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Зеленский (16612) кредит (2339) МВФ (3293)

Мы будем жить и без транша МВФ. У нас все есть, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Мы будем жить и без транша МВФ. У нас все есть, - Зеленский

Украина рассчитывает на получение очередного транша МВФ (Международного валютного фонда) этой осенью. Но в случае его отсутствия в стране не будет глобальных проблем.

Об этом в интервью западным СМИ заявил президент Владимир Зеленский, текст опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, транш МВФ важен для экономической стабильности и инвестиционного климата.

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"Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что и без транша Украина справится.

"Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах", - добавил президент.

"Недавно я, кстати, слышал публичное обращение МВФ, который доволен ходом реформ в Украине. Различные СМИ дают разную информацию. И все же. Честно говоря, для меня прежде всего важно, довольны ли мы. Есть "маяки", которые МВФ ожидает от Украины, в частности судебная реформа, и еще много вопросов. Сегодня транш привязан к таким "маякам". Я еще раз повторю: считаю, что это несправедливо, когда у нас идет война, когда мы боремся с олигархатом, когда мы боремся с коррупцией и реально это делаем. Однако - это их право. Со стороны МВФ - привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам. Потому что реформы - для нас. Нельзя торговать реформами за деньги. Вот о чем речь", - добавил Зеленский.

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"Маяки" по судебной реформе - там вопрос в Высшем совете правосудия, ВККС и НАБУ. Вот те законопроекты, которые сегодня предусмотрены МВФ. Все три в первом чтении приняты. Я ожидаю дальнейших шагов от Верховной Рады. Все согласовано. Но могут быть неожиданности, сюрпризы - так у нас случается в парламенте. Как было с НАПК: мне пришлось ветировать его (закон. - Ред.). К сожалению, ответственности у депутатов многих партий нет. Я даже не знаю, зачем они это делают - просто, простите, назло стране. Как говорится "а баба-яга - против". Это усложняет ситуацию. Однако все остальные вещи с точки зрения прозрачности бюджета, его прогнозируемости - все это правительство сегодня делает", - добавил президент.
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Топ комментарии
+103
у нас даже вілла в італіі єсть
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16.06.2021 12:50
+87
Что примечательно, до ЗЕлефила, точно такую же фразу говорил Бульбенфюрер Лукашенко и президент Венесуэлы Николас Мадуро!)))
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16.06.2021 12:51
+64
У нас все есть,- Зеленский/ Таки да. Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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16.06.2021 12:51
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Ну во-первых они дадут. Даже если не вначале осени, так в конце. Им просто невыгодно не давать. А Украине нужно брать и чем больше и чаще, тем лучше. Т.к. долг уже такой, что не важно сколько конкретно(на одну цыферку больше или меньше). И с иглы МВФ уже не слезть и это хорошо в масштабном плане для Украины. Они заставят проводить нужные реформы для их бизнеса(для западного бизнеса), потом зайдёт уже их бизнес, потом они построят отличные дороги по всей стране для своих корпораций(с/х бизнес и сетевые супермаркеты), обеспечат безопасность(реформа полиции и судебную), обеспечат нормальной з.п. Только не всех. Поэтому в стране останутся порядка 20млн.человек. Остальным работы не будет- поэтому безвиз и работа заграницей. Как-то так. Кто этого не понимает, тот живёт с советским мышлением- "сиди, я сам открою". Поэтому и борьба с олигархами сейчас и прочее. Элита и олигархи борются с таким раскладом, им он абсолютно не выгоден- но их изничтожат. В Украине их не будет- им осталось недолго. Их превратят из олигархов в просто богатых людей(бизнесменов). Тот, кто будет бодаться- тюрьма.
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16.06.2021 14:46 Ответить
А нащо нам гроші МВФ під 2%, ми випустимо ОВГЗ під 12% "піраміда так піраміда" і на додачу об'єм ОВГЗ перевищив безпечний поріг. А що МВФ є індикатором для міжнародних інвесторів - "ні не чули, а що точно". Це значить лише одне переговори з МВФ в стані "нижче плінтуса".
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16.06.2021 14:48 Ответить
Сумніву немає, що "у вас" є все від якого так глючить.
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16.06.2021 14:52 Ответить
Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги.Источник: https://censor.net/ru/n3271761
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Два года не понимали, а сейчас вдруг стали понимать.
Вчера транш МВФ ой как был нужен, а сегодня проживем и без транша. Типа, у нас все есть.
Зеленский, у Вас там все в порядке?
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16.06.2021 14:52 Ответить
.....у него.....!!? .. да всё в порядке!!?)) Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3964... скоро опять на Мальдивы
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17.06.2021 08:14 Ответить
А кто в этом сомневался? Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4685
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17.06.2021 09:20 Ответить
Сними корону, умник. Это уже все давно знают.
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17.06.2021 09:23 Ответить
Цікаво за який період ви взяли ціни по Україні і Польщі? Чи можливо давненько заходили у магазин ? Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4977
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17.06.2021 13:33 Ответить
У нас есть Квартал и Лига смеха. И есть над чем смеяться. Что еще нужно для полного счастья?
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16.06.2021 15:00 Ответить
Та ти Віслюк і твої 73-квартальні лошари взагалі без мізків можете жити , а без траншу МВФ і поготів.
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16.06.2021 15:01 Ответить
Борец с олигархатом, млять.
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16.06.2021 15:04 Ответить
Перепрошую. Не унас , а у вас!
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16.06.2021 15:12 Ответить
Як вдалося з'ясувати волонтерам міжнародної спільноти InformNapalm, Кирило Шевченко (зараз голова НБУ) та Євген Мецгер (зараз голова державного Укрексімбанку) їздили до Росії у 2016 році. Можлива причина - ситуація із спецконфіскацією активів Януковича та його оточення.
Інформація про осіб, які до 2019 року тим чи іншим чином потрапляли у Росію, була отримана завдяки роботі волонтерів, які збирають інформацію в контексті розкриття військових злочинів, що чинила держава-агресор Росія у гібридній війні проти України. Так стало відомо, що 16 серпня 2016 року Кирило Шевченко (на той момент - голова державного Укргазбанку) та Євген Мецгер (директор департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку, а невдовзі - член правління) о 10:10 ранку в одному й тому ж літаку, що вилітав з аеропорту Бориспіль, вирушили до Мінська рейсом 844. Там вони о 12:20 пересіли на літак до Москви, де опинилися о 13:40. До 19:50 Мецгер та Шевченко виконали свої завдання у Москві, повернулися у Мінськ о 21:10 та пересіли на літак до Києва, який вилетів о 22:30 та опинився в аеропорту Жуляни о 23:30.

