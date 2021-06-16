Мы будем жить и без транша МВФ. У нас все есть, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Украина рассчитывает на получение очередного транша МВФ (Международного валютного фонда) этой осенью. Но в случае его отсутствия в стране не будет глобальных проблем.
Об этом в интервью западным СМИ заявил президент Владимир Зеленский, текст опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, транш МВФ важен для экономической стабильности и инвестиционного климата.
"Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство", - отметил Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что и без транша Украина справится.
"Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах", - добавил президент.
"Недавно я, кстати, слышал публичное обращение МВФ, который доволен ходом реформ в Украине. Различные СМИ дают разную информацию. И все же. Честно говоря, для меня прежде всего важно, довольны ли мы. Есть "маяки", которые МВФ ожидает от Украины, в частности судебная реформа, и еще много вопросов. Сегодня транш привязан к таким "маякам". Я еще раз повторю: считаю, что это несправедливо, когда у нас идет война, когда мы боремся с олигархатом, когда мы боремся с коррупцией и реально это делаем. Однако - это их право. Со стороны МВФ - привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам. Потому что реформы - для нас. Нельзя торговать реформами за деньги. Вот о чем речь", - добавил Зеленский.
"Маяки" по судебной реформе - там вопрос в Высшем совете правосудия, ВККС и НАБУ. Вот те законопроекты, которые сегодня предусмотрены МВФ. Все три в первом чтении приняты. Я ожидаю дальнейших шагов от Верховной Рады. Все согласовано. Но могут быть неожиданности, сюрпризы - так у нас случается в парламенте. Как было с НАПК: мне пришлось ветировать его (закон. - Ред.). К сожалению, ответственности у депутатов многих партий нет. Я даже не знаю, зачем они это делают - просто, простите, назло стране. Как говорится "а баба-яга - против". Это усложняет ситуацию. Однако все остальные вещи с точки зрения прозрачности бюджета, его прогнозируемости - все это правительство сегодня делает", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Два года не понимали, а сейчас вдруг стали понимать.
Вчера транш МВФ ой как был нужен, а сегодня проживем и без транша. Типа, у нас все есть.
Зеленский, у Вас там все в порядке?
Інформація про осіб, які до 2019 року тим чи іншим чином потрапляли у Росію, була отримана завдяки роботі волонтерів, які збирають інформацію в контексті розкриття військових злочинів, що чинила держава-агресор Росія у гібридній війні проти України. Так стало відомо, що 16 серпня 2016 року Кирило Шевченко (на той момент - голова державного Укргазбанку) та Євген Мецгер (директор департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку, а невдовзі - член правління) о 10:10 ранку в одному й тому ж літаку, що вилітав з аеропорту Бориспіль, вирушили до Мінська рейсом 844. Там вони о 12:20 пересіли на літак до Москви, де опинилися о 13:40. До 19:50 Мецгер та Шевченко виконали свої завдання у Москві, повернулися у Мінськ о 21:10 та пересіли на літак до Києва, який вилетів о 22:30 та опинився в аеропорту Жуляни о 23:30.
Така поведінка у 2016 році - за межею прийнятного для голови одного з найбільших в Україні державних банків. Навіщо Шевченку ризикувати та їхати у державу-агресора? Найвірогідніша причина: перемовини з людьми, які не можуть виїхати з Росії, щоб зустрітися в більш безпечній для Шевченка та Мецгера юрисдикції. Йдеться про Януковича та його найближче оточення, зокрема Сергія Курченка.
Вивести вкрадені в українців гроші Януковичу та його оточенню, зокрема Курченку, було дуже нелегко. Широко відома у світі історія зі спецконфіскацією грошей Януковича. Рішення про неї прийняв Краматорський міський суд, але всі нюанси рішення були штучно засекречені. Врешті-решт таємне рішення Краматорського суду опублікувала… Al Jazeera, виклавши 95 сторінок юридичного тексту. З тексту рішення стало зрозуміло, що компанія «ВЄТЕК», створена Курченком для кримінальних та корупційних оборудок, незаконно привласнила мільярди гривень. Зокрема - 500 мільйонів гривень державного Укргазбанку.
Ждем от ЗЕ такого же заявления про НАТО - "Мы будем жить без НАТО. У нас все есть".
Потому что разобраться с Ермаком, Татаровым, Коломойским, Ахметовым ЗЕ не только не хочет, но и не может.
------------
Ну раз понимаешь, то шагай НА**Й!!!!
Дефіцит бюджету за 2018 рік - 59 млрд гривень!
Дефіцит бюджету за 2020 рік - 217 млрд гривень!
На 2021 рік планують дефіцит бюджету - 247 млрд гривень!
Країна котиться у прірву 🤦♀️
Усе що роблять новиє ліца це друкують гривню і беруть кредити!🤦♀️
- коли ця погань буде позбавлена посади президента моєї країни та буде запроторена за грати разом з усіма своїми "беняфіціарами", "котлетами" та "козирями", бо це неприховані наші ворги !
А если серйозно , - Человек только и живет надеждой; так как надежда, по сути, его единственная собственность, запомни , малыш ( фыфаф) 🧐
А у НАС? МЫ жить будем?
Байден чітко сказав вчора що не Донбас заважає Україні йти в НАТО, а корупція, і що заспівав Зеленський. Скот. Реальний скот.
https://www.dymka.com.ua/ru/suspilstvo/zelenskij-zarobiv-majzhe-tri-miljoni-griven-na-ovdp/
ЧОМУ НЕ БУДЕ ПРОБЛЕМ ?
ЗДОГАДУЮСЬ ЩО Зе БЕРЕ ПРИКЛАД ЗІ СВОГО СПОНСОРА :
КОЛОМОЙША СКАЗАЛА ЩО ТРЕБА ВЗЯТИ У КРЕМЛЯ 100 МЛРД $
НА ВІДБУДОВУ ДОНБАСУ І ЗАБУТИ ПРО КРИМ
Повірити, щоб Бєня став проросійським може тільки божевільний. Бєня - єдиний олігарх, що відверто став на бік України у 2014му і фактично врятував її від втрати щонайменьше Південного Сходу, а то може і далі.
У 2014 му Коломойша захищала не Україну, а свій бізнес у Дніпрі і області, навіть грощі
гарні давав командирам добробатів за захоплення міст і пунктів важливих для нього.
30 000 $ за сепаратиста, Х*Й там кому він такі грощі платив за захоплених сепарів, так що
муйню не пиши заказну.
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 0
Разухабилась разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина
Да глумится Зеленый (горбатый) главарь
Жрите! Не подавитесь!!
Податки підбавите і буде вам усьо в чоколяді.