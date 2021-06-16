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Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивный кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивный кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал открытие доступа граждан для отдыха на объектах государственной собственности, среди них спортивный объект на ВДНХ, территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий.

"Один из объектов на ВДНХ, который мы закончим уже в этом году – это огромный и уникальный, в целом, для Европы спортивный кластер. Он строится в рамках программы президента "Большая стройка". В этом кластере будет urban-парк, даже есть в планах отдаленной перспективы и бассейн, зоны для прогулок, для пробежек. И главное – все это будет готово до 24 августа, ко Дню Независимости Украины", - заявил Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в настоящее время на объекте идут подготовительные работы.

"Со дня на день начнется строительство этого спортивного кластера", - сказал он.

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"Мы это делаем потому, что надеемся, что этот объект никогда не пойдет на приватизацию, но мы должны его развивать для максимально открытого доступа туда граждан и, во-вторых, чтобы государство зарабатывало с этого средства в бюджет", - добавил Тимошенко.

Кроме того, по словам Тимошенко, уже фактически открыт доступ граждан к полуострову Бирючий, где фактически находится летняя резиденция президента.

"Теперь это большой эко-парк на берегу моря", - сказал он.

На полуострове, как уточнил Тимошенко, начинается обновление инфраструктуры, строятся летние домики, бассейный комплекс, туристические маршруты.

В Залесье, которое находится на балансе Управления делами президента, также уже открыто для граждан.

"Вы покупаете билет и приезжаете", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

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Он отметил, что в настоящее время идет процесс трансформации территории Залесья в национальный природный парк, создаются кластеры с зонами, где можно будет построить отели, разрабатывается проектная документация.

Тимошенко добавил, что в планах также открыть территорию Конча-Заспы.

"По поручению президента сейчас идет аудит договоров тех, кто в настоящее время проживает в Конча-Заспе. Я думаю, что ни для кого не секрет, каким будет результат и что через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть. Мы откроем территорию Конча-Заспы для людей", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+5
"Конча-Заспу откроют для отдыха граждан" - а список этих граждан глянуть можно ? Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивных кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1915
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16.06.2021 12:11
+4
Зеленский возжелал поставить в парках столбики с QR-кодом. И каждый украинец подойдя к такому столбику и наведя свой смартфон на QR-код увидит на экране, как украинские звезды шоу-биза выполняют спортивные упражнения. Например, Потап приседает, Тина Кароль делает выпады, а Винник качает пресс. И тогда можно будет повторять движения за любимой звездой. Так вот этим проектом Зеленский лично занимается. Проводит совещания, раздаёт поручения, погружается во все вопросы. В общем, это ему реально интересно. Ни одно другое дело его так не захватывало. И это невероятно смешно.
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16.06.2021 12:17
+4
Ну з Лувром не склалось. Зате які гарні джунглі вийшли!Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивный кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9061
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16.06.2021 12:19
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"Конча-Заспу откроют для отдыха граждан" - а список этих граждан глянуть можно ? Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивных кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1915
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16.06.2021 12:11 Ответить
а че это Ермак и Зеля не по форме одежды ? де борода и пейсы ? Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивный кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 76
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16.06.2021 12:18 Ответить
А до этого на Конча-Заспе все прям так трудились, не покладая рук...
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16.06.2021 12:38 Ответить
рабочий пригород . район трущоб До Дня Незалежності на ВДНГ побудують спортивних кластер: Конча-Заспу, Залісся та півострів Бірючий відкриють для відпочинку громадян, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6162
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16.06.2021 12:42 Ответить
То принципиально объезжай новые дороги просёлками )))
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16.06.2021 12:26 Ответить
купи собі нові мізки, старі зеплеснявою поросли...
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16.06.2021 12:32 Ответить
Мы уже в ОП ходили как в музей Лувр который ты обещал сделать.. И это с той-же серии.. Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивный кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 635
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16.06.2021 12:16 Ответить
Ну з Лувром не склалось. Зате які гарні джунглі вийшли!Ко Дню Независимости на ВДНХ построят спортивный кластер: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий откроют для отдыха граждан, – замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9061
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16.06.2021 12:19 Ответить
Бірючий і раніше був відкритий для відпочиваючих до заповідної зони. Огорожу заповідника теж приберуть?
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16.06.2021 12:16 Ответить
Дитина грається, не заважай.
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16.06.2021 12:21 Ответить
Берега потерял..пусть вклчит видосик де ..а
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16.06.2021 12:45 Ответить
через месяц втихую закроют
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16.06.2021 12:29 Ответить
До Дня Незалежності на ВДНГ побудують спортивних кластер: Конча-Заспу, Залісся та півострів Бірючий відкриють для відпочинку громадян, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2681
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16.06.2021 12:44 Ответить
Ну хорошо ярд саженчев где взять они шо есть ...проше лесики не рубать карпатские да
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16.06.2021 12:48 Ответить
лохи все это снова схавают???
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16.06.2021 13:25 Ответить
какая пидступная зрадуля.
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16.06.2021 16:45 Ответить
 
 