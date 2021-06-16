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"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда люди не хотят закончить войну, то начинают говорить об "адженде".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Так, президент Украины напомнил слова Путина о том, что президент РФ за встречу с Украиной, но "нужно понимать адженду (повестку дня.-  Ред.)".

"Мы ведь с вами понимаем - честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит. Все четко понимают – есть война, она на Донбассе. Все понимают, кто оккупировал Крым, все понимают, кто помогает сепаратистам. Вам любой человек, какая бы у него ни была позиция, среди русских людей скажет: а сколько можно уже воевать? У нас же была (общая. - Ред.) история, у нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, у российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений.

"Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали. А когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить: нужна адженда, "двусторонние отношения". Мы знаем, как мы (украинцы и россияне. – Ред.) раньше ездили друг к другу и как сейчас это не происходит. Мы знаем, какой у нас был товарооборот, а сейчас он в разы уменьшился. Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Путин х#йло" и "Крим = Україна": В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
Нанюханий?
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16.06.2021 12:34
+21
Перенюханий. Передоз.
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16.06.2021 12:42
+20
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 5667
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16.06.2021 12:34
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Нанюханий?
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16.06.2021 12:34 Ответить
Перенюханий. Передоз.
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16.06.2021 12:42 Ответить
Не адженджа, а Марджанджа "Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 1020
"Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 5749
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16.06.2021 13:00 Ответить
"Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 2678
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16.06.2021 13:01 Ответить
Лака в отремонтированном офисе надышался, теперь не поймешь от чего его теперь больше штырит. Но пургу позабористей нести начал.
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16.06.2021 12:44 Ответить
і без мендель наш президент не знітився, самотужки жжот і вижигает гострим слівцем пуще прежнего
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16.06.2021 14:22 Ответить
Порохоботы, вы почитайте хотя бы свои соц. опросы,
вам еще вместе с этим "нанюханым"
- коалицию в следующей раде собирать...
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 1235
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16.06.2021 12:44 Ответить
Ще один нанюханий. "Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 7836
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16.06.2021 12:47 Ответить
Hасскажи мне fuhtccbdysq алкаш, а с кем Европейская солидарность собирается делать коалицию в следующей Раде? С кумом Х#йла? Или с подстилкой Х#йла?
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16.06.2021 12:51 Ответить
з вами нє, коаліції не буде. "Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 111
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16.06.2021 12:58 Ответить
Как с кем? С вашим Земаном прокремлевским конечно. Мы себе разберемся.
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16.06.2021 12:59 Ответить
...ага также как разобрались в 1918 году,
***** на таких как ты р и рассчитывает...
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16.06.2021 13:04 Ответить
Не будь такий допитливий. Почекай до наступної ВР, і сам побачиш.
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16.06.2021 13:01 Ответить
Чего там смотреть? действующие лица будут те же...
ну разве что Зеленский отгрызет у Порошенка еще 5%...
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16.06.2021 13:05 Ответить
Ну как всегда в своём репертуаре. Клоун, ну чего хорошего можно от него ожидать?
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16.06.2021 15:25 Ответить
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 5667
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16.06.2021 12:34 Ответить
Образец логики Петиных адептов - притащить на украинский сайт картинку из журнала россеянского имперца "zavtra_den_tv" и получить свои "честно" отработанные лайки. Осталось получить свой гонорар у Пригожина.
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16.06.2021 12:58 Ответить
Але малюнок з сумнівного джерела не відміняє того факту, що в Ливадіі є квартира, що належить дружині Зеленського.
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16.06.2021 14:33 Ответить
А в Липецке есть фабрика Рошен, которая принадлежит лидеру партии ЕС. И что?! Переносить скрин годового отчета фабрики за 2020 год на cайт Цензора?)
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16.06.2021 15:44 Ответить
перенесите. Мне было бы интересно почитать.
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16.06.2021 15:52 Ответить
Но, поскольку ты лживая зебизяна, то слилась в унитаз
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16.06.2021 18:31 Ответить
20 січня 2017 року компанія «Рошен» остаточно зупинила роботу фабрики та оголосила про ліквідацію цього структурного підрозділу.
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17.06.2021 21:32 Ответить
Как интересно. Сразу набежали зелебобии и начали переводить стрелки на Пороху
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16.06.2021 15:53 Ответить
отримуте свій гонорар за рекламу росіянського імперця мовчки.
це нікому не цікаво
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16.06.2021 14:37 Ответить
Вот не надо затевать вот это всё вот это...петрофобия не пройдёт, это мля целая квартира, "недвижимость" для пущей важности, это вам не захудалая фабрика в параше!!!
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16.06.2021 14:50 Ответить
Зебил-триздабол
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16.06.2021 18:33 Ответить
Сударь, вас разве просили представиться ?
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16.06.2021 21:16 Ответить
не то фото...тут они хотя бы в вишиванках...а в росийских косоворотках с этого года надо было фото давать))
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16.06.2021 16:01 Ответить
Уберите єтого дебила
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16.06.2021 12:34 Ответить
Сцикло криворізьке. "Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 8848 Скажи вже вголос з ким війна йде!
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16.06.2021 12:35 Ответить
З аджендою дедиваевали
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16.06.2021 12:38 Ответить
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - та сторона? "Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 57727
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16.06.2021 12:36 Ответить
Опять нанюхался.
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16.06.2021 12:37 Ответить
Не лох так и не разу не назвал кто воюет против Украины на востоке.Просто вымаливает у х-ла встречу .
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16.06.2021 12:37 Ответить
Когда засрашка хочет братских отношений https://youtu.be/9BG1fj5MJo0
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16.06.2021 12:37 Ответить
Опять " деды воевали", Зе ты такой политик и дипломат как любая доярка шеф повар ресторана. Твою же мать сколько ты ещё будешь позорить Украину. Ты высмеял Кличка так он в сравнении великий оратор. ПОЗОРИЩЕ. Господи за что нам это недоразумение в виде Зе.
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16.06.2021 12:38 Ответить
Зеленский сейчас напоминает лукашенко в более ранние времена - тот тоже на двух стульях старался усидеть подлизывая ***** и выстраивал на запад отношения. Сейчас видно что из себя лукашенко представляет.
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16.06.2021 12:41 Ответить
с идиотом никто в мире не хочет встречаться, клоуна, люди не воспринимают как равного, он уже не знает куда заглядывать, в какое место, сколько раз и с какой стороны. Pornhub.ZE
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16.06.2021 12:38 Ответить
Опять " деды воевали", Зе ты такой политик и дипломат как любая доярка шеф повар ресторана. Твою же мать сколько ты ещё будешь позорить Украину. Ты высмеял Кличка так он в сравнении великий оратор. ПОЗОРИЩЕ. Господи за что нам это недоразумение в виде Зе.
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16.06.2021 12:38 Ответить
Так кто убивает,свинья?снова заюлил утырок
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16.06.2021 12:39 Ответить
Зеля як собака. Все розуміє, а сказати не може.
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16.06.2021 12:45 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда люди не хотят закончить войну, то начинают говорить об "адженде"Источник: https://censor.net/ru/n3271757

