Если РФ с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для нас "Северный поток - 2" - это оружие против Украины, - Зеленский
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"Северный поток - 2" это политическое оружие против Украины.
Об Зеленский заявил в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Кто-то из европейских лидеров сказал: просто Украине нужны гарантии. Это не просто о гарантиях. Для нас это не про экономику, это смешно выглядит. Это точно политическое оружие, и пока в направлении "Северного потока - 2" всех переигрывает Россия. Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым". - отметил президент.
По его словам, самое главное в гарантиях безопасности - это возвращение оккупированных территорий.
"Если есть шаг по поддержке такого решения со стороны прежде всего России и со стороны стран Европы, которые заинтересованы в "Северном потоке - 2", и у нас параллельно есть, кроме геополитических, энергетические, гарантии безопасности, тогда да - я понимаю. А если этого нет, то это просто подвешивают (ситуацию. - Ред.) И говорят: давайте мы вам дадим деньги. Деньги ничего не решают", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины отметил, что если РФ с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для нас "Северный поток - 2" - это оружие против Украины.
По словам главы государства, когда будет "Северный поток - 2", можно будет тем или иным путем заблокировать как ситуацию по поставкам газа в Украину, так и транзит через Украину.
"Все будут говорить об этом вопросе и все будут забывать вопрос Донбасса. Или толкать нас к решению этого вопроса через диалог, как говорят наши российские коллеги, с "представителями Донбасса" - "ЛНР", "ДНР". С ними разговаривайте, это они, мы ни к чему. То есть они уже в риторике отходят от того, что они являются стороной и субъектом этой войны, стороной конфликта", - добавил президент.
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Это он о покупке электроэнергии и угля в параше "некоторой страной Европы", руководство которой умеет только играть хреном на рояле.
Зустріч Байдена і Путіна. Головні деталі
Головна подія 16 червня - зустріч президентів США та Росії, яка проходитиме у Женеві.
Востаннє Володимир Путін і Джо Байден зустрічалися ще у 2011 році, коли Байден був віцепрезидентом, а Путін - прем'єр-міністром.
Остання зустріч президентів Росії та США відбулася у 2018 році - за президентства Дональда Трампа.
Перемовини відбудуться на віллі Ла Гранж у Женеві - там само, де у 1985 році зустрічалися Михайло Горбачов і Рональд Рейган.
Чого Путін насправді хоче від Байдена
Як повідомили у Білому домі, зустріч президентів розпочнеться приблизно о 13.35 годині за місцевим часом (14.35 за Києвом). До цього Байден і Путін сфотографуються з президентом Швейцарії Гі Пармелоном.
Розширена зустріч за участю делегацій розпочнеться через дві години, а ще через дві - другий раунд особистої зустрічі президентів.
Після його завершення Байден і Путін виступлять з окремими заявами - від спільного брифінгу сторони вирішили відмовитися.
Як проходитиме Зустріч Байдена і Путіна
Незадовго до саміту в Білому домі розповіли про запитання, які Джо Байден має намір обговорити з російським лідером.
За словами американських чиновників, їх накопичилося чимало, але невідкладного вирішення потребують наступні:
контроль над озброєнням
військове втручання Росії в Україні
діяльність російських хакерів
переслідування Олексія Навального
зміни клімату
Упродовж останніх днів у пресі також обговорювалася тема можливого обміну ув'язненими між Росією і США.
У Кремлі основними темами зустрічі називали "стратегічну стабільність", боротьбу з кіберзлочинністю, інформаційну безпеку, клімат, Арктику і коронавірус.
Радник Володимира Путіна з міжнародних питань Юрій Ушаков також розповідав, що лідери обговорять зокрема Близький Схід, іранську ядерну програму, Афганістан, Нагірний Карабах, Україну, Білорусь і Навального.
З російського боку у зустрічі може брати участь "відповідальний" за українське питання в Кремлі Дмитро Козак.
Як зазначає британська Times, очікувати потепління у відносинах Москви і Вашингтона після зустрічі не варто.
Володимир Путін пересидів на посаді вже чотирьох американських президентів, нинішні відносини країн стали ще гіршими, ніж раніше, і важко уявити, що під час саміту сторони домовляться про щось осмислене, вважає видання.
Максимум для чого потрібна зустріч - забезпечити деяку передбачуваність у відносинах після хаотичного періоду правління Трампа, пише Times. Це передусім потрібно Путіну: російська економіка перебуває у дуже нестійкому стані. Він докладе усіх зусиль, аби хоча б відтермінувати нову порцію американських санкцій.
Республіканці в конгресі США і консервативні ЗМІ розкритикували Джо Байдена напередодні саміту. На їхню думку, він занадто слабкий, щоб вирішити російське питання, пише The New York Times.
Ведучий Fox News Шон Хенніті заявив в останньому ефірі, що Путін тепер зблизька побачить, наскільки слабким є Байден, і зрадіє, оскільки йому "подобається слабка Америка".
"Президент ніколи не відступить у сферах, які викликають в нього стурбованість, у сферах, де, на його думку, дії російського керівництва завдають шкоди США. І він, звісно, не має наміру стримуватися під час цієї зустрічі - ані в публічній її частині, ані у приватній", - відповіла на закиди прессекретар Байдена Джейн Псакі.
Чимало критиків також вважають, що надавши Путіну платформу для виступу на саміті, Байден певним чином заохочує його - замість того, аби покарати за його поведінку, пише Times.
Білий дім наполягає, що все це робиться в американських інтересах. Байден, кажуть там, зустрічається з Путіним не попри розбіжності між країнами, а через них.
Багато оглядачів також вважають, що для Путіна участь в саміті - показник престижу, адже зустріч ініціювала саме американська сторона.
На думку Washington Post, тон саміту в Женеві Володимир Путін задав у своєму свіжому інтерв'ю NBC: він був іронічним, уникав прямих відповідей, його тон був зневажливим і часом байдужим.
"Це і є послання Кремля: Путін погодився зустрітися, бо його про це попросили. Але жодні поступки в його плани не входять", - зазначає видання.
11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)