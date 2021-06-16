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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит

В Кремле обратили внимание на впервые прозвучавшее из уст президента США Джо Байдена заявление о возможности вступления Украины в НАТО и не сомневаются, что в случае необходимости президент РФ Владимир Путин на саммите в Женеве четко изложит подход Москвы к этому вопросу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент, ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".

Песков выразил уверенность, что "при необходимости президент четко обозначит нашу позицию".

"Путин всегда четок в изложении "красных линий" для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня", - добавил он.

14 июня Байден, отвечая на вопрос журналиста о возможности присоединения Украины к НАТО, заявил, что Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определённым критериям, в том числе - искоренит коррупцию.

"Это будет зависеть от того, соответствуют ли они критериям. Им все еще нужно избавиться от коррупции, а также выполнить остальные критерии, чтобы они попали в план действий", - сказал Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Байдена и Путина может длиться около 5 часов без перерыва на обед, - Белый дом

Президент США добавил, что решения, по вопросу о присоединении Украины к НАТО будет зависеть не только от США. "Это зависит от всего альянса и от того, как они проголосуют", - отметил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Брюсселе Североатлантический альянс подтвердил, что его двери открыты для Украины и Грузии.
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Топ комментарии
+35
Россия такая замечательная и мирная страна . с таким дружелюбным населением . что все ее соседи мечтают обезопаситься и вступить в НАТО . разве что за исключением Минского и Ереванского Федерального округа РФ Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков - Цензор.НЕТ 3935
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16.06.2021 10:16
+25
ваша красная линия проходит по хребту уральских гор.
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16.06.2021 10:16
+21
Так это же граница Китая и Украины
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16.06.2021 10:24
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Правила форума Совет форумчан
Байден не буде переходити червоні лінії
він просто буде їх трошки відсувати
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16.06.2021 10:13 Ответить
Мокші даремно сцять. На боротьбу з корупцією в Україні ************ десятки років. А там...
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16.06.2021 10:19 Ответить
А там и Байден не вечный президент США.
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16.06.2021 10:31 Ответить
А ***** вечное?
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16.06.2021 10:55 Ответить
***** не вечное - вечные двойники.
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16.06.2021 13:17 Ответить
Не знаю, но пока да, пока не обьявят что сдох.
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16.06.2021 14:27 Ответить
Коррупция практически непобедима, она есть во всех странах в той или иной мере. Что имел в виду Байден, говоря об Украине? Если я его правильно поняла, то в НАТО нам не бывать никогда.
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16.06.2021 12:13 Ответить
Нам просто треба довести хабарництво до прийнятної західною цивілізацією, межі. Поки що, я і меж не бачу...
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16.06.2021 12:39 Ответить
Байден зробить лінії карлику на лобі.
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16.06.2021 11:49 Ответить
"...Там полный шоколад...": - была нефть за 100 с копейками баксов, а сейчас 74,34$ - какой-то странный у вас шоколад?!
И по поводу "рОзвала" - ну объясните, чего вам от Украины надо? Зачем? Ну забыли бы про нее - пусть рОзваливается. Она уже ведь "замерзла", "сдохла с голода", "перебила снегирей", "распяла мальчиков в трусиках". Или два последних - их защита для вас святое?
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16.06.2021 11:39 Ответить
А с какого перепугу, вы - сидящие за "поребреком", определяете, что надо Украине и чего не надо (это про НАТО). Ты свой выбор сделал в 1991. Рашка свой выбор сделала в 2014 году (вооруженное вторжение в Украину - аннексия Крыма, ввод войск на Донбасс, артиллерийские обстрелы украинской территории). У украинцев право нет? Сердобольный, где ты был и что делал, когда Грозный с землей ровняли? Когда Мариуполь и Краматорск градами обстреливали? Молча коптел над своими 750 серебренниками? ПРМ ты вспомнил? Скажи-ка откуда у "мирных шахтеров и трактористов" современное российское вооружение? Про свои мозги вспомни, советчик. И флаг смени, манкурт. Удачи!
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17.06.2021 12:25 Ответить