Так что, Вова, Порошенко все еще упирается и не хочет войну заканчивать?
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16.06.2021 12:40 Ответить
Шо за тарабарщина? Якусь адженду завів собі. А як же Лєнка?
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16.06.2021 12:40 Ответить
може то мендельша під прикриттям?
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16.06.2021 14:05 Ответить
Все набагато простіше - в Україні два останні роки діє режим Х/З:
Х/З що діється;
Х/З хто управляє;
Х/З що можна і що - не можна;
Х/З на підставі яких законів!
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16.06.2021 17:47 Ответить
Шо оно несет?
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16.06.2021 12:41 Ответить
Сцикун вивчило нове слово, і блискавично знову обісрався.
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16.06.2021 12:41 Ответить
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 549
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16.06.2021 12:44 Ответить
Вроде как и все правильно сказал, но если внимательно посмотреть - все вокруг да около: кто-то что-то понимает, что-то происходит, кого-то убивают, чьи-то флаги висят....И пострадали украинцы и расеяне, не катаются они сюда и товарооборот с РФ упал. Ах - ах - ах
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16.06.2021 12:42 Ответить
Сколько ни старался преЗедент сказать модное слово "адженда" - у него каждый раз получалось "анджелка"..... "Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 4307
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16.06.2021 12:42 Ответить
бедосик выучил новое слово?
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16.06.2021 12:44 Ответить
самое херовое, что оно это ляпает в интервью иностранным журналистам.
почитают на западе про упавший товарооборот, дидов воевавших и усталость и скажу "да трахайтесь вы сами тогда. раз у вас аджента"
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16.06.2021 12:46 Ответить
Какая адженда? А если ермак приказал, а, зюзя?
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16.06.2021 12:47 Ответить
шо він куре
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16.06.2021 12:49 Ответить
Соромно за це непорозумі "Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 5414 ння, не хочу називати по посаді.
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16.06.2021 12:53 Ответить
Владимирссаныч, когда вы говорите впечатление такое, что вы бредите...
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16.06.2021 12:54 Ответить
*********** не дают спокойствия "воевавшие диды", товарооборот, желание в гости ездить... что это??? дибилизм или открытая зрада???? скорее адженда перемешанная с преЗЕдентскими соплями?
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16.06.2021 12:55 Ответить
Вот-те нате, оказывается война-то идёт потому, что россияне не хотят её заканчивать.
Неужели до зевовы это наконец дошло?
Он ведь яро утверждал, что война идёт потому, что Порошенко на ней наживается, а не потому, что россияне не хотят её заканчивать.
И ведь были идиоты, причем в большом количестве, которые в это поверили и решили, что поскольку зевова хочет войну закончить, то он это сделает.
Ну и что теперь, кто дураки зевова или его избиратели? Или и он, и они?
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16.06.2021 13:00 Ответить
Яка, пилять, "спільна історія"? Шо воно меле?? Тисячу років жили окремо від москалів, а потім настали 350 років окупації. Воно що, у школі не вчилося? Дебіл.
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16.06.2021 13:02 Ответить
воно народилося в малороському середовищі, навчалося в малороській школі, вчила малороську історію а потім 20 років виховувало малоросів. Все органічно і зрозуміло. І ладно воно перемогло в зросійщеному сході та півдні України, це зрозуміло. Але як за нього голосувала колиска бандерівців?, цього я не розумію.
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16.06.2021 13:19 Ответить
ниче не понял, ВАЗ хочет помириться с куйлом в любом виде потому что дедываевали?
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16.06.2021 13:04 Ответить
"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду і терміни", - сказав Володимир Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3271368

