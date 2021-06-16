РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4469 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 597 11
Байден (2381) Латвия (1163) путин (29865) Левитс (28)

Президент Латвии Левитс - Байдену: На встрече с Путиным действуйте жестко, РФ уважает только сильного

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Латвии Левитс - Байдену: На встрече с Путиным действуйте жестко, РФ уважает только сильного

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал американского коллегу Джо Байдена продемонстрировать готовность отвечать на агрессивные действия России на саммите с Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом он сказал в интервью Politico.

"Действовать надо жестко. Россия уважает только сильного", - сказал президент Латвии.

По его словам, Байден должен продемонстрировать, что Америка "сильная и имеет два элемента сильной стороны: во-первых, это настоящая военная способность", поскольку "очевидно, что у США и НАТО вместе есть гораздо больше военных возможностей, реальных возможностей, чем у России".

Во-вторых, это политическая воля использовать их, поскольку Кремль постоянно "испытывает Запад", чтобы проверить его границы, и поэтому другим сообщением должно быть то, что "у нас есть политическая воля, чтобы остановить агрессию против соседей".

"Президент Байден - очень опытный... Он тот человек, который может сказать: президент Путин, остановитесь на этом, ни шагу дальше!" - сказал Левитс.

Он считает, что Путин может изменить свои планы, если у него сложится впечатление, что Байден настроен серьезно.

"Путин - человек рациональный. И если он это увидит, если станет ясно, что потери для него, для России, от такого поведения будут выше, чем выгоды, то, конечно, из рациональных причин он будет слушать", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Не буду претендовать на роль Ванги, но к вечеру или завтра все прояснится. Вести с переговоры с рф в нынешней ситуации , это что разговаривать с телеграфным столбом. Они все для себя давно решили, и сто раз про это всем сказали. Что все сдохнут а они в рай, что Украины нет, что во всем виноваты западные либералы, и прочее. Единственное, в чем есть смысл, это возможно Байден хочет поставить для себя последнюю точку? И это после всего, включая кибератаки. Тогда не знаю, может путанину нужно демонстративно высраться на стол в Белом Доме?
показать весь комментарий
16.06.2021 13:04
+3
Джо, просто на переговоры с этим окурком одень футболку сборной Украины по футболу.
Дальше у Ху@ла просто параличь))))
показать весь комментарий
16.06.2021 12:50
+2
Президент Латвії Левітс - Байдену: На зустрічі з Путіним дійте жорстко, РФ поважає тільки сильного - Цензор.НЕТ 1945
показать весь комментарий
16.06.2021 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Джо, просто на переговоры с этим окурком одень футболку сборной Украины по футболу.
Дальше у Ху@ла просто параличь))))
показать весь комментарий
16.06.2021 12:50 Ответить
ерефія не поважає нікого, вона лише робить вигляд що поважає до того моменту поки ви виконуєте усі їхні забаганки, яскравий приклад деякі члени ЄС...
показать весь комментарий
16.06.2021 12:57 Ответить
А зеля посоветовал Байдену заглянуть в глаз ***** Президент Латвии Левитс - Байдену: На встрече с Путиным действуйте жестко, РФ уважает только сильного - Цензор.НЕТ 7759
Президент Латвии Левитс - Байдену: На встрече с Путиным действуйте жестко, РФ уважает только сильного - Цензор.НЕТ 2682
показать весь комментарий
16.06.2021 12:58 Ответить
Президент Латвії Левітс - Байдену: На зустрічі з Путіним дійте жорстко, РФ поважає тільки сильного - Цензор.НЕТ 1945
показать весь комментарий
16.06.2021 13:03 Ответить
Не буду претендовать на роль Ванги, но к вечеру или завтра все прояснится. Вести с переговоры с рф в нынешней ситуации , это что разговаривать с телеграфным столбом. Они все для себя давно решили, и сто раз про это всем сказали. Что все сдохнут а они в рай, что Украины нет, что во всем виноваты западные либералы, и прочее. Единственное, в чем есть смысл, это возможно Байден хочет поставить для себя последнюю точку? И это после всего, включая кибератаки. Тогда не знаю, может путанину нужно демонстративно высраться на стол в Белом Доме?
показать весь комментарий
16.06.2021 13:04 Ответить
ну, имхо, если бы он притащил окровавленную голову Навального, то спокойно ей в футбол бы сыграл с "коллегой". может быть тайно, так как дикари, не поймутссс.
показать весь комментарий
16.06.2021 13:23 Ответить
просто русские в США....обсерут Капитолий)))))
показать весь комментарий
16.06.2021 13:19 Ответить
Президент Латвії Левітс - Байдену: На зустрічі з Путіним дійте жорстко, РФ поважає тільки сильного - Цензор.НЕТ 7526 Президент Латвії Левітс - Байдену: На зустрічі з Путіним дійте жорстко, РФ поважає тільки сильного - Цензор.НЕТ 121
показать весь комментарий
16.06.2021 13:20 Ответить
да, по почкам надо бы. только американец не смогет, престарелый ужо. а так - дедушки уже обо всем договорились. так что стрелять нужно самим.
показать весь комментарий
16.06.2021 13:21 Ответить
Дедульке только чирлидерш не хватало.
показать весь комментарий
16.06.2021 14:06 Ответить
Мал клоп да вонюч!
показать весь комментарий
16.06.2021 18:49 Ответить
 
 