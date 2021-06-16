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Новости Политика Украины
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Киев (24542) Кривой Рог (1144) Львов (4434) Минобороны (8273) отель (118) приватизация (1036) Тимошенко_Кирилл (417) Офис Президента (1693)

Минобороны передаст на приватизацию гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге: они неприбыльные, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны передаст на приватизацию гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге: они неприбыльные, - замглавы ОП Тимошенко

Министерство обороны Украины передаст из своего портфеля активов три гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге Фонду государственного имущества (ФГИ) для дальнейшей приватизации, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что речь о гостиницах "Власта" во Львове, "Козацкий" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Благодарим министра обороны, письма уже направлены в Фонд, и надеюсь, что в ближайшее время эти объекты уйдут на приватизацию", – рассказал Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве в среду.

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По его словам, указанные гостиницы являются неприбыльными.
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Топ комментарии
+5
тимошенко почку свою продай, гнида не прибыльная, НПЗ не прибыльные газодобыча не прибыльная спирт заводы не прибыльные, твари когда вас на столбах вешать будут, с шапито 95 тоже прибыли ноль, одни убытки.
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16.06.2021 12:10
+4
капец... бойцам жить негде... а они на приватизацию.... Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1121
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16.06.2021 12:11
+3
Особливо у Львові неприбутковий готельний комплекс з власним громадним бенкетним залом і парковкой(((
Наступні дії на поверхні...
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16.06.2021 12:02
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Вау! Таке враження що Анатолій Гриценко знов біля корита!
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16.06.2021 11:58 Ответить
- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?(с)
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16.06.2021 12:11 Ответить
а нельзя ли с киевской гостиницы задела ведомственное жилье для неместных депутатов... чтобы не оплачивать им многотысячные аренды квартир...
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16.06.2021 11:59 Ответить
Особливо у Львові неприбутковий готельний комплекс з власним громадним бенкетним залом і парковкой(((
Наступні дії на поверхні...
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16.06.2021 12:02 Ответить
Всьо на продаж.
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16.06.2021 12:05 Ответить
тимошенко почку свою продай, гнида не прибыльная, НПЗ не прибыльные газодобыча не прибыльная спирт заводы не прибыльные, твари когда вас на столбах вешать будут, с шапито 95 тоже прибыли ноль, одни убытки.
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16.06.2021 12:10 Ответить
а шо тут не ясно, по бамагам они гос, а по панятиям гос чинуш(мелких, местечковых кэрманычей) оно их и работает на их частный карман
приватизация прибылей и национализация убытков

100500 раз писано переписано
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16.06.2021 12:19 Ответить
Шахрайство яке ! Збанкрутити готель у Києві , Львові і "в нагрузку " Кривий Ріг.
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16.06.2021 12:10 Ответить
капец... бойцам жить негде... а они на приватизацию.... Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1121
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16.06.2021 12:11 Ответить
Неприбыльная гостиница в Киеве? Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5917
Может найти, куда утекает эта прибыль?
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16.06.2021 12:17 Ответить
То есть вариант перестроить под жилье для военнослужащих и тем самым хоть чуть разгрести очереди в гарнизонах даже не рассматривается??????
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16.06.2021 12:17 Ответить
Дорогой, жилье в Киеве теперь бесплатно раздают не тем кто на фронте, а тем кто в офисе президента контакты имеет. Это нужно было понимать два года назад а не сейчас.
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16.06.2021 12:26 Ответить
Я это знал ещё весной 19-го, но народ полагал иначе. ЗЫ: Вопрос был риторический, если что
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16.06.2021 12:57 Ответить
обрiзаним Швидко потрiбно продати Неньку.
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16.06.2021 12:19 Ответить
___"Родился 20 апреля 1989 года в Днепропетровске ."
опыт работы?ясень пень.одни продажи !
Лохторат у нас добрый,сглатывает на раз.... Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9035 Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4514
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16.06.2021 12:27 Ответить
Розраховують на організацію на їхній базі якоїсь харитативнрї діяльності? Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7477
Ну, бо хто ж вкладатиме свої приватні кошти у неприбуткове підприємництво...
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16.06.2021 12:35 Ответить
не прибыльные гостинници в таких городах, звучит абсурдно. скорее ОП забирает их чтоб прихватизировать. по дешовке
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16.06.2021 12:48 Ответить
Для кого "не прибыльные"? Директора гостиниц не жалуются. Может просто Минобороны поменять и все станет прибыльным?
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16.06.2021 13:14 Ответить
я правильно понял - уже все военнослужащие Украины обеспечены жильем?
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16.06.2021 13:33 Ответить
как так?
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16.06.2021 13:49 Ответить
Самые стабильно-прибыльные обьекты в мире-это гостиницы.Тем более в Украине, а не в Южной Америке или в Африке.Смотрите как Мишустян(по матери) сразу переподчинил все гостиницы России себе (из минэконом.напрямую Кабмину),посадив пред-но на пост.д.Ростуризма Зарину Догузян.А сдесь говорят нер-ые???????
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16.06.2021 14:31 Ответить
КЕВ Зах.ОК та КЕУ МОУ на мило! У повному складі.
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16.06.2021 17:55 Ответить
Кто передаст?
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08.10.2021 14:14 Ответить
 
 