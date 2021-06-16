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Минобороны передаст на приватизацию гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге: они неприбыльные, - замглавы ОП Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство обороны Украины передаст из своего портфеля активов три гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге Фонду государственного имущества (ФГИ) для дальнейшей приватизации, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Он сообщил, что речь о гостиницах "Власта" во Львове, "Козацкий" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Благодарим министра обороны, письма уже направлены в Фонд, и надеюсь, что в ближайшее время эти объекты уйдут на приватизацию", – рассказал Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве в среду.
По его словам, указанные гостиницы являются неприбыльными.
Топ комментарии
+5 Bigukrman я
показать весь комментарий16.06.2021 12:10
+4 Nikos KGB
показать весь комментарий16.06.2021 12:11
+3 Olexa Pluzh
показать весь комментарий16.06.2021 12:02
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Наступні дії на поверхні...
приватизация прибылей и национализация убытков
100500 раз писано переписано
Может найти, куда утекает эта прибыль?
опыт работы?ясень пень.одни продажи !
Лохторат у нас добрый,сглатывает на раз....
Ну, бо хто ж вкладатиме свої приватні кошти у неприбуткове підприємництво...