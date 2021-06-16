Президент Латвии Левитс - Байдену: На встрече с Путиным действуйте жестко, РФ уважает только сильного

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал американского коллегу Джо Байдена продемонстрировать готовность отвечать на агрессивные действия России на саммите с Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом он сказал в интервью Politico.

"Действовать надо жестко. Россия уважает только сильного", - сказал президент Латвии.

По его словам, Байден должен продемонстрировать, что Америка "сильная и имеет два элемента сильной стороны: во-первых, это настоящая военная способность", поскольку "очевидно, что у США и НАТО вместе есть гораздо больше военных возможностей, реальных возможностей, чем у России".

Во-вторых, это политическая воля использовать их, поскольку Кремль постоянно "испытывает Запад", чтобы проверить его границы, и поэтому другим сообщением должно быть то, что "у нас есть политическая воля, чтобы остановить агрессию против соседей".

"Президент Байден - очень опытный... Он тот человек, который может сказать: президент Путин, остановитесь на этом, ни шагу дальше!" - сказал Левитс.

Он считает, что Путин может изменить свои планы, если у него сложится впечатление, что Байден настроен серьезно.

"Путин - человек рациональный. И если он это увидит, если станет ясно, что потери для него, для России, от такого поведения будут выше, чем выгоды, то, конечно, из рациональных причин он будет слушать", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин на встрече с Байденом при необходимости обозначит "красную линию" относительно возможного вступления Украины в НАТО, - Песков