"Если допустить, что "Укроборонпром" получит еще в управление и "Мотор Сич" - пиши компания пропала", - Данилюк
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Если компания "Мотор Сич" перейдет в управление к госконцерну "Укроборонпром", то существует риск того, что компания не будет развиваться.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.
"Показательная история с Мотор Сич. Еще в 2019 году мной был полностью разработан механизм решения проблемы и проведены все необходимые переговоры. Им оставалось только завершить. Когда я был Секретарем СНБО, то унаследовал эту проблему, которая резко обострилась. Это произошло из-за того, что США резко отреагировали на предыдущие договоренности, при которых китайцы получают контроль, выплачивая Украине 100 млн дол. и уступая 25% в компании Укроборонпрому", - рассказал Данилюк.
По его словам, США жестко выступили против из-за боязни утечки технологий в Китай.
"Ситуация сложная: игнорируем США – портим с ними отношения и даем им повод применить к нам санкции, и ограничить помощь, а соглашаемся с США – портим отношения с Китаем - самым большим нашим торговым партнером и лишаем перспектив Мотор Сич, чьи рынки сбыта - РФ и Китай. Ситуацию можно было надолго подвесить - но это убивает Мотор Сич, так как она не может развиваться", - отметил экс-секретарь СНБО.
По словам Данилюка, ранее он придумал решение, которое минимизирует репутационные потери для Китая и обеспечит развитие предприятия.
"С китайцами было сложно, потому что они-то на самом деле взаимодействовали с нашей властью, которая им что-то за кулисами обещала. Их нельзя публично унизить, это геополитика. Второе. Мы должны обязательно получить инвестиции от Соединенных Штатов. Мой подход - принять закон, который устанавливает требования прозрачной собственности для стратегически важных предприятий - раскрытие конечных бенефициаров, запрет владения через оффшорные компании. Мы должны понимать, кто владеет и кто влияет на наши оборонные предприятия - а вдруг конечными бенефициарами являются россияне? Закон дает месяц на приведение структуры собственности в соответствие - те предприятия, которые не соответствуют, подлежат национализации с финансовой компенсацией собственникам. Особенность в том, что закон общий, а не специально под Мотор Сич. И тогда китайцы не скажут тебе, что ты специально по ним принял решение, а суды не будут принимать это во внимание, потому что это общее решение по группе предприятий, не точечное", - объяснил он.
"Если допустить, что "Укроборонпром" получит еще в управление и "Мотор Сич" - пиши компания пропала. Ни инвестиций, ни нормального менеджмента", - добавил экс-секретарь СНБО.
Интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком читайте здесь.
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лучше оставить Мотор-Сич латентному сепару Богуслаеву,
который либо же передаст ее через китайских посредников русне,
либо же разорит ее по заказу того же *****...