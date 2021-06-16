"Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что когда люди не хотят закончить войну, то начинают говорить об "адженде".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.
Так, президент Украины напомнил слова Путина о том, что президент РФ за встречу с Украиной, но "нужно понимать адженду (повестку дня.- Ред.)".
"Мы ведь с вами понимаем - честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит. Все четко понимают – есть война, она на Донбассе. Все понимают, кто оккупировал Крым, все понимают, кто помогает сепаратистам. Вам любой человек, какая бы у него ни была позиция, среди русских людей скажет: а сколько можно уже воевать? У нас же была (общая. - Ред.) история, у нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда", - подчеркнул Зеленский.
По словам главы государства, у российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений.
"Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали. А когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить: нужна адженда, "двусторонние отношения". Мы знаем, как мы (украинцы и россияне. – Ред.) раньше ездили друг к другу и как сейчас это не происходит. Мы знаем, какой у нас был товарооборот, а сейчас он в разы уменьшился. Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
вам еще вместе с этим "нанюханым"
- коалицию в следующей раде собирать...
***** на таких как ты р и рассчитывает...
ну разве что Зеленский отгрызет у Порошенка еще 5%...
https://www.audit-it.ru/buh_otchet/4824006696_ao-lipetskaya-konditerskaya-fabrika-roshen
це нікому не цікаво
Так что, Вова, Порошенко все еще упирается и не хочет войну заканчивать?
Х/З що діється;
Х/З хто управляє;
Х/З що можна і що - не можна;
Х/З на підставі яких законів!
почитают на западе про упавший товарооборот, дидов воевавших и усталость и скажу "да трахайтесь вы сами тогда. раз у вас аджента"
Неужели до зевовы это наконец дошло?
Он ведь яро утверждал, что война идёт потому, что Порошенко на ней наживается, а не потому, что россияне не хотят её заканчивать.
И ведь были идиоты, причем в большом количестве, которые в это поверили и решили, что поскольку зевова хочет войну закончить, то он это сделает.
Ну и что теперь, кто дураки зевова или его избиратели? Или и он, и они?
це з його інтерв'ю від 14.06. - два дні тому.
воно чекало на адженду від путіна (при цьому не саме наполягало на формуванні порядку денного, а заздалегідь погоджувалось із тим, що запропонує росія), а тепер каже "яка адженда" - *******, воно реально нічого не пам'ятає?.
про те, що воно заскорузлий совок навіть не слід казати, всі ці "спільна історія" (падло, є історія окупації, а не "спільнаісторія); всі ці "дєдівоевали" - все це є його глибокими переконаннями та шляховказівниками.
Слово нове вчив - "адженда"
Конопельки всі полив
Нове слово повторив
А на другому, на слові
Тут халепа вийшла Вові
Щось не вивчить наш гідрант
Нове слово "окупант"
- Агенда - сборник церковных обрядов у протестантов и лютеран; то, что у православных разделено на «служебник» и «требник».
- Адженда - місто, штат Канзас
- Agenda - это список вопросов, которые планируются к обсуждению на собрании, совещании
Так понимаем КРЕМЛЕВОЗЕЛЕНОГОВНО решило щегольнуть последним......
Т.е до сих пор не может въехать с списочек вопросняков?????? Тфу, ***...тварь.....
Озброй і реформуй армію.
Профінансуй ракетну програму (а не велике крадівництво)
Вдарь по сєпарам.
І побачиш як до тебе прибіжать з ажендою самі.
Це всі, хто хоч якось в темі президенства і чим повинен займатись главковерх, розуміють. А ти зараз ведеш себе як дєвочка якій цуекрку не дають.
Ну так озвучил бы, раз знает. А то потом окажется, что по его мнению на востоке убивают негров из НАТО а в Крыму висят флаги Нарнии.