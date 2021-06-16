Если РФ с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для нас "Северный поток - 2" - это оружие против Украины, - Зеленский

"Северный поток - 2" это политическое оружие против Украины.

Об Зеленский заявил в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Кто-то из европейских лидеров сказал: просто Украине нужны гарантии. Это не просто о гарантиях. Для нас это не про экономику, это смешно выглядит. Это точно политическое оружие, и пока в направлении "Северного потока - 2" всех переигрывает Россия. Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым". - отметил президент.

По его словам, самое главное в гарантиях безопасности - это возвращение оккупированных территорий.

"Если есть шаг по поддержке такого решения со стороны прежде всего России и со стороны стран Европы, которые заинтересованы в "Северном потоке - 2", и у нас параллельно есть, кроме геополитических, энергетические, гарантии безопасности, тогда да - я понимаю. А если этого нет, то это просто подвешивают (ситуацию. - Ред.) И говорят: давайте мы вам дадим деньги. Деньги ничего не решают", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что если РФ с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для нас "Северный поток - 2" - это оружие против Украины.

По словам главы государства, когда будет "Северный поток - 2", можно будет тем или иным путем заблокировать как ситуацию по поставкам газа в Украину, так и транзит через Украину.

"Все будут говорить об этом вопросе и все будут забывать вопрос Донбасса. Или толкать нас к решению этого вопроса через диалог, как говорят наши российские коллеги, с "представителями Донбасса" - "ЛНР", "ДНР". С ними разговаривайте, это они, мы ни к чему. То есть они уже в риторике отходят от того, что они являются стороной и субъектом этой войны, стороной конфликта", - добавил президент.

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