ваша красная линия проходит по хребту уральских гор.
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16.06.2021 10:16 Ответить
Так это же граница Китая и Украины
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16.06.2021 10:24 Ответить
Как только мы из бенясуэлы превратимся в Украину, ложить мы будем на пыню и его красные линии!
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16.06.2021 10:16 Ответить
Россия такая замечательная и мирная страна . с таким дружелюбным населением . что все ее соседи мечтают обезопаситься и вступить в НАТО . разве что за исключением Минского и Ереванского Федерального округа РФ Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков - Цензор.НЕТ 3935
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16.06.2021 10:16 Ответить
Другими словами, письков на всю планету заявил, что х-йло ссытся кровью! Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков - Цензор.НЕТ 6404
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16.06.2021 10:17 Ответить
Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков - Цензор.НЕТ 746
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16.06.2021 10:18 Ответить
Я думаю это будет пакт Молотова - Риббентропа 2.0. И уверен эта американская свинина пообещает Пуйлк что при мне Украина и ПДЧ не получит.
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16.06.2021 10:19 Ответить
Все мечты кацапов сбываются наоборот Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков - Цензор.НЕТ 1745
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16.06.2021 10:20 Ответить
Первый пендель кремлевской крысе: самолет пуцыка заставили покружить над Женевой в течении часика,пока не приземлился самолет Байдена .А мечта лучезарного х***ла-Байден ждет его,любимого, в течении 3-х часов в аэропорту Женевы.
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16.06.2021 13:39 Ответить
Влажные мечты мордовских петушков
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16.06.2021 11:04 Ответить
Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4276
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16.06.2021 10:22 Ответить
отрывок из фантастической саги " Ярош и американские дроны " Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1627
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16.06.2021 10:25 Ответить
Шо курила припадошная Алена Ермакова?
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16.06.2021 10:32 Ответить
если долго смотреть российский телек то вставляет круче любой наркоты Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 813
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16.06.2021 10:37 Ответить
Ой перділи дикі гуси 😂🤣 оце плющить!
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16.06.2021 10:58 Ответить
Жалко, что это неправда!
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16.06.2021 13:47 Ответить
точно шо обутьій! Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 34
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16.06.2021 10:32 Ответить
Був би моз Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7911 ок , то був би тепловий удар, а так усе гаразд.
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16.06.2021 10:39 Ответить
А не усрется ли *****?
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16.06.2021 10:20 Ответить
Может. На этот случай он в памперсе.
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16.06.2021 10:25 Ответить
А памперсы обосратые тоже в россию на обратном пути заберет из-за страха европейских лабораторных исследований.?
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16.06.2021 10:52 Ответить
Конечно!
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16.06.2021 19:53 Ответить
Письков посмотри вниз . там у тебя на животе красную линию резинка от трусов надавила Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1395
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16.06.2021 10:21 Ответить
Красная линия вдоль росийско-украинской граници
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16.06.2021 10:22 Ответить
Кацапы так и не поняли, что Украина - это не их свинячье дело.
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16.06.2021 10:27 Ответить
Так они же цапы(Козе́л свійський), а не свиньи.
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16.06.2021 13:51 Ответить
Дайте мені його хоч за горло подержать!
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16.06.2021 10:30 Ответить
"Красные линии" козлорогими выродками-давным давно пройдены,аннексия части территорий своих соседей не состоящих в НАТО,разве это не переход "красных линий"? Украина прекрасно жила бы себе и без НАТО,будь она расположена где-то в районе Альпийских гор,как Швейцария например,но после всего того,что натворила эта сдыхающая и разлагающаяся "недоимперия"-только НАТО и ничего иного,пример стран Балтии об этом отчётливо говорит.
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16.06.2021 10:31 Ответить
офф топ
Николай Травкин
Срезал.....