Така поведінка у 2016 році - за межею прийнятного для голови одного з найбільших в Україні державних банків. Навіщо Шевченку ризикувати та їхати у державу-агресора? Найвірогідніша причина: перемовини з людьми, які не можуть виїхати з Росії, щоб зустрітися в більш безпечній для Шевченка та Мецгера юрисдикції. Йдеться про Януковича та його найближче оточення, зокрема Сергія Курченка.
Вивести вкрадені в українців гроші Януковичу та його оточенню, зокрема Курченку, було дуже нелегко. Широко відома у світі історія зі спецконфіскацією грошей Януковича. Рішення про неї прийняв Краматорський міський суд, але всі нюанси рішення були штучно засекречені. Врешті-решт таємне рішення Краматорського суду опублікувала… Al Jazeera, виклавши 95 сторінок юридичного тексту. З тексту рішення стало зрозуміло, що компанія «ВЄТЕК», створена Курченком для кримінальних та корупційних оборудок, незаконно привласнила мільярди гривень. Зокрема - 500 мільйонів гривень державного Укргазбанку.
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16.06.2021 22:24 Ответить
"У нас все есть",даже президент долб@ ***.
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16.06.2021 23:03 Ответить
Это бубочка о СН и ОП. О своем отношении к Украине он уже многократно выразился. Ему она пох.
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16.06.2021 15:14 Ответить
У вас конечно же всё есть и даже больше, но вот только беда в том, что у народа то ничего нету, загоняете его в нищету, но это конечно для вас всё ерунда. Главное то, что у вас всё есть, а на остальное - плевать, вы на это же и рассчитывали, когда рвались к власти.
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16.06.2021 15:19 Ответить
2 года попрошайничества, шантажа и вранья ЗЕ-власти закончились ничем - без борьбы с коррупцией МВФ денег не даст.

