Внеочередное заседание Рады решили завтра не проводить: будет играть сборная Украины по футболу, - нардеп "Голоса" Железняк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт
Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк не слышал о том, чтобы коалиция решила проводить в четверг внеочередное заседание Верховной Рады.
Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, изначально власть планировала провести внеочередное заседание в четверг во второй половине дня.
"Произошла неожиданность – внезапно в Офисе Президента или на Грушевского обнаружили факт, что в это время будет играть сборная Украины. … Наверное, наши коллеги поняли, что это плохое время", - подчеркнул Железняк.
Второй причиной он называет не подготовку законопроектов, которые депутаты могли бы рассмотреть на внеочередном заседании.
Говоря о сегодняшнем дня, лидер фракции "Голос" заявил, что "сегодня не будет очень плодотворный день из-за поправочного спама" к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
Пожалуйста, подождите...
Передергивание называется.
А это по Вашему хорошо:
"Все пид.расы, а я - д'Артаньян"
?
- приоритетная жизненная установка чуть менее чем всего населения этой планеты, девиз небыдла. Кроме того, по мнению всё тех же 95%, единственное рациональное обьяснение всех фэйлов и баттхёртов."
Ну, и, все ПОЧТИ верно - БОЛЬШИНСТВО - *********, а я - заложник. Достаточно посмотреть на сайте ЦВК статистику со времен кравчука(если, конечно, иметь правильные дефиниции, что хорошо, а что плохо). И это плохо.
Только очередные выборы раз в год смогут разорвать этот порочный круг безответственности, когда у населения память, как у рыбки гуппи...
Нынешний состав ВР точно по псих.лечебницам собирали..
1 ч ·
Гении политтехнологий у Зеленского готовят очередной балаган, чтобы прикрыть сдачу интересов Украины на встреча Байдена-Путина. Ведь демонстративно покажет, что все публичные заявления Зеленского про поддержку США-это обман.
Поэтому, чтобы отвлечь внимание украинцев, готовится внеочередное заседание Рады, где будет обращение к США предоставить нам статус партнера вне НАТО.
Это очередной пшик. Поскольку Байден уже красноречиво показал: единственный партнёр Зеленского - это актёр с «95-го квартала», с которым они играли на пианино...
А если не вьійдут из группьі, вообще уйти на каникульі до, до конца ноября, а там новьій виток пандемии, карантин и Новьій год
сколько матчей за тридцать лет играла сборная?
не слишком ли большая плата...