Конечно, дело вкуса и на каждого не угодишь. Но мне понравилось.
Хорошее интервью американской телекомпании NBC получилось. Владимиру Владимировичу палец в рот не клади. Он этого «шелкопёра» своим остороумием в момент на место ставил. На любой каверзный вопрос отвечал с юморком, с поговорочками…
Я бы, правда, ещё матерка добавил.....

семечек в ладошку и бычёк за ухо.....
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16.06.2021 10:31 Ответить
а хто буде ту лінію тримати? ********* розвалиться і всі їх "вимоги" підуть коту під хвіст!
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16.06.2021 10:31 Ответить
Червоні лінії мають буди лише для України...?)))
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16.06.2021 10:34 Ответить
червона лінія в голові кремля . називається вава ( Вова ) на всю голову ! це патологія, але український Вова Бубочка, це патологія 73 % теж , тому весь світ має нас на увазі, шо буде далі ? Петро прийди !!! )))
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16.06.2021 10:34 Ответить
ответ для елены ермаковой -- ответ на все твои вопросы находится в самой сильной мацковцкой психиатрической клинике, той, где есть вход и нет выхода.
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16.06.2021 10:36 Ответить
Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4098 Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9526
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16.06.2021 10:37 Ответить
Дулю с картины Репина (русский живописец), постить можно до усеру. Вопрос, Байден не послал ли ПТХ Зелю, и не ПОПРОСИЛ ли о встрече с ПТН, на пять часов?
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16.06.2021 11:18 Ответить
А це ти пацак спитай у свого *****,хто кого просив про зустріч.
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16.06.2021 11:36 Ответить
Якраз😁 Рєпін має українське походження, тому його дуля присвячується саме тим кому і належить😉.
Ілля́ Юхи́мович Рє́пін (стар. Рѣпинъ [8], Ріпин[9]; 24 липня (5 серпня) 1844, слобода Осинівка біля Чугуєва, Харківська губернія, Російська імперія - 29 вересня 1930, Куоккала[ru], Терійокі, Фінляндія) - український художник-живописець родом зі Слобожанщини. Син солдата, в юності працював іконописцем (с)
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16.06.2021 12:17 Ответить
Байден президент -а вы банда!!!
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16.06.2021 10:39 Ответить
Не пойму я кремлёвскую крысу - перед всеми она щёки надувает - с понтом, мировой лидер.... А кабздыра толстожопого бздит, дань ему платит, чтобы тот мокшанам бошки не отрезал....Не пойму...
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16.06.2021 11:05 Ответить
А можно ему вместо линии точку на лбу сделать? Такую маленькую аккуратную дырочку, из которой будет капать ... ну понятно что.
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16.06.2021 11:26 Ответить
А какое отношение имеет вступление НЕЗАВИСИМОГО государства Украина в НАТО, к гипотетическим красным линиям гипотетической московии?
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16.06.2021 11:36 Ответить
А то Тупин нападэ, ну да, нейтральным государством без армии мы уже были, куда дальше )))
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16.06.2021 11:40 Ответить
и главное...писькова ж никто не тянет за...изык...чтоб что-то там красными линиями огораживать....какое твое псячье дело о договоренностях суверенного государств и НАТО... даже если это географически несчастное (из-за соседства с рахой) государство что-то там себе решило на своей территории - подглядай тихонько в щелку и не воняй...
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16.06.2021 11:43 Ответить
Салупу тебе на воротник!
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16.06.2021 11:48 Ответить
А не пошел бы он нахер со своими красными линиями.
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16.06.2021 11:48 Ответить
Негайний вступ України в ПДПЧ і в НАТО! Звичайно ж не кацапурам,і їх главарю фашисту )(уйлу або його холуям продажним яничарам Іудам капітулянтам з 5 кремлівської колони в Україні. Не їм вирішувати в які військові та політичні блоки приєднуватися і де і з ким бути суверенній Україні. Так ось в НАТО за всіма опитуваннями прагнуть 50% опитаних українців , і безпеку України в складі дружнього нам НАТО буде вирішувати тільки народ України. А ситуація с тимчасово окупованими проклятими загарбниками суверенної української території Криму і Донбасу вона просто не дає нам інших варіантів захисту територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Це і означає що питання захисту святого нашої вільної української Батьківщини від зазіхань на її суверенітет від озвірілих кривавих кремлівських орд маніяка фашиста )(уйла, можливе тільки з негайним вступом України в братній альянс НАТО і ЄС.-
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16.06.2021 11:59 Ответить
Основная преступная групировка террористов ограничена стенами кремля, это кучка законченных негодяпв (до 1% населения), остальная биомасса ничего не решает, серийный убийца и вор международного масштаба создал и возглавил эту банду, теперь шантажирует весь цивилизованный, демократический мир, который трусливо опустил голову и ждет, когда его спасет Байден.
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16.06.2021 12:02 Ответить
Письків, разом з пуйлом підуть накуй шеренгою і вимахуватимуть своїми "червоними стрічечками". Це - як зі здоровилом домовлятися про дівчину, яку ці двоє трахатимуть, а здоровило постоїть неподалік і не втручатиметься. догілляки!
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16.06.2021 12:34 Ответить
Письків, разом з пуйлом підуть накуй шеренгою і вимахуватимуть своїми "червоними стрічечками". Це - як зі здоровилом домовлятися про дівчину, яку ці двоє трахатимуть, а здоровило постоїть неподалік і не втручатиметься. догілляки!
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16.06.2021 12:34 Ответить
Істинно правільні рішення і поступки давно відомі ..все залежить від того як людина відноситья до істини і правильності. Тому, знаючи кільсть слабкостей які люди мають і використовують як виправдання для своїх неправильних або слабохарактерних поступків, ми кажемо "Поживемо - побачимо"
Істино правильний вихід для України зробити так щоб Росія пожалкувала що Україна не вступила в НАТО-Відмовитись від по за ядерного статусу, створити 3 в світі ядерний потенціал і 5 в світі армію. Закрити кордони 3 Росією у всіх сферах. Внести в конституцію що Росія була, є і буде єдиним постіним ворогом України. За отримання іношого громадянства крім Українського автоматично лишати громадянства України.
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16.06.2021 12:48 Ответить
кацапня - засуньте свою красную линию себе в сраку....
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16.06.2021 13:23 Ответить
свою позицию, по этому вопросу, (как и по всем другим) ху...ло может затосовать себе прямо в свое дупло
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16.06.2021 13:31 Ответить
Та мать его так на очередной перл кацапского маразма... Вы посмотрите на туалетного йоршика... Сдавать стал не по дням, а по часам.
Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7492 Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4993
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16.06.2021 15:06 Ответить
 
 