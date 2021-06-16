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Новости Политика Украины
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СНБО (4374) Данилюк Александр (469)

Понимание роли СНБО упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов, - Данилюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Понимание роли СНБО упростилось до

После перехода на парламентско-президентскую форму правления СНБО потерял свое место в логике управления государством.

Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"В Штатах, например, хоть это и президентская республика, через СНБО проводятся все основные стратегические решения. Это часть системы, которая позволяет вопросы национальной безопасности качественно отрабатывать, чтобы вся осуществляемая политика соответствовала требованиям национальной безопасности. В Израиле, парламентской республике, СНБО - это часть Офиса премьер-министра, глава СНБО работает в кабинете рядом с премьерским", - объяснил Данилюк.

По его словам, в Украине министры не воспринимали СНБО как орган, который реально обеспечивает национальную безопасность.

"Почему? Это фактически инструмент продавливания позиции Президента, потому что решения СНБО обязательны к исполнению для всех органов власти, включая Кабмин. А на самом деле решения СНБО реализовывались в среднем на 35%. Не более. Будучи уже секретарем СНБО, я пытался реформировать эту структуру и сделать его неотъемлемой частью принятия стратегических решений в стране. Работающим не только в интересах президента, а всех ключевых государственных органов", - добавил экс-секретарь СНБО.

Данилюк отметил, что президенту тогда это показалось слишком сложно.

"А с недавнего времени понимание роли СНБО еще более упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов", - подытожил он.

Интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком читайте здесь.

Также читайте: СБУ все равно будет заниматься экономикой, но уже под предлогом борьбы с финансированием терроризма, - Данилюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Чого це лише сталінські трійки?))) РНБО веде просвітницьку роботу, розповідаючи українцям про масштаби корупції на Заході...)))
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16.06.2021 10:40
+2
До сталинских троек эти комики не дотягивают,на выходе все равно пшик получается. Розуміння ролі РНБО спростилося до "сталінських трійок", які штампують рішення, замінюючи роботу інших органів, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7288
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16.06.2021 10:28
+1
"А с недавнего времени понимание роли СНБО еще более упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов", - подытожил он. Источник: https://censor.net/ru/n3271720 /// Якщо СНБО приймає рішення, замінюючи роботу інших органів, то навіщо ті органи існують? Тільки для того, щоб "плодитись" та зарплату отримувати?
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16.06.2021 10:34
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- Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом.
Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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16.06.2021 10:56 Ответить
До сталинских троек эти комики не дотягивают,на выходе все равно пшик получается. Розуміння ролі РНБО спростилося до "сталінських трійок", які штампують рішення, замінюючи роботу інших органів, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7288
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16.06.2021 10:28 Ответить
Понимание роли СНБО Данилюком / Данилюк трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей, эмигрировавший в США. Виндман сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и отказался : **…сь вы с путинцами сами, без трубы.
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16.06.2021 10:30 Ответить
"А с недавнего времени понимание роли СНБО еще более упростилось до "сталинских троек", которые штампуют решения, заменяя работу других органов", - подытожил он. Источник: https://censor.net/ru/n3271720 /// Якщо СНБО приймає рішення, замінюючи роботу інших органів, то навіщо ті органи існують? Тільки для того, щоб "плодитись" та зарплату отримувати?
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16.06.2021 10:34 Ответить
Чого це лише сталінські трійки?))) РНБО веде просвітницьку роботу, розповідаючи українцям про масштаби корупції на Заході...)))
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16.06.2021 10:40 Ответить
А шо бацька каже?
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16.06.2021 12:25 Ответить
батька лякає білорасєян Україною, мовляв, якщо будете дивитися на Захід будете бідними і нещасними як українці))) це його фірмова промова))) доречи переважна більшість білорасєян вірить у казки калхозенфюрера...
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16.06.2021 12:50 Ответить
В СССР тоже многому верили, и чем всё кончилось?
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16.06.2021 13:57 Ответить
Порівняння білорасєї з срср трохи не вдале, білорасєя літера на мапі світу а срср була країною...
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16.06.2021 17:13 Ответить
обличитель!
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16.06.2021 10:59 Ответить
***
некоторые зубами роют себе могилу..
а некоторые языком без костей ...
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16.06.2021 11:06 Ответить
А Данилюк - це авторитетна думка? Чи людина? Хто він зараз?
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16.06.2021 11:15 Ответить
он сейчас костлявая рука смерти демократии в Украине!
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16.06.2021 11:23 Ответить
 
 