Ждем от ЗЕ такого же заявления про НАТО - "Мы будем жить без НАТО. У нас все есть".

Потому что разобраться с Ермаком, Татаровым, Коломойским, Ахметовым ЗЕ не только не хочет, но и не может.
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16.06.2021 15:22 Ответить
Как импотент умудрялся инрать на пианино,непонимаю?
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16.06.2021 16:23 Ответить
Вскукуріки накшталт "будемо жити без МВФ" 100% через певний час перетворяться на "Треба взяти кредит у Москві. Під заставу армії"
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16.06.2021 17:43 Ответить
На сегодня уже понимаем эти шаги.

------------
Ну раз понимаешь, то шагай НА**Й!!!!
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16.06.2021 15:28 Ответить
Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9789
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16.06.2021 15:31 Ответить
Бракована дитина
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16.06.2021 16:00 Ответить
Мы поняли,что ты бракованный. Смирись и терпи
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16.06.2021 16:05 Ответить
Так, ти правий, я не продажний
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16.06.2021 19:08 Ответить
як не продажний, ти був шмарклі продався, чи вОна тебе в оренду здавала?
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16.06.2021 22:41 Ответить
Хохлам більше не треба. Це ж не люди а так, малороси.
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16.06.2021 17:44 Ответить
Це сарказм звісно.
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16.06.2021 17:44 Ответить
Бенесуела блиЗЕнько
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16.06.2021 15:52 Ответить
Прекратите воровать и не будеш знать куда деньги девать. На все хватит и на пенсии и на армию и на медицину и не надо клянчить у кого то.
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16.06.2021 16:02 Ответить
Так МВФ осенью беднейшим странам и так транши раздавать будет, без всяких обязательств. Зеленский знает, что Украине полагается по этой программе 3 ярда, вот стебется над наридом.
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16.06.2021 16:07 Ответить
Вони "сьогодні вже розуміють це, що треба підприємства із збиткових переводити в прибуткові", і "для нас це не проблема".
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16.06.2021 16:14 Ответить
У нас все є?
Дефіцит бюджету за 2018 рік - 59 млрд гривень!
Дефіцит бюджету за 2020 рік - 217 млрд гривень!
На 2021 рік планують дефіцит бюджету - 247 млрд гривень!
Країна котиться у прірву 🤦‍♀️
Усе що роблять новиє ліца це друкують гривню і беруть кредити!🤦‍♀️
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16.06.2021 16:19 Ответить
ДА ЖУТЬ Галина Снежный ком назад не отмотаеш
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16.06.2021 16:35 Ответить
В нас є президент довба*б
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16.06.2021 16:24 Ответить
Нужны инвесторы в реальную экономику, а не кредиты от МВФ для пополнения резервов НБУ, что никак не отражается на экономике
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16.06.2021 16:25 Ответить
Ну дик прикол в тому, що і інвесторів немає - подивіться статистику інвестицій при Зе... При Петі з цим був не фонтан (в принципі, майже на рівні Яника, але в рази гірше, ніж при Ющі), але зараз ще гірше стало - інвестиціїв мінус пішли. Це значить, що інвестори виводять свої кошти з України!
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16.06.2021 16:37 Ответить
А хто ж сюди прийде, де одні монополії олігархів, які нищать будь-яку конкуренцію. Ющенка теж купили олігархи. Статки Ахметова, за роки правління Ющенко, зросли з 4 млрд до 24 млрд.
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16.06.2021 16:52 Ответить
Але при Ющі були і рекордні 7-8 млрд баксів інвестицій в рік...
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16.06.2021 18:10 Ответить
"Мы будем жить и без транша МВФ" как в медицинском анекдоте: "Ходить будем, но под себя".
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16.06.2021 16:27 Ответить
Офигеть боЛьничный с января нэт..инфляция этот скиул папикам 100 ярдов а нам терпилам пляши
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16.06.2021 16:31 Ответить
молодец, всё верно.
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16.06.2021 16:39 Ответить
yuri лайнеyko сказало "маланец, всё верно." і у нього стався приступ кондрашки
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16.06.2021 22:44 Ответить
молодец, хорошо ты снова само себе лишь о себе написало "yuri лайнеyko сказало "маланец, всё верно." і у нього стався приступ кондрашки"
