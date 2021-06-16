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По итогам встречи Байдена и Путина могут быть приняты совместные неподписные документы, - Кремль
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина могут принять совместные неподписные документы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РИА Новости сообщили в Кремле.
"По итогам переговоров Путина и Байдена могут быть приняты совместные документы, не подписные", - говорится в сообщении.
Кроме того, издание отмечает, что каких-либо документов по кибербезопасности по итогам переговоров Путина и Байдена принимать не планируется.
Топ комментарии
+7 Михаил Десятников
показать весь комментарий16.06.2021 13:22
+4 Филипп Филиппович Преображенск
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+4 IgorYakovlevich
показать весь комментарий16.06.2021 13:21
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Если с другими странами хоть вид делает, что соблюдает, то когда вопрос касается Украины - открыто ложит болт
видать сегодня в кремле фигачат бояру по полной.
документы.... совместные.....неподписаные....
🤣
Мол, "да, бумаг нет..., но устно мы так решили..."
...и пойти докажи обратное...
Мол если скажем : "могут быть приняты совместные документы, не подписные" - значит План провален... Штаты их поставили раком... - готовьте методичку для внутреннего потребления кацапстана...
Байден-дааааа..оно точно )(уйло!!!!!
)(уйло-обдурили дурачка на четыре кулачка..пуккк
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