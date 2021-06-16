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Новости За рубежом
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По итогам встречи Байдена и Путина могут быть приняты совместные неподписные документы, - Кремль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

По итогам встречи Байдена и Путина могут быть приняты совместные неподписные документы, - Кремль

На встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина могут принять совместные неподписные документы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РИА Новости сообщили в Кремле.

"По итогам переговоров Путина и Байдена могут быть приняты совместные документы, не подписные", - говорится в сообщении.

Кроме того, издание отмечает, что каких-либо документов по кибербезопасности по итогам переговоров Путина и Байдена принимать не планируется.

Читайте: Президент Латвии Левитс - Байдену: На встрече с Путиным действуйте жестко, РФ уважает только сильного

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
>могут быть приняты совместные неподписные документы

видать сегодня в кремле фигачат бояру по полной.
документы.... совместные.....неподписаные....
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16.06.2021 13:22
+4
А ещё только вчера ***** скулило о том, что нужно всё закреплять на бумаге. Неужели опять спиз.... обманул???
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16.06.2021 13:19
+4
Секретные протоколы? ввп живет в реальности начала 20-го века. Динозавр.
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16.06.2021 13:21
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А ещё только вчера ***** скулило о том, что нужно всё закреплять на бумаге. Неужели опять спиз.... обманул???
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16.06.2021 13:19 Ответить
...віковий маразм
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16.06.2021 13:27 Ответить
До жопы! Он что так, что так не соблюдает!
Если с другими странами хоть вид делает, что соблюдает, то когда вопрос касается Украины - открыто ложит болт
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16.06.2021 13:30 Ответить
Черговий проперд у вонючу калюжу. Де щось сказало пся-кремль-там брехня,дурня і грязнюча болтовня.
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16.06.2021 14:06 Ответить
Секретные протоколы? ввп живет в реальности начала 20-го века. Динозавр.
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16.06.2021 13:21 Ответить
...абракадабра ррррррр
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16.06.2021 13:26 Ответить
>могут быть приняты совместные неподписные документы

видать сегодня в кремле фигачат бояру по полной.
документы.... совместные.....неподписаные....
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16.06.2021 13:22 Ответить
х*йло нічого не виконує, навіть підписне.
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16.06.2021 13:25 Ответить
Сразу же вспоминается: "Договор подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан"
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16.06.2021 13:30 Ответить
Типа -"зуб даю!"
🤣
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16.06.2021 13:31 Ответить
могут быть приняты совместные неподписные документы, - Кремль... Документы из серии , мол, обманули дурачка на 4 кулачка...
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16.06.2021 13:33 Ответить
Готовят почву для брехни...!
Мол, "да, бумаг нет..., но устно мы так решили..."
...и пойти докажи обратное...
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16.06.2021 13:33 Ответить
Это ***** с лошадью так договорились о кодовой фразе...
Мол если скажем : "могут быть приняты совместные документы, не подписные" - значит План провален... Штаты их поставили раком... - готовьте методичку для внутреннего потребления кацапстана...
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16.06.2021 13:58 Ответить
а кто такой этот кремль? ********** вылетел, вроде сейчас не там....
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16.06.2021 13:34 Ответить
Вылетел номерной пыня, так шо там все, чики-пики, сходится.
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16.06.2021 13:42 Ответить
Це значить, що болотна мокша готується до - обманулі дурака на чєтирє кулака...
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16.06.2021 13:43 Ответить
интересно, а США пойдут на такие нарушения?
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16.06.2021 13:45 Ответить
Вот когда об этом всему миру по ТВ скажет Байден, что что-то там приняли но не подписали (то есть просто поговорили "о погоде"), поверью, а этому Хийулу не поверью даже если он что то там и подпишет, они уже как-то Будапештский меморандум подписали, а потом им же жопу и вытерли.
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16.06.2021 13:50 Ответить
Фото в студиу, с неподписаным но положенным на него (бумажный мимарандум) вялым болтом Хийула
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16.06.2021 13:55 Ответить
Итоги встречи-
Байден-дааааа..оно точно )(уйло!!!!!
)(уйло-обдурили дурачка на четыре кулачка..пуккк
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16.06.2021 14:37 Ответить
Обнесли проволокой и постелили новый асфальт: как готовили виллу Ла Гранж для встречи Байдена и Путина

За підсумками зустрічі Байдена і Путіна можуть бути прийняті спільні непідписні документи, - Кремль - Цензор.НЕТ 9069

За підсумками зустрічі Байдена і Путіна можуть бути прийняті спільні непідписні документи, - Кремль - Цензор.НЕТ 392

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За підсумками зустрічі Байдена і Путіна можуть бути прийняті спільні непідписні документи, - Кремль - Цензор.НЕТ 4133

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16.06.2021 15:36 Ответить
 
 