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17.06.2021 13:15 Ответить
Anatoly Kondrashow в перервах між приступами кондрашки поїв лайняшки і напейсав "молодец, хорошо ты снова само себе лишь о себе написало "yuri лайнеyko сказало "маланец, всё верно." і у нього стався приступ кондрашки"
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17.06.2021 13:18 Ответить
молодец, хорошо ты снова само себе лишь о себе написало "Anatoly Kondrashow в перервах між приступами кондрашки поїв лайняшки і напейсав "молодец, хорошо ты снова само себе лишь о себе написало "yuri лайнеyko сказало "маланец, всё верно." і у нього стався приступ кондрашки""
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17.06.2021 13:21 Ответить
Anatoly Kondrashow пожер лайняшки і щось прохрюкав в приступі кондарашки
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17.06.2021 13:46 Ответить
молодец, хорошо ты снова само себе лишь о себе написало "Anatoly Kondrashow пожер лайняшки і щось прохрюкав в приступі кондарашки"
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17.06.2021 13:54 Ответить
Привет Магдалена! Ты в своем репертуаре - зеркальный пинг- понг. Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8655
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17.06.2021 14:47 Ответить
Когда в Белгород едешь? Тебя там ждут!
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17.06.2021 15:03 Ответить
я того гондураса викупаю під різними ніками і тролю кондрашкою.
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17.06.2021 18:45 Ответить
Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1167 Anatoly Kondrashow лайняшка, тому у нього приступ кондрашки
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17.06.2021 18:46 Ответить
От чесно з усіх новин про зеленого клоуна мне, як громадянина України, цікавить лише одна
- коли ця погань буде позбавлена посади президента моєї країни та буде запроторена за грати разом з усіма своїми "беняфіціарами", "котлетами" та "козирями", бо це неприховані наші ворги !
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16.06.2021 16:39 Ответить
Петро Олексійович, потерпіть ще трохи. Але не надійтесь, вас не виберуть.
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16.06.2021 16:53 Ответить
Есть другой на примете?
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16.06.2021 18:05 Ответить
Ого , народ , я уже Петр Алексеевич собственной персоной , 😀спасибо , дружище , за такой комплимент 😂😂😂
А если серйозно , - Человек только и живет надеждой; так как надежда, по сути, его единственная собственность, запомни , малыш ( фыфаф) 🧐
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16.06.2021 17:17 Ответить
Имея большинство в парламенте и не иметь возможности провести реформы - как-то это все странно.
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16.06.2021 17:27 Ответить
Все нормально, спокійно. Зараз зевідсталі ********** скинуться золотими коронками і заживйом в Нью Васюках Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7456
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16.06.2021 17:28 Ответить
Уважаемый МВФ. Будьте так добры, не давайте, пожалуйста, денег Украине при зеленском -- пусть он своими глазами увидит, насколько "у нас всё есть".
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16.06.2021 17:44 Ответить
Зе: "Мы будем жить. У нас все есть", Кто бы сомневался, что ВЫ будете жить и у ВАС все есть, У тебя, Зе и у твоих квартальных дружбанов и у твоего покровителя.
А у НАС? МЫ жить будем?
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16.06.2021 17:57 Ответить
Зеленський заробив на ОВГЗ деклька мільйонів які видав сам собі під 30%. А от проводити реформи і боротися з корупцією, що вимагає МВФ, щоб отримати кредит під 3-4%, ця наволоч не буде, бо не перестане грабувати Україну з Колмоойським.
Байден чітко сказав вчора що не Донбас заважає Україні йти в НАТО, а корупція, і що заспівав Зеленський. Скот. Реальний скот.
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16.06.2021 18:19 Ответить
Ось новина про те як Зеленський заробив 3 млн на ОВГЗ, які видаються під захмарні відсотки, тим часом грошова база в країні скоро збільшиться вдвіччі від 19-го, друкарський станок нонстоп.
https://www.dymka.com.ua/ru/suspilstvo/zelenskij-zarobiv-majzhe-tri-miljoni-griven-na-ovdp/
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16.06.2021 18:26 Ответить
Украина рассчитывает на получение очередного транша МВФ (Международного валютного фонда) этой осенью. Но в случае его отсутствия в стране не будет глобальных проблем.Об этом в интервью западным СМИ заявил президент Владимир Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3271761

