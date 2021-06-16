Мамедов о переговорах по крушению самолета МАУ: Подход Ирана возмущает. Они умышленно избегают ответов, прячась за техническим отчетом

Заместитель генерального прокурора Украины и руководитель уголовного расследования "иранского дела" Гюндуз Мамедов не удовлетворен результатом состоявшихся в начале июня переговоров с иранской делегацией относительно сбитого украинского самолета, поскольку подход Тегерана к переговорам был не только неудовлетворительным, но и возмутительным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мамедов сообщил в интервью Радио Свобода.

"Если коротко, то по уголовному блоку расследования ничего нового мы не услышали. Ни один из вопросов окончательно не закрыли. Нам официально сообщили информацию, которую еще несколько месяцев назад мы слышали из новостей, а именно, что в их деле 10 обвиняемых лиц, и вроде 6 из них находятся под стражей. Однако никаких документов в подтверждение этого факта нам не передано.

Во время переговоров иранская сторона старалась не выходить за пределы содержания технического отчета, но техническое расследование никоим образом не направлено на установление вины конкретных лиц, действия которых привели к трагедии. А именно эти вопросы являются целью и задачей уголовного расследования и, по-моему, иранская сторона умышленно избегает ответов на ключевые вопросы уголовного процесса, прячась за техническим отчетом.

Конечно, такое положение сотрудничества нас не то, что не удовлетворяет, но и возмущает", - сказал он.

Также Мамедов сообщил, что иранская сторона так и не озвучили имена и должности подозреваемых (обвиняемых) в крушении самолета МАУ: "Иранская сторона отметила невозможность объявления персональных данных этих лиц до вынесения приговора суда. Чувствительным для них является и вопрос, что обвиняемые - военнослужащие, а потому разглашение данных о них запрещено на национальном уровне".

"Иранская сторона говорит, что передала дело в суд. И председатель их делегации господин Мохсен Бахарванд предложил украинским прокурорам ознакомиться с материалами этого дела в рамках национального законодательства. Кроме того, по каждому из 10 обвиняемых в Иране лиц пообещали предоставить квалификацию преступления. И под эти данные еще выдержки из законодательства о мере ответственности. Надеемся на реалистичность предложений. Мы уже подготовили соответствующее письмо в Иран и хочу еще раз заверить иранскую сторону в соблюдении с нашей стороны условий конфиденциальности и готовности к сотрудничеству", - добавил замгенпрокурора.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".