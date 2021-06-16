Банковая попытается "снести" главу НАПК Новикова из-за предписания о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров будет обжаловать предписание НАПК о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза" в Окружном административном суде Киева.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"В 11 тыс .долл. обошелся мне председатель НАПК Александр Новиков. История такая. Из ваших щедрых пожертвований на восстановление дома я должен оплатить налогами 11 тыс. долл (НДФЛ и военный сбор). Власть не защитила мою семью и дважды защитила нападающих. И за это я плачу дважды: налогами до поджога и налогами с пожертвований после поджога. Но сейчас о другом. Вчера ВРУ проголосовала налоговую амнистию, которая могла бы уменьшить мой платеж с $11 К до $1,5 K. Могла бы, но не уменьшит, меня с амнистии исключили из-за членства в комиссии, которая выбрала действующего председателя НАПК", - говорится в сообщении.
По словам Шабунина, из-за предписания о незаконности назначения главы "Нафтогаза", Банковая попытается Новикова "снести" с должности ближе к осени.
"Независимых людей в ОП, похоже, не терпят принципиально. Что дальше с предписанием и Витренко? Из-за этого предписания Наблюдательный совет "Нафтогаза" должен отстранить Витренко от должности. Такое право он имеет и по закону, и согласно уставу НАК. Как по мне, в случае очевидного, зафиксированного нарушения, такое право Наблюдательного становится его обязанностью. И очень милым является желание КМУ (который Витренко назначил) обжаловать предписание НАПК в суде. Делать это они будут через ... ОАСК", - объяснил глава ЦПК.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
Пожалуйста, подождите...
Нельзя просто сказать, что Ермак и ЗЕ нарушили закон и захватили Нафтогаз.
Між інтересами України та бені з фуйлом, пліснява влада вазеленського вибрала антиукраїнську сторону олігарха та загарбника.
"Почему ми не в НАТО?" "МВФ, дайте денег"
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 0
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396 подзравляю, зефилы, вы это заслужили
@tZEinform
· 15 июн.
Риторический вопрос. Будет ли министерство юстиции принимать меры в отношении партии "Слуга народа", которая нагло отказывается декларировать источники финансирования опроса общественного мнения проведенный еще в 2020 году ? Варианты ДА НЕТ ТЮРЬМЫ РАСХОДЯТСЯ КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ .
·1 ч
Мы задали вопрос и не надеялись на ответ
Но ответ грохнул Комитет по правовым вопросам ВР "слуги" Костина выносит на рассмотрение ВР вопрос о лишении права НАПК проверять партийные финансы. В добрый путь, господа. Прощай безвиз ...
28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза". Новиков - молчит
май - Новиков молчит
10 июня Новиков съездил в США и ... ПРОЗРЕЛ! В США наверное зрение подлечил и сразу увидел нарушение закона.