ЧОМУ НЕ БУДЕ ПРОБЛЕМ ?
ЗДОГАДУЮСЬ ЩО Зе БЕРЕ ПРИКЛАД ЗІ СВОГО СПОНСОРА :
КОЛОМОЙША СКАЗАЛА ЩО ТРЕБА ВЗЯТИ У КРЕМЛЯ 100 МЛРД $

НА ВІДБУДОВУ ДОНБАСУ І ЗАБУТИ ПРО КРИМ Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1407
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16.06.2021 19:01 Ответить
Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1190
Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9609
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16.06.2021 19:06 Ответить
Бєня вміє блефувати. Цією заявою Бєня тицьнув захід в його ж лайно. Захід не хоче допомогти Україні, як він допоміг Польщі, наприклад, а тримає українців на воді і комбікормі. Звісно українці самі винуваті, обирають фіг знає кого, роблять дурню за дурнею, але відношення між партнерами треба, щоб були відвертішими.
Повірити, щоб Бєня став проросійським може тільки божевільний. Бєня - єдиний олігарх, що відверто став на бік України у 2014му і фактично врятував її від втрати щонайменьше Південного Сходу, а то може і далі.
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16.06.2021 19:19 Ответить
Коломойша п*д*р рідкісний. Захід не хоче допомагати Україні як Польщі, боклоуни викормлені Коломойшею грощі бистро розкрадуть і попросять ще.
У 2014 му Коломойша захищала не Україну, а свій бізнес у Дніпрі і області, навіть грощі
гарні давав командирам добробатів за захоплення міст і пунктів важливих для нього.
30 000 $ за сепаратиста, Х*Й там кому він такі грощі платив за захоплених сепарів, так що
муйню не пиши заказну.
Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 791
Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7319
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16.06.2021 19:27 Ответить
Ок, тоді опускай ціну на газ для населення!
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16.06.2021 19:27 Ответить
Госпади, врежте ему кто ни будь
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16.06.2021 19:44 Ответить
Перзидент у нас - ИДИОТ (((((((
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16.06.2021 19:53 Ответить
Я навіть не сумніваюся, що в слуг наріду все є. А от чи є воно у самого наріду?
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16.06.2021 20:36 Ответить
16.‎06.‎2021
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 0
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16.06.2021 21:31 Ответить
Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2379
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16.06.2021 21:32 Ответить
А у нас???
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16.06.2021 21:51 Ответить
а у негрів в Африці ще навіть більше "є" ніж в українців, тому Україні з таким презИдентом ще є куди прагнути і йти....
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16.06.2021 22:47 Ответить
Расцвела буйным цветом малина
Разухабилась разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина
Да глумится Зеленый (горбатый) главарь
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16.06.2021 23:57 Ответить
Все есть, ума только нет
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17.06.2021 05:42 Ответить
Впервые не наврал: у них действительно все есть.
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17.06.2021 07:56 Ответить
Народ в нищете живет, а них все есть.........

Жрите! Не подавитесь!!
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17.06.2021 11:22 Ответить
Янелох поступово перетворює нас на недокраїну, яка котиться у прірву.
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17.06.2021 11:52 Ответить
Я не сумніваюсь, що у вас усьо єсть і ви будете жить...за наш рахунок.
Податки підбавите і буде вам усьо в чоколяді.
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17.06.2021 12:10 Ответить
Ото у кого Ви мали на увазі,пане ЗЕ отим "...у нас", це як розуміти:" У нас",тобто, пересічного народу України, чи " У Вас",тобто власть і багато-багато грошеімущіх?
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17.06.2021 12:11 Ответить
Я щось не зрозумів, На коли пан прецідент пообіцяв "КОНЄЦ БЄДНОСТІ" ...??? Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9486
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17.06.2021 13:23 Ответить
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