Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков
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В Кремле обратили внимание на впервые прозвучавшее из уст президента США Джо Байдена заявление о возможности вступления Украины в НАТО и не сомневаются, что в случае необходимости президент РФ Владимир Путин на саммите в Женеве четко изложит подход Москвы к этому вопросу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент, ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".
Песков выразил уверенность, что "при необходимости президент четко обозначит нашу позицию".
"Путин всегда четок в изложении "красных линий" для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня", - добавил он.
14 июня Байден, отвечая на вопрос журналиста о возможности присоединения Украины к НАТО, заявил, что Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определённым критериям, в том числе - искоренит коррупцию.
"Это будет зависеть от того, соответствуют ли они критериям. Им все еще нужно избавиться от коррупции, а также выполнить остальные критерии, чтобы они попали в план действий", - сказал Байден.
Президент США добавил, что решения, по вопросу о присоединении Украины к НАТО будет зависеть не только от США. "Это зависит от всего альянса и от того, как они проголосуют", - отметил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Брюсселе Североатлантический альянс подтвердил, что его двери открыты для Украины и Грузии.
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він просто буде їх трошки відсувати
И по поводу "рОзвала" - ну объясните, чего вам от Украины надо? Зачем? Ну забыли бы про нее - пусть рОзваливается. Она уже ведь "замерзла", "сдохла с голода", "перебила снегирей", "распяла мальчиков в трусиках". Или два последних - их защита для вас святое?
Николай Травкин
Срезал.....
Конечно, дело вкуса и на каждого не угодишь. Но мне понравилось.
Хорошее интервью американской телекомпании NBC получилось. Владимиру Владимировичу палец в рот не клади. Он этого «шелкопёра» своим остороумием в момент на место ставил. На любой каверзный вопрос отвечал с юморком, с поговорочками…
Я бы, правда, ещё матерка добавил.....
семечек в ладошку и бычёк за ухо.....
Ілля́ Юхи́мович Рє́пін (стар. Рѣпинъ [8], Ріпин[9]; 24 липня (5 серпня) 1844, слобода Осинівка біля Чугуєва, Харківська губернія, Російська імперія - 29 вересня 1930, Куоккала[ru], Терійокі, Фінляндія) - український художник-живописець родом зі Слобожанщини. Син солдата, в юності працював іконописцем (с)
Істино правильний вихід для України зробити так щоб Росія пожалкувала що Україна не вступила в НАТО-Відмовитись від по за ядерного статусу, створити 3 в світі ядерний потенціал і 5 в світі армію. Закрити кордони 3 Росією у всіх сферах. Внести в конституцію що Росія була, є і буде єдиним постіним ворогом України. За отримання іношого громадянства крім Українського автоматично лишати громадянства України.