це з його інтерв'ю від 14.06. - два дні тому.

воно чекало на адженду від путіна (при цьому не саме наполягало на формуванні порядку денного, а заздалегідь погоджувалось із тим, що запропонує росія), а тепер каже "яка адженда" - *******, воно реально нічого не пам'ятає?.
про те, що воно заскорузлий совок навіть не слід казати, всі ці "спільна історія" (падло, є історія окупації, а не "спільнаісторія); всі ці "дєдівоевали" - все це є його глибокими переконаннями та шляховказівниками.
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16.06.2021 13:10 Ответить
МИ знаємо хто воює, а ти, падло, знаєш?
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16.06.2021 13:14 Ответить
Рф навязывает список обсуждения (адженда) для "урегулирования" в место того, чтобы просто прекратить убивать. Тупизм соевых зашкаливает.
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16.06.2021 13:17 Ответить
Зепил, ты когда сереишь, портки снимай
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16.06.2021 18:38 Ответить
Вова їхав на фазенду
Слово нове вчив - "адженда"
Конопельки всі полив
Нове слово повторив
А на другому, на слові
Тут халепа вийшла Вові
Щось не вивчить наш гідрант
Нове слово "окупант"
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16.06.2021 13:37 Ответить
Норм слів немає, йду в бан(((
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16.06.2021 13:42 Ответить
прежде чем встречаться, если это не маланские понты, нужно знать, хватит ли у тебя возможностей, сил и ума, чтобы что то выполнить.
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16.06.2021 13:53 Ответить
Какая адженда: зелупа забыл сказать что ********* оккупировала крым и ведет войну с Украиной на Донбассе
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16.06.2021 13:56 Ответить
Ааа...можно поскромнее ...без кремлевских высеров? Все равно кремлевское ГОВНО к интеллектуалам не относится...ПРОВЕРЕНО!!!! Итак:
- Агенда - сборник церковных обрядов у протестантов и лютеран; то​, что у православных разделено на «служебник» и «требник».
- Адженда - місто, штат Канзас
- Agenda - это список вопросов, которые планируются к обсуждению на собрании, совещании
Так понимаем КРЕМЛЕВОЗЕЛЕНОГОВНО решило щегольнуть последним......
Т.е до сих пор не может въехать с списочек вопросняков?????? Тфу, ***...тварь.....
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16.06.2021 14:04 Ответить
Agenda-повестка дня. У нас начальство не то, что украинского не знало. Им и английский было выучить западло. Помню наш начальник выучил слово pollution - загрязнение (моря). И постоянно на всех совещаниях, когда был разлив нефти в море, он использовал слово полюция вместо загрязнение. Даже не знаю сколько времени прошло, прежде чем он узнал, что полюция и загрязнение не одно и то же.
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16.06.2021 18:39 Ответить
Ну от Зьозя сформуй адженжу сам.
Озброй і реформуй армію.
Профінансуй ракетну програму (а не велике крадівництво)
Вдарь по сєпарам.
І побачиш як до тебе прибіжать з ажендою самі.
Це всі, хто хоч якось в темі президенства і чим повинен займатись главковерх, розуміють. А ти зараз ведеш себе як дєвочка якій цуекрку не дають.
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16.06.2021 14:05 Ответить
аджента? то він так ***** обізвав? ай маладєць!
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16.06.2021 14:07 Ответить
Нюхнул и сразу новое слово. Конгениально, сказал бы Бендер.
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16.06.2021 15:15 Ответить
"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму."
Ну так озвучил бы, раз знает. А то потом окажется, что по его мнению на востоке убивают негров из НАТО а в Крыму висят флаги Нарнии.
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16.06.2021 15:55 Ответить
А чьи именно флаги висят в крьіму и кто убивал на востоке, оно так и не сподобилось сказать. Фу, ***.....серло!
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16.06.2021 16:37 Ответить
всё верно сказал.
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16.06.2021 16:42 Ответить
він хоч знає, що таке "адженда"? сумніваюсь... , оскільки вживає як до слова, так і наобум.
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16.06.2021 17:23 Ответить
"Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський - Цензор.НЕТ 1609
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16.06.2021 21:35 Ответить
 
 