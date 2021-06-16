Судьи КС по квоте президента приступят к работе через три месяца: в ближайшие дни будет сформирована комиссия по отбору кандидатов, - "слуга народа" Вениславский

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины Фёдор Вениславский (фракция "Слуга народа") прогнозирует, что судьи Конституционного Суда по квоте главы государства приступят к работе месяца через три.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни или недели будет сформирован персональный состав этой комиссии, (конкурсной комиссии по отбору судей Конституционного Суда по квоте президента. - Ред.) и она приступит к отбору кандидатов. Я думаю, что в ближайшие два- три месяца мы получим новых судей Конституционного Суда", - сказал Вениславский журналистам в среду в Киеве.

По его словам, в настоящее время идут консультации, чтобы конкурсная комиссия, созданная по указу президента, начала работу с участием международных экспертов и партнеров.

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Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого.