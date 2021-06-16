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Мотор_Січ (121) Укроборонпром (1209) Данилюк Александр (469)

"Если допустить, что "Укроборонпром" получит еще в управление и "Мотор Сич" - пиши компания пропала", - Данилюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если компания "Мотор Сич" перейдет в управление к госконцерну "Укроборонпром", то существует риск того, что компания не будет развиваться.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Показательная история с Мотор Сич. Еще в 2019 году мной был полностью разработан механизм решения проблемы и проведены все необходимые переговоры. Им оставалось только завершить. Когда я был Секретарем СНБО, то унаследовал эту проблему, которая резко обострилась. Это произошло из-за того, что США резко отреагировали на предыдущие договоренности, при которых китайцы получают контроль, выплачивая Украине 100 млн дол. и уступая 25% в компании Укроборонпрому", - рассказал Данилюк.

По его словам, США жестко выступили против из-за боязни утечки технологий в Китай.

"Ситуация сложная: игнорируем США – портим с ними отношения и даем им повод применить к нам санкции, и ограничить помощь, а соглашаемся с США – портим отношения с Китаем - самым большим нашим торговым партнером и лишаем перспектив Мотор Сич, чьи рынки сбыта - РФ и Китай. Ситуацию можно было надолго подвесить - но это убивает Мотор Сич, так как она не может развиваться", - отметил экс-секретарь СНБО.

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По словам Данилюка, ранее он придумал решение, которое минимизирует репутационные потери для Китая и обеспечит развитие предприятия.

"С китайцами было сложно, потому что они-то на самом деле взаимодействовали с нашей властью, которая им что-то за кулисами обещала. Их нельзя публично унизить, это геополитика. Второе. Мы должны обязательно получить инвестиции от Соединенных Штатов. Мой подход - принять закон, который устанавливает требования прозрачной собственности для стратегически важных предприятий - раскрытие конечных бенефициаров, запрет владения через оффшорные компании. Мы должны понимать, кто владеет и кто влияет на наши оборонные предприятия - а вдруг конечными бенефициарами являются россияне? Закон дает месяц на приведение структуры собственности в соответствие - те предприятия, которые не соответствуют, подлежат национализации с финансовой компенсацией собственникам. Особенность в том, что закон общий, а не специально под Мотор Сич. И тогда китайцы не скажут тебе, что ты специально по ним принял решение, а суды не будут принимать это во внимание, потому что это общее решение по группе предприятий, не точечное", - объяснил он.

"Если допустить, что "Укроборонпром" получит еще в управление и "Мотор Сич" - пиши компания пропала. Ни инвестиций, ни нормального менеджмента", - добавил экс-секретарь СНБО.

Интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком читайте здесь.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
"Укроборонпром" / Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. И,что характерно, создали незаинтересованно. -Это "Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне,-Шефир". А Коломойский так создал не только не заинтересованно а с отвращением. Коломойский, гражданин Израиля , военного союзника РФ, растолковывал украинцам: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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16.06.2021 12:23
+5
"Если допустить, что "Укроборонпром" получит еще в управление и "Мотор Сич" - пиши компания пропала", - Данилюк - Цензор.НЕТ 990
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16.06.2021 12:13
+2
а чему удивляться !? авиастроение зеленые уже довели до краха !! осталось совсем чуть-чуть.
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16.06.2021 12:13
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а чему удивляться !? авиастроение зеленые уже довели до краха !! осталось совсем чуть-чуть.
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16.06.2021 12:13 Ответить
Да, да, да...
лучше оставить Мотор-Сич латентному сепару Богуслаеву,
который либо же передаст ее через китайских посредников русне,
либо же разорит ее по заказу того же *****...
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16.06.2021 12:14 Ответить
да причем тут это !?.. это вообще другая тема или выходящяя из той что я сказал...
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16.06.2021 12:21 Ответить
"Если допустить, что "Укроборонпром" получит еще в управление и "Мотор Сич" - пиши компания пропала", - Данилюк - Цензор.НЕТ 990
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16.06.2021 12:13 Ответить
Решили разорвать отношения с Китаем. "Если допустить, что "Укроборонпром" получит еще в управление и "Мотор Сич" - пиши компания пропала", - Данилюк - Цензор.НЕТ 7271
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16.06.2021 12:14 Ответить
Китай, ни с кем разрывать отношения не будет - это рынок сбыта как никак. А вот впаять через суды неустойку - это 100% и будет кстати прав!
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16.06.2021 12:26 Ответить
Китай крупнейший торговый партнёр для Украины
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16.06.2021 12:27 Ответить
да почти брат, чо уж...
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16.06.2021 12:32 Ответить
"Укроборонпром" / Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. И,что характерно, создали незаинтересованно. -Это "Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне,-Шефир". А Коломойский так создал не только не заинтересованно а с отвращением. Коломойский, гражданин Израиля , военного союзника РФ, растолковывал украинцам: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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16.06.2021 12:23 Ответить
ПО ЭТОМУ ПРИНЦИПУ НЕОБХОДИМО ЗАНЯТЬСЯ СОСТОЯНИЕМ ОЛИГАРХОВ !!!
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16.06.2021 12:26 Ответить
 
 