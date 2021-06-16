"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда люди не хотят закончить войну, то начинают говорить об "адженде".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Так, президент Украины напомнил слова Путина о том, что президент РФ за встречу с Украиной, но "нужно понимать адженду (повестку дня.- Ред.)".

"Мы ведь с вами понимаем - честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит. Все четко понимают – есть война, она на Донбассе. Все понимают, кто оккупировал Крым, все понимают, кто помогает сепаратистам. Вам любой человек, какая бы у него ни была позиция, среди русских людей скажет: а сколько можно уже воевать? У нас же была (общая. - Ред.) история, у нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, у российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений.

"Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали. А когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить: нужна адженда, "двусторонние отношения". Мы знаем, как мы (украинцы и россияне. – Ред.) раньше ездили друг к другу и как сейчас это не происходит. Мы знаем, какой у нас был товарооборот, а сейчас он в разы уменьшился. Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - заявил Зеленский.

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