерзота нижеплинтусная Трускавецкая.
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16.06.2021 10:21 Ответить
Вот как бы там ни было, а кнопки надо давить. Без этого законы не принимаются - формальность должна быть соблюдена.
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16.06.2021 10:23 Ответить
Началось все раньше - когда пятницу сделали для себя выходным.
Только очередные выборы раз в год смогут разорвать этот порочный круг безответственности, когда у населения память, как у рыбки гуппи...
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16.06.2021 10:41 Ответить
ой... а можно так и другим на работу не пойти... это будет уважительная причина????
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16.06.2021 10:09 Ответить
Правильно-футбол важнее.Подумаешь война,оккупация и жопа,в экономике. Позачергове засідання Ради вирішили завтра не проводити: гратиме збірна України з футболу, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9571
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16.06.2021 10:10 Ответить
пабядили олигархов, коррупцию в стране, таможню наладили....ну и деревья лярд посадили...Все тупорылым ртом.
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16.06.2021 10:13 Ответить
Для мене цей Железняк став Московняк. Продався і продадає Україну російськомовним малянцям. В 1932-1933 роках також кожен по одній справі зробив щось на користь сраліна і знищили половину народу. Совість і гроші офігархів не українців не муляють пане Московняк???
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16.06.2021 10:13 Ответить
"Караул устал " (с)
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16.06.2021 11:28 Ответить
По мнению депутата парламента, просмотр футбольного матча является поводом не выходить на работу. Гениально.
Нынешний состав ВР точно по псих.лечебницам собирали..
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16.06.2021 10:19 Ответить
просто над ними немає батога.
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16.06.2021 10:40 Ответить
Это то чмо которое проголосовало за козлячий язык , а потом начал дурака включать?
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16.06.2021 10:43 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Гении политтехнологий у Зеленского готовят очередной балаган, чтобы прикрыть сдачу интересов Украины на встреча Байдена-Путина. Ведь демонстративно покажет, что все публичные заявления Зеленского про поддержку США-это обман.

Поэтому, чтобы отвлечь внимание украинцев, готовится внеочередное заседание Рады, где будет обращение к США предоставить нам статус партнера вне НАТО.

Это очередной пшик. Поскольку Байден уже красноречиво показал: единственный партнёр Зеленского - это актёр с «95-го квартала», с которым они играли на пианино...
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16.06.2021 11:00 Ответить
Завтра гниды из Голоса не смогут "ошибочно" проголосовать. День прожит впустую
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16.06.2021 11:42 Ответить
Единогласно решили? Разумков поддержал? Так бы все слуги себя вели...
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16.06.2021 12:39 Ответить
Ну а че, можно и следующий день пропустить если наши не вьіиграют.
А если не вьійдут из группьі, вообще уйти на каникульі до, до конца ноября, а там новьій виток пандемии, карантин и Новьій год
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16.06.2021 13:16 Ответить
человек пишет, что на его родной Черниговщине за тридцать лет исчезло 50 населенных пунктов, вместе с жильцами. Вымерли...
сколько матчей за тридцать лет играла сборная?
не слишком ли большая плата...
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16.06.2021 14:07 Ответить
 
 