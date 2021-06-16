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Новости Политика Украины
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ВР (28822) внеочередное заседание (262) Кравчук Евгения (361)

Рада будет собираться на внеочередные заседания после 29 июня и они будут с гораздо большей повесткой дня, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада будет собираться на внеочередные заседания после 29 июня и они будут с гораздо большей повесткой дня, -

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что Верховная Рада после 29 июня будет собираться на внеочередные пленарные заседания с большой повесткой дня, она не исключила, что в ближайшую пятницу также может состояться внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, мы будем проводить внеочередные заседания с более большой повесткой дня на неделе с 29 июня", - сказала Кравчук журналистам в среду в Киеве.

Она отметила, что, возможно, такие внеочередные пленарные заседания будет инициировать, в том числе, и президент.

По ее словам, на этих пленарных заседаниях будут рассмотрены злободневные проекты, в том числе законопроект о национальном сопротивлении.

Кравчук также напомнила, что народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") собрал необходимое количество голосов за проведение внеочередного заседания с предложением рассмотреть обращение парламента к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

"Процедурно, в течение трех дней оно должно быть созвано. Предварительно, насколько я знаю, это может быть в пятницу, но до этого еще должен комитет собраться", - сказала она.

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Принцип « ЗАТЯГИВАНИЯ ПРОЦЕССОВ» использует раша , чтобы разрулить неделательные для себя последствия
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16.06.2021 13:15 Ответить
 
 